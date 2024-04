In diesem Detektivspiel stellt ihr ChatGPT Fragen, um einen Mordfall zu lösen

In Uncover the Smoking Gun sucht ihr einen schuldigen Roboter. (Quelle: ReLU Games)

Mit einem neuen Detektivspiel will das Team von Relu Games ein ganz besonderes Gaming-Erlebnis liefern. Denn hier müsst ihr nicht einfach einen linearen Fall mit vorgegebenen Fragen und Antworten lösen. Ihr müsst selbst aktiv werden und einer KI die Fragen stellen.

So funktioniert die KI in Uncover the Smoking Gun

In Uncover the Smoking Gun löst ihr einen Mordfall. Das Opfer, Dr. Choi, wurde in einem Labor umgebracht. Die Verdächtigen: Roboter, mit denen das Opfer zusammengearbeitet und experimentiert hat. Ihr müsst nun die Roboter befragen, Beweise sammeln und herausfinden, wer Dr. Choi auf dem KI-Gewissen hat.

Der Clou: Die Antworten der verdächtigen Roboter entstammen größtenteils ChatGPT. Ihr tippt eure Fragen in ein Textfeld und die KI gibt euch dynamische Antworten darauf. Die Entwickler:innen betonen allerdings, dass es ein paar Dialoge gibt, die vorgegeben sind. Nur so können sie sicherstellen, dass der Kriminalfall wieder in die richtigen Bahnen gelenkt wird, falls ihr vom Weg abkommen solltet.

Am Ende müsst ihr angeben, welchen Roboter ihr verdächtigt, welche Beweise ihr dafür gesammelt habt und was euch sonst noch im Laufe der Ermittlungen aufgefallen ist. Uncover the Smoking Gun gibt euch dann anhand eurer Ergebnisse eine Sternebewertung. Liegt ihr komplett daneben, geht ihr leer aus. Fehlen euch trotz der richtigen Lösung noch einige Fakten, bleibt euch die perfekte Wertung verwehrt.

Wer will, kann dann natürlich noch einmal spielen und genauer nachforschen, welche Geheimnisse sich um das Ende von Dr. Choi ranken. Uncover the Smoking Gun soll im Juni 2024 erscheinen. Einen Preis für das Detektivspiel haben die Entwickler:innen noch nicht genannt. Allerdings soll es wohl vorab noch eine kostenlose Demo geben.

