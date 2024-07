AVM und die Fritzbox – eine deutsche Erfolgsgeschichte, doch was wird daraus?

Oft heißt es, dass aus Deutschland keine IT-Erfolgsgeschichten und keine Unternehmen kommen, die im internationalen Kontext „das große Rad drehen können“ und konkurrenzfähig sind. Dass es Ausnahmen gibt, zeigen neben den Großen der Softwarebranche von SAP bis Celonis, von Team Viewer bis United Internet aber auch Hardwareunternehmen wie AVM Deutschland.

Doch der Routerhersteller wird jetzt, wie länger vorausgesagt, an das Family Office eines niederländischen Finanzinvestors verkauft. Denn bei Rucio Investment handelt es sich um eine Gesellschaft, die vom Privatinvestor Imker Capital Partners geführt wird. Die haben ihren Sitz in Großbritannien und verwalten das Großvermögen der niederländischen Eigentümerfamilie van Rappard. Die Gründer, die inzwischen locker das Rentenalter erreicht haben, bleiben noch bis August in der Geschäftsführung und wechseln dann in einen neuen Beirat. Zudem halten sie weiterhin eine nicht bezifferte Minderheitsbeteiligung.

Wie viel für die Übernahme geflossen ist, bleibt wie so üblich ein Geheimnis. Aber dennoch ein paar Zahlen: Mit 580 Millionen Euro Jahresumsatz 2023 (nach 620 Millionen in 2022), rund 80 bis 90 Millionen Betriebsgewinn bei einer Bewertung von rund 800 Millionen Euro dürfte es sich um eine beachtliche Summe gehandelt haben.

Allerdings hörte man schon im vergangenen Jahr aus Unternehmenskreisen, dass es hier vor allem um eine geordnete Weiterführung des Geschäfts gegangen sein dürfte und dass neben der Summe, die zur Diskussion steht, auch andere Themen wichtig gewesen sein sollen. Den Gründern, die stets mehr Techniker als Verkäufer waren und gerade die Fritzboxen über viele Jahre mit Updates versorgten, liegt auch beim Unternehmen die Nachhaltigkeit am Herzen. Nachhaltiges Geschäft im Sinne von langfristig zufriedenen Kund:innen, auch wenn es immer mal wieder Kritik an einzelnen Produkten oder Updates gab. Wichtig sei dem Gründerteam bestehend aus Johannes Nill, Peter Faxel und Ulrich Müller-Albring, so formulierte es eine Führungskraft 2023, dass all das weitergehe, was man über die Jahre geschaffen habe. Und das ist in den mehr als 35 Jahren, die die Berliner am Markt sind, einiges.

Von DSL-Karte bis Kabelmodem: AVM brachte uns ins Netz

Dass AVM für Audiovisuelles Marketing steht und am Anfang BTX-Dienstleistungen gemacht hat, dürften wohl die wenigsten gewusst haben. Dass der Hersteller mit seinem Routern und Modems der Fritzbox-Serie so ziemlich jedem in Deutschland irgendwann seit Mitte der 90er-Jahre ins Internet geholfen hat, ist dagegen offensichtlich.

Anfangs kurz nach dem Fall des Postmonopols mit ISDN-Karten, später dann mit DSL-Lösungen aller Art war das Berliner Unternehmen oft technisch einen Schritt voraus – auch und gerade weil man sich zunächst vor allem auf den deutschen Markt fokussierte. Egal, ob ISDN, DSL, Kabelnetze oder LTE – AVM unterstützt die passenden Lösungen und wird aufgrund der guten Handhabung insbesondere weniger versierten Anwender:innen gerne empfohlen.

Je nach Lesart verzeichnete AVM bis zu zwei Drittel Marktanteil auf dem deutschen Markt der Internetzugangs-Devices, immerhin 18 Prozent europaweit (laut IDC). Zugute kam AVM hier die früh eingeschlagene Strategie, mit den Internetserviceprovidern zusammenzuarbeiten. Denen kam ein gut zu administrierendes DSL- oder Kabelmodem natürlich auch entgegen. Denn wer schon einmal Leitungsprobleme hatte, kann nachvollziehen, wie schwierig es für den Provider ist, einen beim Kunden oder der Kundin auftauchenden Fehler zu lokalisieren.

Dass AVM im Bereich der Internethardware einen solchen bemerkenswerten Stand in Deutschland hat, dürfte aber vor allem auch mit der Einfachheit der Implementierung zu tun haben. Schon früh (und gerade in der Anfangszeit war das ein wichtiger Faktor) hat man sich auf einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen spezialisiert, die dann über eine CD-Rom umgesetzt wurden, und Themen wie die Zusammenführung und das Connecten von Router und USB-Dongle auf einfache Weise umgesetzt.

Hinzu kamen aber auch Eigenheiten der Deutschen Telekom, die sich für den DSL-Standard Annex-B entschied, sodass die meisten weltweit verkauften Modems anderer Hersteller für den deutschen Markt angepasst werden mussten, was viele Hersteller über kurz oder lang nicht mehr einsahen.

Zusätzliche Devices von Telefon bis Home-Automatisierung

Und schon seit Mitte der Nullerjahre sorgte AVM mit den Fritzboxen für das Rundum-sorglos-Paket in der Internetwelt. DECT-Telefone ließen sich nicht nur integrieren, sondern der Berliner Hersteller brachte auch schnell eigene Fritz-Fon-Varianten auf den Markt, die mit IP-Sonderfunktionen ausgestattet waren. In den letzten Jahren kamen dann naheliegenderweise auch zahlreiche Smarthome-Devices und netzwerkbasierte Automatisierungslösungen hinzu. Nicht alles konnte insbesondere in den letzten Jahren gegen die internationale Konkurrenz bestehen, wobei diese auch dank Google und Amazon immer übermächtiger wurde.

Dabei ist AVM über die Jahre stets eine technisch ausgerichtete und orientierte Company geblieben. Vieles wurde interessierten Anwender:innen früh bereitgestellt – mit dem Hinweis, dass es sich dabei um Produkte im Beta-Stadium handelte. Nicht immer haben die Kund:innen das beherzigt, sondern sich dennoch über (erwartbare) Bugs beschwert. Zumindest in den frühen Jahren flossen auch reichlich Vorschläge der Community in die Entwicklung ein. Hinzu kam eine linuxbasierte, gut anpassbare Firmware, die so manche undokumentierte Erweiterung der Fritzboxen ermöglichte und zumindest bei gewerblichem Umfang der Anpassungen auch die Gerichte beschäftigte.

AVM-Übernahme ist auch ein politisches Thema

Was jetzt mit AVM und den Fritzboxen genau passiert, steht in den Sternen und dürfte nicht nur die rund 890 Mitarbeitenden in Berlin und an einigen kleineren Standorten interessieren. Mittelfristig dürfte, daraus machen auch die Gründer keinen Hehl, an der Internationalisierung und weiterem Wachstum kein Weg vorbeiführen. Dass die AVM-Produkte sich mehr in Richtung Smarthome bewegen könnten, ist absehbar. Dass angesichts der fortschreitenden Internationalisierung europäische Technologien wie die DECT-Unterstützung in allen Details nicht auf der Strecke bleiben, ist zu hoffen.

Problematisch wäre in jedem Fall, wenn ein Investor nur an einzelnen Patenten und Technologie-Features Interesse hätte und die gerade in Deutschland populäre Marke eher als Anhängsel verstanden würde, das weitergeführt werden muss. Denn auch wenn das Gründerteam hier die besten Absichten hat, werden sie die Geschicke der Fritzbox nicht dauerhaft in ihrem Sinne lenken können.

Es steht viel auf dem Spiel. Für die Kund:innen, die über viele Jahre die Produkte quasi selbstredend in dem Bewusstsein kauften, auch den nächsten oder übernächsten Web-Standard über ein Firmware-Update mitnehmen zu können, wenn das hardwareseitig möglich ist. Für die Internetprovider, die eigentlich nie an den Fritzboxen vorbeikamen, weil die Kund:innen sie verlangten und weil auch für sie als Unternehmen die gute Dokumentation ein Vorteil war.

Und da ist noch eine Partei, die nicht übersehen werden sollte: die Gesellschaft, die mit AVM-Produkten zumindest bei den entscheidenden Komponenten stets deutsche Hardware am Start hatte, der man vertraut. Wir sehen bei der Netzinfrastruktur, dass nicht jede ausländische Lösung gleichermaßen vertrauenswürdig ist. Auch wenn die Politik hier möglicherweise nicht am Verhandlungstisch sitzt, wird sie spätestens danach mitentscheiden müssen, um die IT-Sicherheit zu gewährleisten.

