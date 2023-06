Sponsored Event Artikel merken

Die Bits & Pretzels HealthTech 2023: Das Ökosystem der Gesundheitsbranche trifft sich am 20. und 21. Juni in München

Das Gesundheitswesen steht vor der größten Transformation seiner Geschichte. Mit der Bits & Pretzels HealthTech am 20. und 21. Juni 2023 in München richten die Organisator:innen das Rampenlicht auf die dynamische Healthtech-Startup-Szene in Europa, die dazu beiträgt, Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt zu verbessern.