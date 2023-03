Google Reader: Ein Blick zurück

„Wir leben in einer neuartigen Computerumgebung“, so begann der am 13. März 2013 veröffentlichte Blogbeitrag, in dem der Konzern das Ende des Google Readers ankündigte. Das aufkommende Smartphone-Zeitalter diente Google als Begründung für die Einstellung mehrerer Dienste. An die meisten von ihnen denkt heute vermutlich niemand mehr zurück. An den Google Reader indes schon.