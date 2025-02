GPT-4.5 steht in den Startlöchern – warum das nur ein Zwischenschritt ist

Mitte Februar 2025 hatte OpenAI-Chef Sam Altman eine Roadmap für das weitere Vorgehen bei der Veröffentlichung neuer GPT-Modelle vorgelegt. Darin erklärte er auch, dass GPT-4.5 innerhalb von „Wochen“ erscheinen werde.

Anzeige Anzeige

Hinweis auf baldigen GPT-4.5-Launch

Entsprechend ist es keine große Überraschung, dass Nutzer:innen jetzt einen ersten Hinweis auf einen baldigen Start der neuesten Version des KI-Modells von OpenAI erspäht haben. In der ChatGPT-App für Android-Geräte war kurzzeitig eine Ankündigung aufgetaucht, laut der Pro-Nutzer:innen „jetzt Zugang zu unserem neuesten und größten Modell“ hätten.

Anklicken ließ sich der Button mit der Aufschrift „Probiere die GPT-4.5 Research-Preview aus“ aber nicht, wie auch Mashable berichtet. Ein Start von GPT-4.5, das intern den Codenamen „Orion“ tragen soll, dürfte damit aber unmittelbar bevorstehen. Zumindest einmal in einer Testversion.

Anzeige Anzeige

GPT-4.5 nur ein Zwischenschritt

Viel über mögliche neue Funktionen ist derweil nicht bekannt, außer dass GPT-4.5 noch „größer“ als der Vorgänger sein soll. Die meisten ChatGPT-Fans dürften aber ohnehin auf das Upgrade auf GPT-5 gespannt sein. Das soll nämlich die Abkehr von zwei zentralen Punkten bei OpenAI markieren.

Zum einen wechsele GPT mit Version 5 in den sogenannten Chain-of-Thought-Prozess. Dabei werden die KI-Modelle dazu angehalten, ihre Überlegungen in Form von Zwischenschritten dazulegen, also nicht einfach direkt die Antwort auszuspucken.

Anzeige Anzeige

KI-Modelle können dadurch komplexe Probleme in kleinere, leichter zu handhabende Teile zerlegen, was sie effizienter machen soll. Nutzer:innen können zudem die einer Antwort vorausgehenden Schritte leichter nachvollziehen.

OpenAI will Versionenchaos beseitigen

OpenAI hat zudem angekündigt, mit GPT-5 das mittlerweile angestaute Versionenchaos zu beheben. Heißt: Künftig soll ChatGPT auf alle Modelle wie das vor allem auf die Lösung matematischer Probleme und Programmiercodes spezialisierte Reasoning-Model o3 zugreifen können, ohne dass Nutzer:innen dies extra einstellen müssen.

Anzeige Anzeige

Hauptziel sei es, so Altman, „die o-Serie und die GPT-Serie zu vereinen, indem wir Systeme kreieren, die alle unsere Tools nutzen können, die wissen, wann sie lange nachdenken müssen und wann nicht und die generell für ein sehr breites Spektrum an Aufgaben nützlich sind“.

GPT-5 für alle Nutzer verfügbar

Die neuen GPT-5-Funktionen sollen in der Standardversion übrigens allen ChatGPT-Nutzer:innen zur Verfügung stehen. Plus-Abonnent:innen bekommen laut Altman derweil ein höheres Intelligenzlevel.

Pro-Nutzer:innen können demnach auf ein „noch höheres Intelligenzlevel“ zugreifen. Altman sollen in diesen Modellen dann auch Features wie die Stimmfunktion, Canvas oder Deep Research integriert sein. GPT-5 soll laut Altman in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle:

Mehr zu diesem Thema