Diese KI-Oma soll Betrügern das Leben schwer machen

Eine Variante von Scammern ist, über Telefongespräche an sensible Daten zu kommen. (Foto: Tero Vesalainen / Shutterstock)

Jeden Tag versuchen Betrüger:innen auf unterschiedlichste Weisen, an unsere Daten oder unser Geld zu kommen. In Großbritannien etwa sind laut O2 statistisch gesehen sieben von zehn Menschen schon von Betrügern belästigt worden.

Daisy hat nur ein Ziel

Besonders gefährdet sind ältere Menschen – hier erhoffen sich die Betrüger:innen, per Telefon einfacher an deren Kontodaten oder Geld zu kommen. Für alle Betroffenen gilt: Mit diesen 6 Tricks kannst du nervige Anrufer loswerden.

Um den Scammern das Leben schwerer zu machen, setzt O2 jetzt auf KI – genauer gesagt: auf eine KI-Oma. Daisy, so ihr Name, hat nur ein Ziel: die Betrüger:innen so lange wie möglich am Telefon zu halten und sie so in diesem Zeitraum daran zu hindern, echte Menschen abzuzocken.

Betrüger:innen werden von Daisy an den Rand der Verzweiflung gebracht

Der lustige Nebeneffekt: Daisy kann mit ihrer täuschend echten Stimme die Scammer zur Weißglut bringen. „Ich bin euer größter Alptraum“, sagt sie in Richtung der Betrüger:innen in einem Youtube-Video.

O2 ist es obendrein gelungen, die Nummer der KI-Oma in einer Telefonliste zu platzieren, die Betrüger:innen nutzen, um britische Verbraucher:innen abzuzocken. Daisy ist rund um die Uhr erreichbar und hält die Scammer so lang wie möglich am Telefon. In dem Youtube-Video hört man, wie Kriminelle von Daisy an den Rand der Verzweiflung gebracht werden. „Wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Telefon“, ist von einer verzweifelten Betrügerin zu hören. Daisys trockene Antwort: „Oh, wie die Zeit verfliegt.“

Die KI-Oma sei „auch eine Erinnerung daran, dass die Person am anderen Ende der Leitung, egal wie überzeugend sie auch sein mag, nicht immer diejenige ist, für die man sie hält“, sagte Murray Mackenzie von O2 gegenüber Techradar. Zusätzlich zu Daisy hat der Mobilfunkanbieter eine Website eingerichtet, die Tipps, Tricks und Ratschläge zum Umgang mit Betrüger:innen bereithält.

„Solange sie mit mir sprechen, können sie euch nicht abzocken“, sagt Daisy im Youtube-Video. „Und lasst es mich auf den Punkt bringen: Ich habe alle Zeit der Welt.“

