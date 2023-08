Kommt GTA 6 2024? Deshalb müsst ihr so lange auf das Spiel warten

Es hat für etwas Amüsement gesorgt, als Rockstar kurz vor Release der neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series ein Re-Release von „Grand Theft Auto 5“ für die Next Gen ankündigte. „Schon wieder?“, fragten sich viele, liegt die Erstveröffentlichung des Spiels doch bereits knapp acht Jahre zurück. Inzwischen sind die Versionen für Playstation 5 und Xbox Series X und S erhältlich. Es ist noch immer das gleiche Spiel wie 2013 – mit 60 FPS, HDR und Ray-Tracing-Optionen.

Die Bedeutung von „GTA 5“ und „GTA Online“ für Rockstar Games macht klar, wieso sich das Unternehmen für ein Upgrade entschieden hat und nicht für eine Fortsetzung – und wieso diese sogar noch ein paar Jahre ausbleiben dürfte. Immerhin gibt der CEO von Rockstar nun einen Zeitrahmen vor. Im Geschäftsjahr 2025 soll es einen „bedeutenden Meilenstein“ geben. Was das bedeutet, und wie es dazu kam.

Ein paar Zahlen

„Grand Theft Auto 5“, oder kurz „GTA 5“, erschien im September 2013 für Playstation 3 und Xbox 360 und wurde innerhalb von 24 Stunden gut elf Millionen Mal verkauft. Ein gutes Jahr später erschien ein grafisch ordentlich aufpoliertes Remaster für Playstation 4 und Xbox One, im April 2015 schließlich die PC-Version. Bis Mai 2021 konnte Rockstar Games 145 Millionen Kopien des Spiels verkaufen – das erfolgreichste Jahr des Spiels war nicht 2013 oder 2014, sondern 2020. In dem Jahr hat sich dieses inzwischen doch etwas angestaubte Spiel noch immer besser verkauft als die meisten neu erschienenen Blockbuster, die Anzahl der aktiven Spiele ist so hoch wie nie. Noch immer ist es konstant in vielen Top 10 zu finden und wird von vielen Gamern direkt mit dem Kauf einer neuen Konsole dazugekauft.

Doch immer mehr Gamer stellen sich die Frage: Wird es nicht Zeit für einen neuen Teil? Aus Sicht der Spieler und Spielerinnen lässt sich diese Frage sicherlich mit Ja beantworten. Aus Sicht des Unternehmens und der Aktionäre jedoch nicht unbedingt.

Der Online-Modus als Verkaufsplattform

Im Oktober 2013 erschien „GTA Online“, der Online-Modus zu dem Singleplayer-Spiel „GTA 5“. Und der Erfolg dieses Modus ist gar nicht zu überschätzen. Während es anfänglich noch Kritik an der technischen Umsetzung gab und die Anzahl der Online-Spieler eher gering war, ist „GTA Online“ inzwischen der Grund dafür, wieso Rockstar Games Rekordumsätze macht. Mit neuen Updates, Events und Produkten lebt dieser Online-Modus inzwischen schon knapp acht Jahre, eine Errungenschaft, die viele große Unternehmen sich vornehmen, an denen sie aber regelmäßig scheitern: Siehe etwa das stark antizipierte und hochpreisige „Anthem“ von Electronic Arts, das nun nicht weiterentwickelt wird.

In „GTA Online“ können Spieler Ingame-Käufe tätigen. Die sogenannten Mikrotransaktionen sorgten dafür, dass der Nettoumsatz von Take-Two Interactive, der Muttergesellschaft von Rockstar Games, im vierten Quartal 2020 um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Einen großen Anteil daran haben, laut dem Quarterly Earnings von Take-Two, „GTA 5“ und „GTA Online“. Doch ist das Spiel nicht nur eine kaum zu versiegen scheinende Goldgrube, es ist auch zur Werbeplattform geworden.

Ein Online-Game, das regelmäßig und konstant von Millionen Spielern aufgesucht wird und eine Open World mit etlichen Möglichkeiten bietet, Produkte zu bewerben oder sogar zu verkaufen, ist nicht mehr nur ein Game – es wird zu einer Plattform. Erst Anfang 2021 hat Rockstar Games etwa angekündigt, dass zukünftig Kleidung echter Marken in virtueller Form in den vielen Shops der Spielwelt von „GTA Online“ gekauft werden könne. Schon seit längerer Zeit handeln Plattenlabels Deals aus, damit im Radio des Online-Spiels ihre Lieder gespielt werden. Darum baut Rockstar Games derzeit ein eigenes Musiklabel auf – die Möglichkeiten, Produkte wie Musik über „GTA Online“ zu vermarkten, sind einfach ungemein lukrativ geworden.

Und wann kommt „GTA 6“?

Diese vielen Beispiele zeigen, dass „GTA 5“ und vor allem „GTA Online“ für Rockstar nicht mehr nur Spiele sind, die sie einmalig verkaufen. Es sind Plattformen, die dem Unternehmen einen konstant hohen Geldfluss einbringen. Und es sind Plattformen, die erst über viele Jahre zu dem geworden sind, was sie heute sind. Aus rein geschäftlicher Sicht erschiene es daher geradezu verfrüht, diese Einnahmen durch einen neuen Teil der Serie aufs Spiel zu setzen. Denn ein „GTA 6“ würde nicht nur viele Jahre brauchen, um die Spieleranzahl von „GTA 5“ zu erreichen – und damit ein funktionierendes Ökosystem zu haben. Auch bräuchte es erneute Anstrengungen, die Infrastrukturen aufzubauen, die in „GTA Online“ gerade jetzt so hervorragend funktionieren.

Rockstar Games ist vor allem ein kommerzielles Unternehmen, eines, das börsennotiert ist und daher auf die Stimmung der Anleger achten muss. Das Budget von „GTA 6“ dürfte alles bisher dagewesene sprengen. Es ist davon auszugehen, dass es sich um das dann teuerste Videospiel handeln wird – zumal es Rockstar stets wichtig ist, Videospiele zu veröffentlichen, die neue Meilensteine setzen. Den größten Teil dieser Entwicklung hat dann „GTA 5“ bezahlt.

Wenn der CEO von Rockstar, Strauss Zelnick, nun also sagt, dass im Geschäftsjahr 2025 ein „bedeutender Meilenstein“ anstehe, kann man davon ausgehen, dass er „GTA 6“ meint. Zumal ja bereits frühe Builds des Spiels geleakt wurden. Das Geschäftsjahr 2025 geht übrigens vom April 2024 bis März 2025. Gerade macht Ende 2024 als möglicher Release die Runde. Ein wenig werdet ihr euch also noch gedulden müssen.

