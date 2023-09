KI verändert Videospiele: 6 Beispiele, die das jetzt schon zeigen

In „Galaxies of Eden“ soll es KI-generierte Inhalte geben. (Bild: MIR Cybernetics)

Ein Kind erstellt ein Videospiel mit ChatGPT, in einem AAA-Spiel hängen Poster an der Wand, die von Dall-E erstellt wurden – der Hype um künstliche Intelligenz nimmt auch in der Gaming-Branche stetig zu. Es ist der Beginn einer Entwicklung, in der KI-Anwendungen wie Dall-E und ChatGPT die Produktion von Videospielen stark verändern.

Das wirkt sich natürlich auch auf den Inhalt der Videospiele aus. Künstliche Intelligenz führt zu neuen und aufregenden Möglichkeiten innerhalb des Spiels. Entwicklern bieten sich neue Möglichkeiten, das Spielgefühl zu verbessern. Seien es immersivere Spielwelten oder komplexere Verkehrs-Systeme, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten für den Einsatz von KI.

Vergessen darf man bei der Euphorie aber nicht, dass damit auch einige Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Einige Aufgabengebiete in der Games-Industrie werden zukünftig wohl durch KI ersetzt werden.

6 Beispiel, wie KI schon jetzt die Games und ihre Industrie verändert, findet ihr in unserer Galerie:

6 Beispiele, wie KI jetzt schon Videospiele verändert

Solltet ihr euch tiefergehend mit dieser Thematik beschäftigen wollen, können wir euch darüber hinaus noch unseren Artikel ChatGPT und Dall-E: KI wird Gaming verändern – die Frage ist, wie sehr empfehlen. Darin sprechen Entwickler darüber, wie sie bisher mit KI gearbeitet haben und was sie sich noch von der künstlichen Intelligenz erhoffen – und befürchten.

Derweil gibt es an einigen Stellen auch schon einen Backlash zum Einsatz von KI. So hat die digitale Vertriebsplattform Steam etwa Mitte des Jahres bekannt gegeben, dass sie keine Spiele mit von generativer KI erstellten Inhalten in ihrem Angebot erlauben will. Damit hat sich der größte Anbietet digitaler PC-Spiele gegen den Einsatz von KI gestellt, die eben oft auch missbräuchlich genutzt wird – dann etwa, wenn die Inhalte Urheberrecht verletzen.

Etwas amüsanter ist es dagegen, einer KI auf Tiktok dabei zuzuschauen, wie sie versucht, Super Mario zu spielen. Ob sie auch Freude dabei hat, werden wir wohl nie erfahren.

