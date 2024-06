Wer eine KI entwickelt, die diese Rätsel löst, bekommt eine Million Dollar Preisgeld

Die KI-Forscher Mike Knoop und François Chollet glauben nicht daran, dass große Sprachmodelle uns einmal zu Artificial General Intelligence führen. Sie glauben, dass die künstlichen Intelligenzen aktuell nicht über das eigene Training hinausgehen können und nur Muster wiedererkennen. Das verhindert unter anderem, dass sie Rätsel lösen können, die ein grundsätzliches Level an Intelligenz benötigen.

„Ich meine nicht, dass sie sich Sachen merken. Aber sie sind in der Lage, ein generelles Muster zu erkennen und dieses auf einen ähnlichen Kontext anzuwenden“, so Knoop (via News Scientist). Er fügt hinzu: „Aber sie werden immer von ihrer eigenen Architektur limitiert – sie können sich nicht an neue Situationen anpassen.“

Hohes Preisgeld für intelligente KI

Um eine KI zu finden, die tatsächliche Intelligenz aufweist, haben sich die beiden KI-Forscher einen besonderen Wettbewerb ausgedacht. Wenn jemand eine künstliche Intelligenz erschafft, die den ARC-Test absolviert, sollen dafür eine Million US-Dollar winken. Der „Abstraction and Reasoning Corpus“ ist ein Test, den Chollet bereits 2019 entwickelt hat.

In dem Test werden Gitternetze mit bunten Pixeln eingesetzt, die Paare bilden. So zeigen die ersten beiden Paare eine Veränderung von einem Gitternetz zum nächsten. Das dritte Paar hat nur ein Gitternetz. Das Zweite muss eigenständig gelöst werden, indem die Veränderungen der Beispiele angewandt werden.

Im eingefügten Beispiel auf X wäre die Aufgabe, die farbigen Pixel zu identifizieren, die am häufigsten vorkommen und sie in dem korrespondierenden Feld einzufügen.

Um das Preisgeld zu gewinnen, müssen die künstlichen Intelligenzen in dem Test mehr als 85 Prozent der gestellten Rätsel lösen. Das ist ein Prozent mehr als der Durchschnitt von menschlichen Testpersonen. Dafür gibt es zunächst 500.000 Dollar für bis zu fünf Teams. 2024 soll dann noch ein weiterer Wettbewerb starten, der weitere 500.000 Dollar verspricht. Sollte der erste Preis nicht geknackt werden, haben die späteren Teams eine Chance auf eine Million Dollar.

