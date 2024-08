Geld sparen dank Finanzplan: Mit diesen 5 Schritten könnt ihr eure Ziele erreichen

In unserer Bildergalerie seht ihr, wie ihr euch schnell einen eigenen Finanzplan erstellt. (Bild: Number1411 / Shutterstock)

Egal, ob es der nächste große Urlaub oder ein neues Auto sein soll: Wenn ihr euch etwas gönnen wollt, müsst ihr in vielen Fällen vorab ein paar Monate sparen. Das ist auf dem Papier leicht gesagt, aber in der Praxis oftmals recht schwer. Zumindest dann, wenn ihr keinen klaren Plan beim Sparen verfolgt.

So könnt ihr euch einen Finanzplan anlegen

Um euer Sparziel leichter zu erreichen, solltet ihr einen Finanzplan anlegen. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch, wie das in wenigen Schritten und ohne große Vorkenntnisse möglich ist. Alles, was ihr dazu benötigt, sind eure aktuellen Einnahmen und Ausgaben sowie ein genaues Ziel vor Augen.

5 Bilder ansehen 5 Schritte zur einfachen Finanzplanung Quelle: Shutterstock/KT Stock photos

Habt ihr diese Sachen parat, könnt ihr euch innerhalb kurzer Zeit ausrechnen, wie viele Monate ihr euer Geld zusammenhalten müsst, um euer Ziel zu erreichen. Wichtig ist aber auch, dass ihr diese Pläne nicht einfach dauerhaft laufen lasst. Gibt es Veränderungen in eurem Leben, solltet ihr euren Finanzplan anpassen.

In unseren Tipps zum Finanzplan ist auch ein Notgroschen einberechnet. Diesen legt ihr an, um plötzlich auftretende Ausgaben abzufedern. So lasst ihr euer Erspartes für das Ziel unangetastet.

