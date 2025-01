Du als Chef:in vom Dienst (m/w/d) bei t3n

Dein Job bei t3n

Folgende Aufgaben erwarten dich:

Als CvD (m/w/d) in unserer Content-Unit wirst du Teil des aktuell vierköpfigen CvD-Teams;

Im Zusammenspiel mit der Chefredaktion betreust Du die Planung des t3n Magazin und übernimmst auch CvD-Schichten für t3n.de (einmal pro Woche fest einplanbar zzgl. Vertretungen im Ausnahmefall);

Du treibst die Verzahnung von Print- und Online-Inhalten voran, sodass unser Content bestmöglich in unseren Kanälen performen kann;

Damit bist du wichtige Schnittstelle zu unserer täglichen Berichterstattung auf t3n.de und übernimmst dort auch CvD-Schichten. Die Kommunikation mit unseren freien Autor:innen steht auf deiner To-do-Liste und du bist für die gemeinsame Planung und Rücksprachen zuständig.

Wir feiern die kleinen und großen Erfolge und messen diese an KPIs, weshalb du unsere Dashboards regelmäßig checkst und die Erkenntnisse ans Team weitergibst. Der Wissenstransfer und das gemeinsame Lernen sind uns wichtig!

Die t3n-Redaktion pflegt eine hybride Arbeitskultur. Wir haben zwei Teamtage in der Woche, an denen die meisten Kolleg:innen gemeinsam vor Ort zusammenkommen.

Wir sind ehrlich: Kein Tag ist wie der andere, ständig begegnen dir neue Ideen, Chancen und Herausforderungen. Eins ist aber sicher: Wir achten auf unsere Arbeitszeiten und auf uns selbst. Teamwork ist uns heilig!

Dein Profil

Die Arbeit an einem Magazin ist dir alles andere als fremd – du hast bereits als CvD gearbeitet oder mindestens neben deiner redaktionellen Arbeit Erfahrungen in einer organisatorischen Rolle sammeln können

Du fühlst dich wohl damit, Redaktions-Workflows zu verwalten und perspektivisch neu zu gestalten. Du kannst ebenso eine Website verantwortlich steuern.

Du verstehst deine Rolle crossmedial – das heißt, du arbeitest stets im besten Sinne für Print- und Online-Produkte

Der t3n-Kosmos ist genau deins – du kennst dich gut mit Tech-Themen aus, hast ein Gespür für wichtige Trends in der Branche und blickst gerne auch über den Tellerrand.

Du bringst gute Kommunikationsskills mit und bist ein Organisationstalent. Im Austausch mit deinen Redaktionskolleg:innen bist du verbindlich und findest immer einen Weg, Kommunikation offen, konstruktiv und positiv zu gestalten.

Du hast ein hohes Maß an Eigeninitiative und bist es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten.

Remote Work ist für dich kein Fremdwort und digitale Kommunikationstools sind Alltag für dich.

Dir fehlen noch ein paar Skills?

Das ist kein Showstopper! Denn wir wollen keine Checkliste abhaken, sondern suchen nach Menschen, die der Welt neugierig begegnen, Lust auf Neues haben und gemeinsam mit uns wachsen wollen.

Warum t3n?

Du arbeitest bei yeebase media, weil du es drauf hast. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres: nämlich, wie du drauf bist!

Wir bieten mehr als nur Obstkörbe und Team-Events. Wir sind ein Team aus leidenschaftlichen Persönlichkeiten, die Technologie als Schlüssel zu einer besseren Zukunft sehen. Wir arbeiten flexibel vor Ort, im Homeoffice oder remote und achten darauf, regelmäßig im t3n-Office in Hannover zusammenzukommen, um das Miteinander zu stärken. Unsere Freiheit und die Möglichkeit zur individuellen Arbeitsgestaltung sind uns wichtig, damit wir Arbeit und Leben vereinen können. Unser Anspruch: Wir wollen nicht nur gut, sondern unschlagbar sein und unsere Nutzer:innen zu echten Fans machen.

Last, but not least: Wir glauben, eine positive Zukunft wird nicht von Einzelnen, sondern von ganz vielen gestaltet. Es sind die vielen kleinen, nachhaltigen, sozialen und grünen Dinge, die wir in unserem (Arbeits-)Alltag bei t3n bewegen und von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende Großes bewegen.

Wir sind die Digital Pioneers und wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Wir bedienen keine Quoten oder „Labels“ – bei uns arbeiten Menschen. Jede:r für sich ist besonders, einzigartig und für unser Team wertvoll.

tl;dr: Sei du selbst! Das lieben wir.

Über uns

Wir sind yeebase media.

Mit unseren beiden starken Marken t3n und MIT Technology Review richten wir uns an eine techaffine Zielgruppe und beleuchten digitale Entwicklungen und Trends in unseren Printmagazinen und online.

Während t3n aus der Digitalwirtschaft berichtet und Content-Produkte rund um Wissen, News und Trends für Digital Professionals anbietet, behandelt die MIT Technology Review tiefgreifend technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, die unsere Gesellschaft verändern.

t3n – Spreading knowledge and future optimism.

Seit 2005 weist die starke Marke t3n | Digital Pioneers eine steile Wachstumskurve auf und zählt mittlerweile zu den reichweitenstärksten B2B-Plattformen der Digitalbranche. Damit sieht sich t3n als eine zentrale Anlaufstelle für User:innen und Leser:innen, die ein breites Wissen über Trends und Entwicklungen der Digitalwirtschaft aufbauen wollen. Das Angebot umfasst neben nutzwertigem Content auch Verzeichnisdienste für Jobs, Events und Firmen, Media-Sales-Solutions sowie Premium-Knowledge-Produkte wie Pro. Die Medienmarke für digitales Business verzeichnet monatlich über 7,2 Millionen Visits, davon mehr als die Hälfte durch Unique User:innen. Die verbreitete Auflage umfasst 31.400 Exemplare. Über 800.000 Menschen folgen t3n in den sozialen Netzwerken, und die t3n-Newsletter zählen rund 170.000 Abonnent:innen.

Positiv, nutzwertig, nerdy und bold: So tritt die Marke selbstbewusst, sympathisch und authentisch auf – mit der Mission, Digital Pioneers zu helfen, die Zukunft positiv zu gestalten.

MIT Technology Review

Seit über 120 Jahren erscheint die MIT Technology Review an dem weltweit ­bekanntesten ­technischen Institut, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seit 2003 gibt heise medien die deutsche Lizenzausgabe heraus. Im Laufe dieser ­Zeit ­entwickelten die Redaktionen ein hohes Maß an Expertise und Know-how zu den wichtigsten ­wissenschaftsjournalistischen Fragestellungen der vergangenen Jahrzehnte. Diese Kompetenz versetzt die Redaktion in die Lage, wie kein anderes Medium in Deutschland an der thematischen Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Technologie die großen Herausforderungen unserer Zeit zu erklären und für ein breites Leser:innenpublikum aufzubereiten. Seit 2024 erscheint die MIT Technology Review bei yeebase media. Knapp 70.000 Menschen folgen dem Magazin in den sozialen Netzwerken. Es hat eine verbreitete Auflage von 16.000 Exemplaren, davon werden 10.000 an Abonnent:innen geliefert. Die TR-Website verzeichnet rund eine Million Visits monatlich.

Als Team von yeebase media haben wir den Anspruch, mit t3n und MIT Technology Review zwei der beliebtesten und relevantesten Medienmarken für neue Technologien zu sein – mit der Mission, ihre Potenziale aufzuzeigen, Begeisterung zu wecken und dazu beizutragen, dass sie für positiven Nutzen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt eingesetzt werden.

Unser HQ befindet sich in Hannover und die Crew ist mittlerweile etwa 70 Menschen stark.