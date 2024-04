FritzOS: Welche Funktionen neu auf die Fritzbox kommen

AVM hat die neueste Version 7.90 des FritzOS im Fritzlabor präsentiert. Diese soll einen Ausblick auf einige Funktionen des bevorstehenden großen Updates auf FritzOS 8.0 geben. Zu den Neuerungen gehört eine überarbeitete Übersichtsseite des Systems.

In der Mesh-Übersicht können jetzt die Namen der verbundenen Geräte direkt geändert werden, was die Verwaltung erleichtert. Zusätzlich können Nutzer nun für ihre Geräte wie Smartphones oder Drucker individuelle Icons auswählen, was sie einfacher erkennbar macht.

Technische Neuerungen

Mit dem neuen Update wurde die Übertragung von IPv6-Daten über Wireguard-VPN-Tunnel ermöglicht, eine Verbesserung gegenüber der früheren Beschränkung auf IPv4-Pakete. Diese Erweiterung soll für eine zukunftssichere Netzwerk­konfiguration sorgen.

Zudem unterstützt das System jetzt bis zu fünf gleichzeitige Telefonate über schnurlose DECT-Telefone, eine Steigerung von den bisher möglichen drei Anrufen.

Nutzer können eine automatische und faire Verteilung der Bitrate des Internetanschlusses auf alle Geräte im Heimnetz einstellen. Diese Option findet sich unter den Einstellungen für Internet, Filter und dann Priorisierung.

Zusätzlich lassen sich die Sicherheits­einstellungen des WLAN anpassen, um höhere Kompatibilität mit verschiedenen Geräten zu gewährleisten.

So bekommt ihr die neue Version

Wenn ihr die neue Version des FritzOS testen möchtet und eine Fritzbox 7590 AX oder 7590 besitzt, könnt ihr das Update im Fritzlabor herunterladen. Auf der Website findet ihr auch eine detaillierte Anleitung, die euch Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führt.

Zudem sind alle Änderungen und Neuerungen, die mit der neuen Version eingeführt werden, auf der Website von AVM aufgelistet.

