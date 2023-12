E-Commerce: 8 Bücher, die (angehende) Onlinehändler kennen sollten

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Aus der großen Menge der Fachliteratur zum Thema E-Commerce haben wir lohnenswerte Lektüre herausgefiltert, die sowohl theoretisches Hintergrundwissen als auch praxisorientierte Erkenntnisse vermittelt. Die ausgewählten Bücher zeichnet aus, dass die Autoren und Autorinnen über Praxiswissen verfügen und dieses Wissen in ihren Büchern auch gut vermitteln. Auch wenn wir uns beim einen oder anderen Standardwerk über eine neue Auflage freuen würden und auch wenn E-Commerce-Wissen schnell veraltet, sind die genannten Werke doch allesamt noch aktuell und auch zum jetzigen Zeitpunkt ein guter Kauf.

Anzeige Anzeige

Tipp: Auch wenn die meisten der genannten Bücher zum Onlinehandel ein gutes Stichwortverzeichnis haben, ist der meist geringe Aufpreis für die digitale Version gut investiertes Geld, insbesondere weil sich hieraus gut zitieren lässt und weil du so schneller auch Details und Themen wiederfindest. Dieses Kombi-Angebot gibt es in einigen Fällen allerdings nur über den Verlag (oder über den Verlag ohne DRM-Restriktionen).

Handbuch Onlineshop: Strategien, Erfolgsrezepte und Lösungen für wirkungsvollen E-Commerce

Alexander Steireif, Rouven Alexander Rieker, Markus Bückle

Anzeige Anzeige

Einsteigern vermittelt das Buch einen breiten, nicht zwingend zu vertieften Überblick über alle relevanten E-Commerce-Themen. Für Profis ist es ein Nachschlagewerk, das auf mehr als 800 Seiten auf ziemlich jede Praxisfrage eine Antwort bietet. Das Standardwerk aus dem Rheinwerk-Verlag eignet sich mit zahlreichen Tabellen und Checklisten durchaus auch fürs regelmäßige Nachschlagen oder für interne Schulungen. Es sollte in keiner E-Commerce-Bibliothek fehlen. Das Werk lässt sich außerdem als gute Ausgangslage für eine weitergehende Netzrecherche verstehen.

Klappentext: Wie möchten Sie Ihre Produkte präsentieren? Wenn Sie einen Onlineshop starten möchten, müssen Sie vor dem Startschuss wichtige Entscheidungen treffen: Welche E-Commerce-Software ist für Ihre Zwecke am besten geeignet? Was müssen Sie bei Versandarten sowie Bezahlungssystemen beachten? Und ganz entscheidend: Was kostet Sie das? Mit diesem umfassenden Handbuch erhalten Sie alles, was Sie für den Betrieb eines Onlineshops benötigen: von den ersten Schritten über wichtiges Usability- und Marketing-Wissen bis hin zu wertvollen Tipps, damit Sie rechtliche und buchhalterische Fallstricke vermeiden. So stellen Sie sich den vielfältigen Herausforderungen und Trends im E-Commerce. Inklusive Berücksichtigung neuer Trends und Lösungen, Informationen zur DSGVO sowie einem Kapitel zum Kundensupport.

Anzeige Anzeige

Aus dem Inhalt:

Analysieren, vorbereiten, starten

Technische Lösungen und Möglichkeiten

Marktplätze und Shop-Lösungen

Kunden zum Kaufen animieren

Design und Usability

Erfolgskriterium Versand und Kundensupport

Zahlungssysteme

Integration in die IT-Landschaft

Online-Marketing

Gütesiegel und Auszeichnungen

Conversion messen und optimieren

Social- und Mobile-Commerce

Autoren: Alexander Steireif ist Gründer und Geschäftsführer eines E-Commerce-Beratungsunternehmens aus Stuttgart. Rouven Alexander Rieker berät und begleitet seit über zehn Jahren Unternehmen bei den Herausforderungen des E-Commerce und der Digitalisierung. Markus Bückle verfügt über langjährige Berufserfahrung im E-Commerce. Sowohl auf Händler- als auch auf Dienstleisterseite konnte er reichlich Erfahrung sammeln.

Anzeige Anzeige

49,90 Euro Hardcover / 44,90 Euro E-Book, 54,90 Euro Hardcover und E-Book

Zum Buch bei Amazon.* | Zum Buch bei Thalia. * | Direkt beim Verlag bestellen.

Amazon Marketplace: Das Handbuch für Hersteller und Händler

Trutz Fries und Stephan Bruns

Anzeige Anzeige

Für Einsteiger in den Marktplatz-Handel bei Amazon ein Praxis-Standardwerk. Fries und Bruns nehmen Händler und Vendoren an die Hand und führen sie von den ersten Schritten bei der Kontoanmeldung über die dringend notwendige Prozessautomatisierung im Onlinehandel bis hin zum Markenaufbau auf Marktplätzen.

Klappentext: Kein Marktplatz wächst derzeit so stark wie der Amazon Marketplace. Um als Händler auf diesem Marktplatz zu bestehen, benötigen Sie einen Begleiter, der Ihnen von Anfang zeigt, worauf es ankommt. Lernen Sie, welche Produkte sich für den Vertrieb auf Amazon eignen, was ein gutes Produktlisting auszeichnet und wie Sie Ihre Produkte mit Amazons Programm „Versand durch Amazon“ europaweit anbieten können. Damit Ihre Produkte auch gefunden werden, erfahren Sie, wie der Amazon-Algorithmus funktioniert und wie Sie mit Hilfe von Anzeigen, Gutscheinen oder Blitzangeboten für mehr Absatz sorgen und es so auf die vorderen Plätze der Amazon-Suche schaffen. Die Herausforderungen des Tagesgeschäftes haben Sie mit unserem Buch mühelos in der Hand mit konkreten Tipps zur Selbstorganisation, Prozessautomatisierung, Markenführung und Erfolgsmessung. Inklusive Rechtskapitel zum Schutz vor typischen Abmahnfallen.

Aus dem Inhalt:

Anzeige Anzeige

Verkäuferkonto einrichten

Kriterien bei der Produktauswahl

Versand durch Amazon (FBA), internationale Expansion

Perfekte Produktlistings erstellen

Gute Rezensionen erhalten

Maßnahmen zur Absatzsteigerung

Gesponserte Produkte, Gutscheine, Rabatte, Blitzangebote

International verkaufen

Erfolgsanalyse

Markenaufbau und Pflege

Prozessautomatisierung, ERP-Anbindung

Autoren: Trutz Fries ist Gründer und Geschäftsführer der Amazon Agentur Revoic und des Amazon-Analyse-Tools Amalytix. Stephan Bruns ist seit 2012 Seller auf Amazon und berät Händler wie Vendoren in Sachen Listing-Optimierung, Marketing und weiteren Themenfeldern. Er ist Mitgründer von Revoic.

49,90 Euro Hardcover / 44,90 Euro E-Book / 54,90 Euro Hardcover und E-Book

Zum Buch bei Amazon. * | Zum Buch bei Thalia.* | Direkt beim Verlag bestellen.

Anzeige Anzeige

Amazon Marketing: Das Praxisbuch für mehr Erfolg bei Amazon

Christian Otto Kelm

Das Werk ist ein umfassender Praxisratgeber zum Thema Amazon-Marketing. Es handelt sich um eines der Praxisbücher, die auf den Schreibtisch oder in den E-Book-Reader aller Onlinehändler gehören. Mit der Hilfe dieses Ratgebers entwickeln Händler eine eigene, funktionierende Amazon-Marketing-Strategie, wobei insbesondere bei den Marketingformaten und Entwicklungen die aktuellen Themen zusätzlich online verifiziert werden sollten. Hier kann ein solches Buch naturgemäß eigentlich kaum aktuell sein, zumal die hier vorliegende Auflage von 2019 stammt.

Grundlagen, Content, Optimierung, Strategien, Tipps und Tricks

Auffindbarkeit und Sichtbarkeit der eigenen Produkte optimieren

Amazon SEO, SEM, Coupons und Rabatte, Blitzangebote

Klappentext: Erwarten Sie aber bitte keinen simplen Zehn-Punkte-Plan, dem Sie einfach nur folgen müssen. Amazon ist zu komplex und mit einem simplen Regelwerk nicht zu knacken. Lassen Sie sich auf die strategischen und operativen Überlegungen von Christian Kelm ein, spielen Sie sie selber durch und übertragen Sie sie auf Ihre eigenen Anforderungen, getreu dem Motto: Hilfe zur Selbsthilfe. So finden Sie die für Sie beste Lösung, um Ihre eigenen Verkäufe bei Amazon anzukurbeln und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Anzeige Anzeige

Aus dem Inhalt:

Die richtige Amazon-Strategie

Auffindbarkeit erhöhen

Inhaltserstellung für den Marktplatz

Performance messen und steigern

Mit gutem Content erfolgreich werben

Paid Advertising

Gesponserte Produkte

Product Display Ads

Amazon Advertising Platform

Autor: Christian Kelm ist der bekannteste Amazon-Experte im deutschsprachigen Raum – einige der erfolgreichsten Vendoren und Seller setzen auf sein Wissen in punkto Amazon. Auf über 100 Fachkonferenzen war er Keynotespeaker und hat in zahlreichen Workshops sein Wissen an die Teilnehmer weitergegeben.

49,90 Euro Hardcover / 44,90 Euro E-Book

Anzeige Anzeige

Zum Buch bei Amazon.* | Zum Buch bei Thalia.* | Direkt beim Verlag bestellen.

Joachim Stalph, Philipp Spreer und Dimitrios Haratsis

Ein aktuelles Werk zur Weiterentwicklung des E-Commerce. Dabei gehen die Autoren von der Prämisse aus, dass die Händler-Kunden-Beziehung sich neu erfindet. Denn anders als in der Vergangenheit sind Third-Party-Cookies nicht mehr in der Lage, das Marketing mit Retargeting in der altbewährten Form zu ermöglichen. Auch die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen sorgen dafür, dass anstelle des alten Systems ein beziehungsorientierter Ansatz treten muss, der die Kundenbeziehung aufrechterhält.

Es geht dabei um die berühmte kundenzentrierte Herangehensweise, um einerseits datenbasierte Beziehungen zu schaffen, die andererseits aber vor allem auch auf das Vertrauen der Verbraucher setzen, indem sie die Privatsphäre respektieren. Letztlich dürfte es in Zukunft also schwieriger werden, die relevanten Dinge über den Kunden oder die Kundin zu erfahren – und es wird nur funktionieren, wenn er oder sie den Vorteil darin erkennt. Das hat einerseits mit Technik zu tun, ist andererseits aber vor allem auch ein psychologisches Thema. Insbesondere ist hier zu unterscheiden zwischen kurzer Pseudo-Beziehung und wirklich nachhaltiger Loyalität, die die Grundlage für eine Wertschöpfungskette darstellt.

Klappentext: Dieses Buch definiert „R-Commerce“ – die nächste Evolutionsstufe im E-Commerce. „R-Commerce“ steht für Relationship-Commerce und verbindet Datenstrategie, Marketing-Technologie und Psychologie zu einem holistischen Ansatz für eine neue digitale Kundenansprache. Menschen digital zu erreichen und zu aktivieren, wird immer herausfordernder – und die rechtlichen Rahmenbedingungen immer enger. Die größten Chancen für Unternehmen liegen in einem Perspektivwechsel: weg von Kunden als „Umsatzbringer“ hin zum R-Commerce, der die Kundenbeziehung, den Respekt vor Nutzerdaten, und das Verstehen der tatsächlichen Bedürfnisse konsequent in den Vordergrund stellt. Wie diese Transformation gelingen kann, zeigen die Autoren anhand der drei grundlegenden Gesetze im R-Commerce. Daraus ergibt sich ein ganzheitliches Konzept, das strategische, technische und organisatorische Aspekte integriert und zugleich die Bedeutung der Psychologie im digitalen Marketing und Vertrieb betont. Ergänzt durch zahlreiche Praxisbeispiele ist dieses Buch ein detaillierter Leitfaden auf dem Weg zum digitalen Champion.

Aus dem Inhalt:

Auf die Beziehung kommt es an: Aus „E-Commerce“ wird „R-Commerce“

Menschen und ihre Entscheidungen verstehen – der Schlüssel im Marketing

Neue rechtliche und technische Rahmenbedingungen

Was R-Commerce Unternehmen bringt und welche Voraussetzungen es braucht

Der R-Commerce-Fahrplan: der Weg zur datengetriebenen und bedürfniszentrierten Kundenbeziehung

Autoren: Joachim Stalph ist Datenstratege und überführt als Managing Partner von Elaboratum rohe Daten in intelligente Erkenntnisse und Aktivierungsstrategien. Philipp Spreer ist Verhaltenswissenschaftler und als Managing Partner von Elaboratum verantwortlich für die bedürfnisorientierte Ansprache von Kunden. Dimitrios Haratsis ist als Gründer von Adclear ein Marketing-Technologe der ersten Stunde und Evangelist für wirklich kundengetriebenes Marketing.

49,90 Euro Print-Ausgabe / 29,90 bis 39,90 Euro E-Book

[affilate url=“https://amzn.to/3uWJ1Xv“]Zum Buch bei Amazon[/affiliate] | Zum Buch bei Thalia | Direkt beim Verlag bestellen

E-Commerce mit Amazon. Das Praxisbuch für Markenhersteller, Vendoren und Seller

Marc Aufzug und Dominik Bors

Auch eines dieser Standardwerke, das den Spagat schafft zwischen Einsteigerthemen wie der Unterscheidung zwischen Seller Central und Vendor Central, aber auch konkrete Unterstützung beim Erstellen von Amazon-Content bietet. Außerdem gibt es zahlreiche Best-Practice-Beispiele und Praxistipps. So eignet sich das Buch einerseits für jeden Händler, gibt aber für Betreiber von Eigenmarken auch hier die passenden Antworten. Auch Themen wie Account-Handling sowie Dos and Don’ts im Umgang mit dem Plattformbetreiber Amazon werden nicht ausgespart. Die Autoren sind ausgewiesene Berater und E-Commerce-Experten, die seit Jahren mit Kunden an genau solchen Themen arbeiten.

Klappentext: Amazon ist die bestimmende Instanz im E-Commerce und die Produktsuchmaschine Nummer eins. Hersteller, Marken und Seller sind deshalb gut beraten, sich optimal auf Amazon zu präsentieren. Indem Sie die Mechanismen der Plattform verstehen und Einflussfaktoren kompetent steuern, sichern Sie sich die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden, relevante Umsätze und den langfristigen Erfolg Ihres Amazon-Business. Dieses Buch behandelt alle wesentlichen Themen rund um die E-Commerce-Plattform Amazon. Mit ihrer Agentur factor-a – part of Dept sind Marc Aufzug und Dominik Bors Vorreiter auf dem Gebiet der operativen und strategischen Beratung im Amazon-Umfeld. Auf Basis ihrer Erfahrung geben sie einen praxisnahen und ausführlichen Überblick über alle relevanten Bereiche und unterstützen Sie dabei, sich von Beginn an einen entscheidenden Vorteil auf Amazon zu verschaffen.

Aus dem Inhalt:

Einstieg in den E-Commerce mit Amazon: Seller Central vs. Vendor Central, Vertragsverhandlungen und vieles mehr

Amazon als Suchmaschine: Amazon-SEO und Content-Optimierung

Effizientes Marketing mit Sponsored Ads und der Demand Side Platform

Account Handling über das Vendor Central inklusive Datenanalysen und Reportings

Autoren: Marc Aufzug ist Geschäftsführer von Dept Marketplaces und berät mit factor-a – part of Dept Hersteller und Marken zum operativen Marktplatzmanagement auf Amazon. Er verfügt über langjährige unternehmerische Erfahrung und Expertise im E-Commerce sowie im Aufbau von Digitalagenturen. Dominik Bors ist Diplom-Informatiker, Unternehmer und E-Commerce-Experte. Er bietet mit factor-a Hersteller und Marken durch die Kombination aus intelligenter Software und Agenturleistung den entscheidenden Vorsprung für mehr Umsatz auf Amazon. Vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei Dept Marketplaces beziehungsweise factor-a – part of Dept war Dominik Gründer eines Softwareunternehmens und einer E-Commerce-Beratung.

36,90 Euro Print-Ausgabe / 29,99 Euro E-Book / 41,90 Print-Ausgabe und E-Book

Zum Buch bei Amazon.* | Zum Buch bei Thalia.* | Direkt beim Verlag bestellen.

Das E-Commerce Buch: Marktanalysen – Geschäftsmodelle – Strategien

Alexander Graf und Holger Schneider

Das E-Commerce-Buch ist ein strategischer Ratgeber, der dabei hilft, das eigene E-Commerce-Geschäftsmodell anzupassen oder zu entwickeln. Jede Menge Fallbeispiele illustrieren dabei die Entwicklung von Geschäftsmodellen anhand von verschiedenen E-Commerce-Unternehmen. Pflichtlektüre für alle, die neben der alltäglichen Praxis auch Hintergrundwissen suchen. Allerdings wäre auch hier mal wieder eine Neuauflage fällig.

Klappentext: Der E-Commerce-Handel hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, der sich längst kein Marktteilnehmer mehr entziehen kann. Google, Apple, Facebook und Amazon, aber auch spezialisierte Nischenanbieter revolutionieren die Branche nahezu täglich aufs Neue. Innovative Marketingformen, Vertriebswege und technische Lösungen stellen bedeutende Herausforderungen dar, eröffnen Handel und Industrie aber auch große Chancen.

Das E-Commerce Buch, mittlerweile ein Standardwerk der Branche, liegt nun in komplett überarbeiteter und aktualisierter 3. Auflage vor. Als Jubiläumsausgabe präsentiert sich das Buch im Paperback. Es vermittelt Professionals und Einsteigern Grundlagenwissen quer durch alle Handelsbranchen, einen umfassenden Marktüberblick (mit ausführlicher Analyse des chinesischen Marktes) und beinhaltet erfolgreiche Strategieansätze der Branchenbesten sowie 50 aktuelle Case Studies mit Key Facts und Bewertungen. Zahlreiche Abbildungen, Fallbeispiele und Insider-Tipps runden die Darstellung ab.

Autoren: Alexander Graf ist Gründer und Geschäftsführer des führenden E-Commerce Software Unternehmens Spryker Systems in Berlin. Zudem ist er Herausgeber des populären E-Commerce Magazins Kassenzone.de.

Holger Schneider leitet die E-Commerce Bachelor und Master Studiengänge an der Fachhochschule Wedel. Seine Lehrtätigkeit umfasst strategische sowie operative Themen des E-Commerce. Um eine praxisnahe Ausbildung seiner Studierenden zu gewährleisten, arbeitet Schneider im Rahmen von Praxis-Projekten mit zahlreichen Kooperationsunternehmen zusammen.

29,80 Euro Hardcover / 19,99 Euro E-Book

Zum Buch bei Amazon.* | Zum Buch bei Thalia.*

Der neue Online-Handel: Geschäftsmodelle, Geschäftssysteme und Benchmarks im E-Commerce

Gerrit Heinemann

Ein Lehrbuch im besten Sinne des Wortes, das alle wichtigen Hintergründe und Praxisaspekte vermittelt und das es bereits seit etlichen Jahren gibt. Auch hier wird viel strategisches Wissen vermittelt, das Buch hat aber im Vergleich zu Graf und Schneiders „Das E-Commerce-Buch“ keinen reinen Strategie-Fokus und vermittelt viel notwendiges Hintergrundwissen rund um die Strategien.

Klappentext: Dieses Buch präsentiert Entwicklungen und Zukunftstrends im E-Commerce, der durch die neuen digitalen Kommunikations- und Konsummuster der Kunden geprägt ist. Gerrit Heinemann beleuchtet E-Commerce-Geschäftsmodelle, Kanalexzellenz sowie Erfolgsfaktoren wie digitale Zeitvorteile und Kundenzentrierung. Er analysiert die digitalen Herausforderungen und zeigt die Konsequenzen und die mit dem Online-Handel verbundenen Chancen auf. Anerkannte Best Practices veranschaulichen, wie erfolgreicher Digital Commerce funktioniert und was die „Lessons Learned“ der letzten Jahre sind.

Die 11. Auflage beschreibt, was Online-Händler tun können, um sich neu zu erfinden und gegen Amazon bestehen zu können, und was Gründer bedenken sollten, um im Online-Handel mit innovativen Geschäftsmodellen erfolgsträchtig zu starten. Alle Kapitel wurden überarbeitet und um aktuelle Themen wie Performance-Marketing, Audience Targeting, Digital Branding und Shop-Design sowie um neue Erkenntnisse der ExO-Organisation und des Frictionless Business erweitert. Insbesondere berücksichtigt wurden zahlreiche neue rechtliche Anforderungen, wie unter anderem die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Geoblocking-Verordnung sowie natürlich DSGVO und Uploadfilter.

Der Inhalt:

Meta-Targeting und Geschäftsideen im Online-Handel

Geschäftsmodell des Online-Handels

Formen des Online-Handels

Geschäftssysteme und Benchmarks im E-Commerce

Best Practices und Risiken im Online-Handel

Autor: Gerrit Heinemann ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, Management und Handel sowie Leiter des E-Web Research Center an der Hochschule Niederrhein.

32,99 Euro Taschenbuch / 22,99 beziehungsweise 17,50 E-Book, je nach Format

Zum Buch bei Amazon.* | Zum Buch bei Thalia.* | Direkt beim Verlag bestellen.

Wunder muss man selber machen: Wie ich die Wirtschaft auf den Kopf stelle

Sina Trinkwalder

Sina Trinkwalders eigene Erfolgsgeschichte ist 2013 erschienen, aber in den Nachwehen der Corona-Pandemie zeitgemäßer denn je. Sie zeigt auf, dass Onlinehändler und Marken Verantwortung übernehmen können und müssen, um einen nachhaltigere Gesellschaft zu ermöglichen. Ihr Unternehmen Manomama hat als ökologisch-soziale Firma eine Vorreiterstellung. Kein klassischer E-Commerce-Ratgeber, sondern eher ein Buch, das zeigt, welches Mindset Menschen, die eine Commerce-Marke verantworten, mitbringen sollten – deswegen aber nicht weniger lesenswert.

Klappentext: Sie holt die Menschen aus der Arbeitslosigkeit. Sie fertigt in Deutschland. Sie bezahlt hohe Löhne. Ihre Kollektion ist schick und ökologisch. Politiker und Medien reißen sich um sie. Ihr Name ist Sina Trinkwalder. Dies ist ihre Botschaft. Denn eine Botschaft muss haben, wer entgegen landläufiger Annahme überzeugt ist, dass in Deutschland Textilien zu konkurrenzfähigen Preisen hergestellt werden können. Sina Trinkwalder ist keine Unternehmerin, die an eine Steigerung der Rendite durch Verlagerung der Jobs nach Asien glaubt – sondern an die fundamentale Bedeutung eines selbstverdienten Lebensunterhalts für Menschen, die dadurch mit Stolz an der Gesellschaft teilhaben können. Sina Trinkwalders „Manomama“ ist der Schrecken des Arbeitgeberverbandes, Thema der Medien, Wunschtermin der Politiker – und Sina Trinkwalder ist der Liebling ihrer Näherinnen. Hier ist die Geschichte dieser jungen Frau und ihres beeindruckenden Unternehmens.

Autorin: Sina Trinkwalder ist eine deutsche Unternehmerin, die für ihr Engagement als Sozialunternehmerin bei der von ihr gegründeten ökosozialen Textilfirma Manomama mehrfach ausgezeichnet wurde.

16,99 Euro Taschenbuch / 14,99 E-Book

Zum Buch bei Amazon.* | Zum Buch bei Thalia.* | Direkt beim Verlag bestellen.

Mehr zu diesem Thema Amazon