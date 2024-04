Getir und Gorillas vor dem Aus: Das Ende eines Geschäftsmodells?

Schon länger versucht der türkische Anbieter Getir, bei seinen Investor:innen neues Geld aufzutreiben. Jetzt wird bekannt, dass das Unternehmen sich doch aus dem deutschen Markt zurückziehen wird. Das geschieht laut Medieninformationen sogar schon recht bald – demnach ist bereits Mitte Mai Schluss mit den schnellen Lieferungen.

Neben den Getir-Standorten betrifft dies nach Informationen der Wirtschaftswoche auch die Gorillas-Standorte, neben Deutschland stehe auch der Rückzug in den Niederlanden und Großbritannien an, heißt es. Das Unternehmen kommentierte die Anfrage nicht. Offenbar wurden gegenüber Teilen der 1.800 Personen umfassenden Belegschaft bereits Kündigungen ausgesprochen.

Zukünftige Fokussierung auf den türkischen Markt

Aus heiterem Himmel kommt all das nicht. Branchenkreisen zufolge soll Getir jeden Monat einen zweistelligen Millionenverlust eingefahren haben. Auch angesichts der aktuellen Bewertung von rund zwölf Milliarden US-Dollar dürften die Investoren damit nicht glücklich sein.

Getir hatte Ende 2022 noch den Mitbewerber Gorillas übernommen – und es gab offenbar auch Gespräche mit dem Berliner Konkurrenten Flink. Im Gegensatz zum Heimatmarkt Türkei, in dem die Geschäfte gut laufen, konnte das Unternehmen aber seit 2021 weder in Deutschland noch in Großbritannien oder in den USA die gewünschten Ziele verwirklichen, die eine auf Dauer tragfähige Geschäftstätigkeit ermöglichen.

Allerdings soll Getir laut britischen Medienberichten jetzt durchaus noch einmal neues Geld von seinen Investoren erhalten haben – jedoch mit der Prämisse, sich beim Ausbau auf den Heimatmarkt Türkei zu fokussieren und die übrigen Länder außen vor zu lassen.

Ist das Geschäftsmodell gescheitert?

All das zeigt aber auch, dass das Geschäftsmodell, Waren innerhalb von zehn Minuten oder einer Viertelstunde zum Kunden oder der Kundin zu bringen, sich zumindest in dieser Form nicht bewährt hat. Zwar mag es Einzelfälle geben, in denen die Geschwindigkeit absolute Priorität hat, in den meisten Fällen sind die Kund:innen aber schlichtweg nicht bereit, den damit verbundenen und daraus resultierenden Aufpreis zu bezahlen.

Hinzu kommt, dass die Lagerlogistik, die eben in erster Linie nicht aus großen Logistikkomplexen am Stadtrand besteht, sondern in vielen Großstädten zentral angesiedelt war, zum Problem wurde. Sowohl die diesbezüglichen Beschwerden der Anwohner:innen als auch Kritik der Fahrer:innen an den Arbeitsbedingungen hatten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Dennoch wäre es falsch, damit die Chancen der Lebensmittellieferdienste generell zu negieren. Es gibt gerade in der sich wandelnden Gesellschaft (mehr Vollzeitarbeitende, älter werdende Gesellschaft etc.) durchaus Szenarien, für die sich Lieferdienste eignen. Doch das Ende der Fast-Delivery-Lösungen wird auch bei den Mitbewerber:innen Fragen aufwerfen.

