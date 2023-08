Auch nach der Gamescom: Diese 6 Spiele hätten mehr Aufmerksamkeit verdient

Sicherlich, auf so eine Spielemesse gehen die meisten Menschen vor allem, um die großen Blockbuster-Spiele an den gigantischen Ständen anzuspielen. Sei es Starfield, Cyberpunk 2077 mit neuem DLC oder Mortal Kombat 1 – auf der Gamescom 2023 gab es durchaus einiges zu sehen.

Anzeige Anzeige

Doch neben diesen gigantischen Spielen haben einige Entwickler und Entwicklerinnen auch wieder ihre kleineren Spiele ausgestellt. Oftmals handelt es sich dabei um Projekte mit kleinstem Budget – die die Aufmerksamkeit daher umso besser gebrauchen können.

Wir wollen euch hier sechs Spiele vorstellen, die in den kommenden Wochen erscheinen sollen und auf jeden Fall einen Blick wert sind. Am besten direkt auf die Wunschliste bei Steam packen.

Anzeige Anzeige

Post Trauma

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Horrorspiele kann man eigentlich nie genug haben – besonders dann nicht, wenn sie eine Hommage sind an die Größen des Genres wie Silent Hill oder Alone in the Dark. Genau das will Post Trauma sein. Ihr spielt Roman, der an einem unbekannten und obskuren Ort aufwacht und seinen Weg nach Hause finden muss. Dabei gilt es, in alter Survival-Horror-Tradition, gekonnt mit Items und Munition umzugehen und auch das ein oder andere Rätsel zu lösen.

Constance

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die sogenannten Metroidvanias – also ein Genre, das zurückgeht auf die Castlevania– und Metroid-Reihen – erfreuen sich nun schon seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Oftmals haben sie einen knackigen Schwierigkeitsgrad und erfordern viel Geschick. In Constance stehen die handgezeichneten Hintergründe im Mittelpunkt – die gezeichnet sind von den psychischen Belastungen, die die Protagonistin erlebt.

Anzeige Anzeige

The Darkest Files

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schon der Vorgänger des Berliner Studios Paintbucket Games konnte durch historische Akkuratesse bei gleichzeitiger spielerisch-persönlicher Auseinandersetzung mit einem drastischen und wichtigen Thema überzeugen. Bei dem ersten Spiel ging es dabei um den Widerstand im sogenannten Dritten Reich in Berlin. Bei The Darkest Files sitzt ihr als Anwältin bei Gericht und sollt dafür sorgen, dass die Naziverbrecher auch wirklich ihrer gerechten Strafe zugeführt werden.

Solarpunk

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Solarpunk soll ein Survival-Spiel sein. Aber hier soll es nicht, wie üblich, darum gehen, dass ihr euch durch eine wilde Umwelt kämpfen müsst, um zu überleben. Hier soll alles ohne Gewalt und eher gemächlich ablaufen. Ihr befindet euch auf einer fliegenden Insel in einer zukünftigen Welt, die technologisch sehr viel fortgeschrittener ist. Hier baut ihr eure Gemeinschaft auf, züchtet Tiere und Pflanzen und sorgt mit neuen Erfindungen dafür, dass alles floriert.

Anzeige Anzeige

Closer the Distance

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ihr erwacht nach einem Unfall in einem kleinen Dorf, das euch ziemlich bekannt vorkommt. Es ist euer Heimatdorf – aber ihr seid nicht mehr richtig Teil davon. Die Bewohner gehen ihren Routinen nach, leben ihr Leben. Und ihr könnt nur dabei zusehen – oder etwa doch nicht? Closer the Distance ist eine Lebenssimulation, die mit Themen wie Tod und Vergessen spielt. Das Studio dahinter, Osmotic Games, konnte schon mit dem Spiel Orwell beweisen, dass sie intelligente und bewegende Spiele entwickeln können.

We Stay Behind

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein Komet soll eine kleine Stadt in einem Nationalpark auslöschen. Aber die Bewohner entscheiden, statt zu fliehen, der Sache lieber auf den Grund zu gehen. Lässt sich der Einschlag vielleicht verhindern? We Stay Behind ist ein Mystery-Game vom deutschen Studio Backwoods Entertainment. Das Spiel macht bisher nicht nur durch eine interessante Geschichte auf sich aufmerksam. Auch der Grafikstil sticht ins Auge und schafft es, eine Idylle aufleben zu lassen, die es sich lohnt, zu schützen – und sei es vor einem mysteriösen Kometen.

Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik:

10 Bilder ansehen Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik Quelle: Steam

Mehr zu diesem Thema