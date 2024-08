E-Zigaretten und Vapes sind umstritten, aber der Markt floriert – Statistik der Woche

Während in den letzten Jahren in Deutschland immer weniger herkömmliche Tabak-Zigaretten geraucht wurden, hat die Nutzung von E-Zigaretten und Vape-Pens deutlich zugenommen. Dabei bewerben die Hersteller ihre Produkte gern als gesunde Alternative zum Tabak-Pendant. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation warnen daher vor der Verharmlosung und den Schäden für die Gesundheit. Zudem stehen insbesondere die Einweg-Vapes für ihren begrenzten Gebrauch in der Kritik, wobei der enthaltene Akku oftmals nicht nur falsch entsorgt wird, sondern er auch einen Brand entfachen kann. Der Satiriker Jan Böhmermann widmete der Thematik eine ganze Sendung, er verweist auch auf das immense Kapital, das in der Branche umgesetzt wird.

So florieren die Umsatzzahlen für den deutschen Markt für E-Zigaretten. Laut Verband des eZigarettenhandels erreichten diese 2022 etwa 600 Millionen Euro und sollen diesen Wert im Jahr 2023 und 2024 jeweils überschreiten. Im Gegensatz zu Tabak-Zigaretten sind Liquids und Sticks für E-Zigaretten zuletzt preisstabil geblieben. Der Verbraucherpreisindex für solche Produkte lag im Juli 2024 bei 105,2 Punkten (2020=100), Tabak lag zum gleichen Zeitpunkt bei rund 130,4 Punkten.

Zielgruppe: junge Erwachsene

Dabei sprechen die in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlichen Liquids vor allem junge Erwachsene an, wie die Statista-Grafik zeigt. Rund 18,6 Prozent der Vaper sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, wobei es noch eine nicht zu unterschätzende Dunkelziffer an Konsumenten unter 18 Jahren gibt, worauf die Berliner Charité hinweist. Der größte Nutzeranteil bei Erwachsenen entfällt mit 27,3 Prozent auf 25- bis 34-Jährige, gefolgt von 35- bis 44-Jährigen mit 22,2 Prozent. In den älteren Kohorten nimmt der Anteil der E-Zigaretten-Raucher schrittweise ab.

Platzhirsch auf dem Vape-Markt

Marktführer unter den elektronischen Zigarettenmarken in Deutschland ist mit großem Abstand Elf Bar. Den Statista Market Insights zufolge beträgt der Marktanteil der chinesischen Vapes bei rund 55 Prozent. Die größten Konkurrenten sind die beiden US-Amerikanischen E-Zigarettenmarken Vuse (31 Prozent) und Juul (7 Prozent). Letzgenannte ist der Marktführer auf dem US-Markt, konnte sich hierzulande jedoch bisher nicht gegen die farbenfrohen und günstigeren Elf-Bar-Produkte durchsetzen.

