Geschenke für Geeks und Nerds: 10 Geschenkideen zum Valentinstag

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Fest der Liebe? Das war doch eben gerade schon, nannte sich Weihnachten. Ach, aber da gibt es ja noch diesen Tag der Blumenhändlerlobby am 14. Februar. Das Gestrüpp-Konsortium hat erfolgreich durchgesetzt, dass sich Liebende zu diesem Tag etwas schenken sollten. Für Verächter der zelebrierten Zuneigung ist der Valentinstag zum Augenrollen, für Romantiker eine wunderschöne Gelegenheit, dem oder der Liebsten ein Geschenk mit Schleife zu binden. Und dann gibt es noch die dritte Fraktion. Die wollen einerseits mit dem Kitsch nicht so viel am Hut haben, fänden es aber doch nett, dem Partner, Herzensmensch oder Love-Interest eine witzige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Halb ernst, halb ironisch. Jetzt fehlt nur noch die richtige Idee.

Anzeige Anzeige

Warum überhaupt Valentinstag?

Hier dein Hintergrundwissen in Snackgröße, um in Gesprächen beiläufig etwas Eindruck zu schinden: Der Valentinstag ist benannt nach dem Heiligen Valentin von Terni, einem Bischof aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Er verheiratete im Römischen Reich Liebespaare, denen der Kaiser die Ehe verboten hatte, und schenkte ihnen frische Blumen aus dem eigenen Garten. Diese Ehen sollen besonders glücklich gewesen sein. Am 14. Februar 269 ließ der Kaiser den Bischof hinrichten. Im Mittelalter entstand in England der Brauch, dass sich am Vorabend des Valentinstag Paare per Los fanden, die sich am Tag der Verliebten dann kleine Geschenke machten. Vor etwa 150 Jahren kam die Tradition hinzu, sich schön dekorierte Karten zu überreichen. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs brachten englische und amerikanische Soldaten das Ganze nach Deutschland, die Blumen- und Süßwarenindustrie nahm ihn dankbar an.

Geschenke zum Valentinstag: Nerdherzen schlagen höher

Aber da geht noch mehr als Zuckerbomben und sterbendes Grünzeug: Wir haben ein paar Geschenkideen zum Valentinstag für Nerds, Geeks und digitale Pioniere gesammelt. Mit diesen Gedankenanstößen findet ihr das Richtige für diesen Tag der Verliebten. Lest, stöbert und lasst euch inspirieren, und immer dran denken: Bloß nicht die verdammten Herzen vergessen! ❤️❤️❤️

Anzeige Anzeige

1. Tasse für Entwickler

Wenn deine Angebetete in der IT arbeitet, täglich im Frontend oder Backend werkelt, dann versteht sie diese keramikgewordene Liebeserklärung: „You are the {CSS} to my <html>” – zu finden etwa auf dieser Tasse*. Wenn der Kaffee aus der getrunken wird, geht es mit dem Programmieren vielleicht noch leichter – mit dem Gedanken an dich.

2. Sternenhimmel für Zuhause

Wie wäre es zum Valentinstag nicht mit einem Geschenk, sondern etwa eine Star-Wars-Date-Night? Dazu würde ein Sternenhimmel-Protektor gehören. Die gibt es etwa bei Amazon. Sie werfen auf die schlichte Zimmerdecke Bildern des Universums – so kann auch in den eigenen vier Wänden unter dem Sternenhimmel gelegen werden.

Anzeige Anzeige

3. Würfelringe für Rollenspieler

Verschenk Ringe! Nein, das muss nicht gleich ein Antrag sein. Wenn dein Herzensmensch gerne stundenlang als Magier, Rigger, Space-Marine oder Investigator bei Pen-&-Paper-Rollenspielen sitzt, sind Würfel wie ein W100, ein Hundertseiter, oder W20, ein Zwanzigseiter, unverzichtbar. Die gibt es auch in Ringform zum Drehen am Finger – etwa bei Etsy. Vorteil: Man hat sie immer griffbereit und sie fliegen nicht beim Würfeln vom Tisch.

4. Blumen für die Ewigkeit

Ein Blumenstrauß zum Valentinstag? Klingt erst einmal wenig einfallsreich – zumindest, wenn es sich um normale Blumen handelt. Lego bietet dafür eine Alternative: Der Lego-Blumenstrauß zum selbst basteln soll Rosen, Gänseblümchen und Astern zeigen. Die verblühen garantiert nicht. Außerdem bietet er zum Verschenken gleich zwei Optionen: Entweder bereits zusammengesteckt oder noch verpackt, zum zusammen basteln mit der:dem Partner:in.

Anzeige Anzeige

5. Zum Valentinstag: Fernbeziehungs-Kissen

Du bist hier, deine Partnerin oder dein Partner arbeitet in London, Turin, Zürich? Fernbeziehung ist hart, aber das Kissen dazu lässt euch umso leichter liegen. Das Kissen-Set zeigt eine Deutschland-, Europa- oder Weltkarte und verbindet eure Wohnorte mit einer Linie. So begleitet euch beim Einschlafen der Gedanke an den anderen.

6. Ein (kleiner Teil von einem) Stern, der deinen Namen trägt

Hol deinem Angebeteten doch die Sterne von Himmel. Also einen. Oder zumindest ein paar Quadratmeter von einem. Im übertragenen Sinne: Zum Valentinstag ein Grundstück auf dem Mars verschenken ist bei Lunar Embassy möglich. Käufer erhalten eine Urkunde und werden möglicherweise Nachbar von Elon Musk, der besitzt auch Land auf dem roten Planeten. Lunar Embassy verkauft seit 1980 Grundstücke im Weltraum und behauptet, das einzige dazu autorisierte Unternehmen zu sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

7. Ich wähle dich!

Pokémons Phrase „I choose you“ ist wie geschaffen dafür, in romantischer Weise verwendet zu werden. Wenn dein Love-Interest leidenschaftlich Rattfratz, Dragoran und Pikachu hinterherjagt, gibt es zum Beispiel bei Etsy passende Gaben: Pokeballs als Ringhalter und Überraschungsbox, Postkarten mit Botschaften wie „Du hast mein Herz gefangen“ oder Pokemon-Karten mit Liebesbotschaften.

Anzeige Anzeige

8. Valentinsgrüße für Nerds

Schon zu spät, um etwas online zu bestellen oder darauf zu hoffen, dass es im Laden liegt? Dann kannst du immer noch Grußkarten herunterladen und für dein Valentins-Date ausdrucken. Zum Beispiel „Möchtest du mein Spieler 2 sein?“, eine Liebeserklärung mit den Symbolen chemischer Elemente oder ein Einblick in alles, was dein Nerd-Herz erfüllt.

9. Warme Gedanken dank Radioaktivität

Dieses Geschenk für Nerds kommt bei allen gut an, gleich ob der Beschenkte eher eine Begeisterung für mathematisch-naturwissenschaftliche Themen hegt oder für Science-Fiction und Phantastik. Der – in Wirklichkeit ziemlich unradioaktive – Plutonium-Handwärmer sorgt für warme Gedanken und warme Finger im kalten Februar.

10. Große Gefühle: Ich liebe dich – ich weiß

Warum viele Worte verlieren? Star-Wars-Fans kennen diesen Dialog aus „Episode V: Das Imperium schlägt zurück“, der wegen der lakonischen Antwort von Han Solo berühmt geworden ist. So viel Vertrauen in die Gefühle des anderen – ein Traum. Verwirklicht wurde der etwa mit diesem Set aus Teegläsern.* Die Frage ist nur: Welche Seite bekommt „I love you” und welche „I know”?

Anzeige Anzeige

Dieser Artikel wurde am 12. Februar 2024 von Stella-Sophie Wojtczak aktualisiert.

Mehr zu diesem Thema