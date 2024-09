Gefälschte Retro-Konsolen: Italienische Polizei macht kurzen Prozess

Die italienische Guardia di Finanza, auf Deutsch Finanzpolizei in Turin, hat rund 12.000 „Retro“-Konsolen zerstört. Diese stammen aus einer größeren Operation gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzung.

Die Operation nennt sich „Coin-Up 80“ und wurde zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 in Form von mehreren Durchsuchungen in vielen Teilen Italiens durchgeführt. Unter anderem in den Provinzen Turin, Vercelli, Mailand, Bergamo, Bologna und Neapel.

Insgesamt fanden die Ermittler auf den Konsolen mehr als 47 Millionen illegale Kopien von Retro-Spielen, deren Wert sie auf 47,5 Millionen Euro schätzen. Die Konsolen wurden zerstört, um zu vermeiden, dass sie wieder auf den Markt gelangen.

Diese Konsolen haben die Ermittler gefunden

Dabei fanden die Ermittler sowohl Handheld-Konsolen als auch solche, die an den Fernseher angeschlossen werden. Viele imitierten die Designs von bekannten Konsolenhersteller. Sie waren allerdings nicht nur wegen der Raubkopien illegal, sondern auch wegen der mangelnden Sicherheitsmerkmale.

Sie verfügten über keine CE-Kennzeichnung, die angibt, dass das Produkt den relevanten EU-Richtlinien entspricht. Sie enthielten unsichere elektrische Bauteile und nicht zertifizierte Batterien, schreibt die Guardia di Finanza in einer Mitteilung.

Laut den Ermittlern stammen alle gefundenen Konsolen aus China und wurden dann über italienische Unternehmen sowohl online als auch über physische Geschäfte vertrieben. Sie waren unter anderem in großen Einkaufszentren in italienischen Städten zu finden.

Verdächtige wurden identifiziert

Die italienische Polizei hat insgesamt neun Personen identifiziert, die unter dem Verdacht stehen, an dem illegalen Handel mit den Konsolen beteiligt zu sein. Die Anklagen umfassen die Einführung und den Handel mit gefälschten Produkten, gewerbsmäßigen Betrug sowie Verstöße gegen das Urheberrecht.

Die Behörde berichtete, dass die Konsolen nicht wiederverwendet werden konnten, da sie nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen. Deshalb wurden die Teile unter Einhaltung der Umweltvorschriften zerstört.

