Chery Automotives: Dieses Auto-Design wurde von einem Thunfisch inspiriert

Die chinesische Automobilmarke Chery Automotives hat ein neues elektrisches Konzeptfahrzeug vorgestellt, das angeblich das aerodynamischste Auto der Welt ist. Entwickelt wurde es mithilfe von KI-Simulation, doch das Besondere daran ist, dass es von einem Thunfisch inspiriert wurde.

Chery Automotive exportiert viel

Von ungefähr kommt diese Inspirationsquelle nicht. „Der Thunfisch beschleunigt so schnell wie ein Porsche. Da kommt kaum ein anderer Fisch hinterher. Er hat eine aerodynamische Form und kann seine Flossen völlig wegklappen“, sagte David Ellis vom australischen Thunfisch-Verband Deutschlandfunk Kultur zu den aerodynamischen Vorzügen des Thunfisches.

Chery Automotive ist einer der zehn größten Automobilhersteller in China. Neben einer guten Präsenz in seinem Heimatland gehören Chery-Fahrzeuge laut Electrek, einer auf Neuigkeiten aus der Elektroautowelt spezialisierten Newsseite, zu den am meisten exportierten Fahrzeugen in China – insbesondere in kleinere Märkte wie Brasilien, Iran, Pakistan, Uruguay, Venezuela oder Vietnam.

Chery hat große Pläne

Zusätzlich zu seinen aktuellen Marken wie Chery und Karry hat der Autohersteller eine neue Elektromarke eingeführt, die sich an jüngere Verbraucher:innen richtet. Außerdem wurde gemeinsam mit Huawei eine Marke namens Luxeed entwickelt, die auch Luxus-E‑Limousinen produziert. Im Oktober kündigte Chery an, in den nächsten zwei Jahren gleich 39 sogenannte NEV auf den Markt bringen zu wollen.

NEV steht für New Energy Vehicle und ist ein in China genutzter Begriff, um elektrisch betriebene Fahrzeuge von herkömmlichen und traditionellen Verbrennermodellen abzugrenzen. Eines davon könnte das Thunfischauto werden. Könnte deshalb, da es sich um ein Konzeptauto und noch keinen Serienwagen handelt.

Beeindruckender Luftwiderstandsbeiwert

Den Titel „das aerodynamischste Auto der Welt“ verlieh sich Chery selbst, da es einen beeindruckenden Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) vorlegen konnte. Der ist das Maß für die Windschlüpfrigkeit eines Fahrzeugs. Laut Chery erreichte sein Konzeptauto bei offiziellen Tests im August einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,168 cw.

Den bisherigen Rekordwert lieferte der EV1 von General Motors mit 0,19. Aber wie gesagt, das Thunfischauto von Chery müsste erst noch in Produktion gehen, um diesen Rekord als Serienauto für sich beanspruchen zu können.

