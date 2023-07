Zukunftsprognosen haben eine lange Tradition. Analysten und selbsternannte Experten wagen gerne mal eine Aussage über die Zukunft – auch in Sachen Informationstechnologie. Da ist schnell mal die ein oder andere Fehlprognose dabei. Und auch echte IT-Größen liegen mal daneben. So schafft es so manch eine Aussage zum Kultstatus – besonders wenn sie aus heutiger Sicht so gar keinen Sinn ergibt.

Gerade Bill Gates hat zu ziemlich vielen Angelegenheiten seinen Senf dazuzugeben – und lag ziemlich oft daneben. Gut für ihn, denn wären seine Prognosen wahr geworden, wären ihm wohl Milliarden durch die Lappen gegangen.

Das aus heutiger Sicht wohl peinlichste Statement soll Gates 1995 einem Microsoft-Team an den Kopf geschmettert haben; er wollte damit wohl erreichen, dass sie sich lieber um wichtigere Sachen kümmern. „Das Internet ist nur ein Hype“, prognostizierte er damals. Ein Hype der jetzt schon ziemlich lange anhält. Die Zahl der Internetnutzer:innen steigt kontinuierlich an. Im Jahr 2021 sind schätzungsweise rund 4,9 Milliarden Menschen auf den „Hype“ Internet aufgesprungen.

Eine andere Prognose, die Bill Gates 2004 wagte, fällt wohl in die Kategorie „zu schön um wahr zu sein“. Spätestens 2006 solle es eine Lösung für das Spam-Problem geben, ließ Gates da hoffen. Heute macht Spam einen Großteil des weltweiten Mailverkehrs aus. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Gates Prognose nur um ein paar Jahre verspätet und Microsoft bald die passende Lösung parat hat.

Sonst bleibt Bill Gates wohl oder übel ein gescheitertes Orakel.

