Google-Suche zeigt komplettes IKEA-Produktsortiment in 3D

Ikeas Produkte sind jetzt direkt über die Google-Suche in 3D zu sehen. (Bild: Hector Vivas/Getty Images)

Immerhin über 10.000 Produkte machen das schwedische Unternehmen Ikea zu einem der größten Möbel- und Einrichtungshäuser der Welt. Schon länger gibt es die App Ikea Place, mit deren Hilfe ihr Möbel aus dem Katalog in 3D per Augmented Reality in euer Zuhause einzublenden.

3D und AR direkt aus der Suche heraus

So könnt ihr unproblematisch sehen, ob sich ein Einrichtungsgegenstand in eurer Wohnung tatsächlich so gut macht wie anhand des Katalogbilds erwartet. Mit den Erweiterungen der Google-Suche wird diese App künftig nicht mehr der exklusive Zugang zu den 3D-Modellen der Schweden bleiben.

Denn wie 9to5google berichtet, hat Google nun den gesamten Katalog über die eigene Suchfunktion verfügbar gemacht. Bei der Suche nach einem IKEA-Artikel wie z. B. einem BROR-Servierwagen auf dem Mobiltelefon wird unter dem entsprechenden Angebot im Webshop ein Umschalter für die 3D-Ansicht angezeigt.

Google skaliert maßstabsgetreu

Im Test auf einem aktuellen Android-Phone konnten wir das allerdings noch nicht nachvollziehen. Das mag auf euren Geräten bereits anders aussehen. Tippt ihr den Umschalter (sofern vorhanden) an, öffnet sich der Gegenstand in einem einfachen 3D-Raum mit einer weiteren Schaltfläche, die es euch ermöglicht, ihn in euren Räumlichkeiten anzusehen.

Dabei werden alle Gegenstände maßstabsgetreu dargestellt, was sehr nützlich ist, weil ansonsten kaum ein korrekter Eindruck davon möglich ist, wie etwas in der eigenen Wohnung tatsächlich aussehen könnte. Es gibt aber keine Option, die Gegenstände selbst zu skalieren.

IKEA hat über 450 Einrichtungshäuser in 53 Ländern rund um den Globus. Dennoch sind manchmal weite Wege erforderlich und die Versandkosten des Hauses sind teils happig. Die Möglichkeit, den gesamten IKEA-Katalog in 3D und AR in der Google-Suche anzusehen, ist daher definitiv begrüßenswert.

