Ping! Mich! An! Die schlimmsten Büro-Buzzwords

Von Kickoff-Meetings über Daily Standups und Jour Fixes bis zum Project-Recap: Eigentlich alles, was wir im Büro so machen, ist irgendwie cooler geworden. Dabei haben sich einige Redewendungen als besonders beliebt und hartnäckig erwiesen – vor allem in der Chefetage. Wir haben unsere Lieblinge im Folgenden für euch zusammengetragen. Aber wenn ihr weitere Ideen habt: Go for it! Dann können wir uns im Anschluss syncen und die Liste vielleicht erweitern. Und am Ende des Tages haben wir, wenn alles gut läuft, eine richtige Win-win-Situation. Awesome.

Sprachperlen aus dem Office

Let’s start, und zwar mit den Low-Hanging-Fruits, gerne auch Quick Wins genannt: die tief hängenden Früchte, in deren Richtung sich Chefs bevorzugt orientieren, wenn es an allen anderen Fronten eher düster aussieht und jetzt mal schnell ordentlich Geld in die Kasse muss. Denn darum geht es bei den Low-Hanging-Fruits: Erträge, die man schnell und ohne viel Arbeitsaufwand „pflücken“ kann. Ob es aber wirklich einfacher ist, sich nach in Bodennähe wachsenden Früchten zu bücken, als mal eben auf eine Leiter zu steigen, ist ja irgendwie auch fraglich … Moment, vielleicht darf man das Bild auch nicht zu wörtlich nehmen.

Nervige Bürofloskeln: „Schreib mir am besten noch mal ne Mail“

Weiter geht’s mit „Schreib mir am besten noch mal ne Mail“: Wer diesen Satz am Ende eines Gesprächs hört, kann sich sicher sein: Das Gefühl, dass der Kollege in den letzten zehn Minuten keine Sekunde lang zugehört hat, war absolut richtig. Immerhin, die Erkenntnis hat dich auch irgendwie weitergebracht, oder? High Five!

Viel schöner klingt dagegen folgender Satz von Kollegen oder Vorgesetzten: „Da bin ich fine mit.“ Denn damit ist das Go erteilt, um loszulegen. Wenn die anderen fein mit dem Vorschlag sind, heißt das, alle sind auf derselben Seite. Und wer jetzt einen Verlust des Sprachgefühls attestiert, lasse sich das ganze lieber auf Englisch auf der Zunge zergehen: Wenn ich mit dir „on the same page“ bin, dann ist dein Vorschlag eben auch „fine with me“. Eigentlich voll easy.

asap, asaper, asapst

Das nächste Buzzword, asap, ist als Abkürzung von „as soon as possible“ (schnellstmöglich) schon selbst ein Superlativ gewesen. Aber was wären wir Deutschen, wenn wir nicht auch diese Form noch einmal steigern könnten! Deswegen ist es schon lange kein Grund zum Staunen mehr, wenn bestimmte Ergebnisse nicht nur bald oder bälder, sondern „asapst“ vorgelegt werden müssen. Jetzt aber husch, husch an den Schreibtisch und los-performen!

Denn unterm Strich geht es natürlich: um den Ertrag. Das ist per se auch nicht verwerflich, immerhin müssen auch kreative Geister und Visionäre at the End of the Day ihre Rechnungen bezahlen. Die Frage „ist das skalierbar?“ ist trotzdem ein ziemlich sicherer Weg, um jegliche Kreativität im Keim zu ersticken. Schlimmer noch ist allein das vernichtende Urteil, das die Antwort der Frage schon vorwegnimmt. Wer ein „das skaliert nicht“ aus dem Munde des Managements vernimmt, packt am besten seine Tasche und geht schnurstracks nach Hause – oder zumindest „back to the Drawing Board“.

Buzzwords aus dem Büro – die absoluten No-Brainer

Besser läuft es für die Kollegen, die im stillen Kämmerlein den nächsten No-Brainer erdacht haben: ein so idiotensicheres Vorhaben, dass man quasi gar kein Gehirn braucht, um es zum Erfolg zu führen. Der urtümliche Vorläufer des No-Brainers ist übrigens der Selbstläufer – er bezeichnet zwar dasselbe, klingt aber nicht halb so sexy.

„Bringt eure PS auf die Straße!“

Aber leider, leider sind längst nicht alle Ideen ein No-Brainer. Daher müssen wir alle in der Regel trotzdem ordentlich reinhauen, um unsere Ziele zu erreichen, beziehungsweise: unsere PS auf die Straße zu bringen. Ein beliebter Satz in diesem Zusammenhang: „Da müssen wir jetzt noch mal richtig Gas geben.“ Natürlich in der ersten Person Plural, schließlich sind wir alle ein Team! Und „noch mal“ richtig Gas geben, das bedeutet natürlich: „einfach immer richtig Gas geben“. Denn wann lief es schon mal einfach rund und alle waren richtig relaxt? Ach ja, dieses eine Mal. Und dann sind direkt die Ziele nach oben korrigiert worden.