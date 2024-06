Europawahl und Deepfakes: So entlarvt du KI-generierte Desinformation und Medieninhalte

Die Europawahl findet in Deutschland am 9. Juni statt. Deutsche Staatsangehörige sowie Unionsbürger:innen stimmen über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments ab. Auch in anderen Ländern rund um den Globus stehen wichtige Wahlen an, etwa die US-Wahl am 5. November und auch die spontan vorverlegte Parlamentswahl in Großbritannien am 4. Juli. In Zeiten, in denen künstliche Intelligenz (KI) schnell voranschreitet und in einer breiten Öffentlichkeit präsent ist, wird in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet sein, ob und wie diese Technologie mit ihrem generierten Output die Wahlen beziehungsweise die Wähler:innen beeinflusst.

Deepfakes im Wahlgeschehen

In dieser Podcast-Folge widmen wir uns daher dem Thema Deepfakes, die im Kontext des Wahlgeschehens relevant sein werden. Als Expertin ist Frauke Goll zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des AppliedAI Institute for Europe. Bei dem Institut handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die Entscheidungsträger:innen und Professionals unterstützen möchte, KI einerseits selbst einzusetzen und andererseits auch vertrauenswürdig zu entwickeln. Die Einrichtung fokussiert sich auf Wissenstransfer, Forschung und die Bereitstellung vertrauenswürdiger KI-Tools und versteht sich als „Hafen zum Zusammenkommen“, wie Goll im Podcast beschreibt. Dort hat man die Möglichkeit, herauszufinden, was man mit KI machen kann; es lassen sich aber auch erlernte Fähigkeiten ausprobieren. So sind etwa Weiterbildungskurse und Events Teil des Instituts.

Im Gespräch mit TR-Redakteur Wolfgang Stieler geht es darum, wie schnell und einfach sich Deepfakes erstellen lassen, aber auch um die Tools, um diese zu erkennen. Goll stellt dar, wie wichtig vertrauenswürdige KI ist, und möchte insbesondere im Superwahljahr 2024 Wähler:innen aufklären. Nicht zuletzt appelliert Goll an die menschliche Intuition und die Sorgfalt, gewisse Informationen zu überprüfen. Denn Goll sieht die Verbreitung von Deepfakes als nicht aufhaltbar an und sie führt dazu ein Zitat des Politikwissenschaftlers Mark Galeotti an. Der verglich Desinformation mit Regen. „Stoppen können wir den Regen nicht, der wird immer auf uns einprasseln. Wir können aber auf unser Fundament achten, dass wir nicht unterspült werden und uns der Regen nicht ganz so viel ausmacht“, zitiert Goll.

