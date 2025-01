t3n bei der gwa Junior Agency: Hochschulen kämpfen um den Marketing-Sieg

Sieben Hochschulen kämpfen um eine Platzierung auf dem Treppchen: Bereits zum 40. Mal wird am 24. Januar 2025 der Junior Agency Award verliehen. Beim diesjährigen Junior Agency Tag in Mittweida, in der Nähe von Chemnitz, treten die Hochschulteams gegeneinander an. Das diesjährige Motto: „Just pitch it“.

Teams wurden jeweils von Agentur begleitet

Die teilnehmenden Teams haben ein Semester lang an dem Projekt gearbeitet, jeweils mit der Unterstützung einer Agentur. Ihre Aufgabe: Für je einen realen Case Kommunikationslösungen und Kampagnen entwickeln. Dabei haben die Studierenden den üblichen Prozess einer Marketingagentur durchlaufen.

Los ging es mit der Ideenfindung, über die strategische Planung schließlich in die kreative Umsetzung. Nun präsentieren die Teams mit einem Pitch ihre Ergebnisse vor der siebenköpfigen Jury. Dabei haben sie 25 Minuten Zeit, Strategie und Konzept zu erläutern und ihre Zuhörer:innen zu überzeugen. Anschließend müssen sich noch einer Fragerunde stellen. Wer die Jury insgesamt am meisten überzeugt, kann auf Gold, Silber oder Bronze hoffen.

Jedes Team bekommt Jury-Paten

Ein Team schickt jeweils die Hochschule Darmstadt mit der Agentur Damm & Bierbaum, die Hochschule Mittweida mit der Agentur Zebra Group, die Hochschule Macromedia München mit der Agentur Oscar Bravo, die Hochschule Düsseldorf mit der Agentur BBDO Düsseldorf, die Uni Münster mit der Agentur Husare, die Hochschule Mannheim mit der Agentur Leo Brunett und die Hochschule Hannover mit der Agentur Creativteam Communications.

In der Jury sitzen Geena Schindler (Palmer Hargreaves), Prof. Dr. Schultze-Seehof (SRH Berlin University of Applied Sciences), Moritz Weischer (Weischer Solutions), Mario Beier (Dschoy), Lysann Jacobi (Civey), Dr. Peggy Kreller (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH), Prof. Dr. Sören Bär (University of Bayreuth) und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak.