Hallo, Antarktis! Welches Unternehmen den einst isolierten Kontinent an den Rest der Welt anschloss

„Dies ist einer der am wenigsten besuchten Orte auf dem Planeten Erde“, schrieb Matty Jordan unter ein Video, das er im Oktober 2023 auf Instagram und TikTok hochlud. Darin führt er seine Zuschauenden in eine leere, hallende Hütte. Dort lebten und arbeiteten die Männer von Ernest Shackletons Antarktisexpedition. Seit 1907 hängen die Socken zum Trocknen auf der Leine; die Vorräte sind noch ordentlich gestapelt und durch die Kälte konserviert.

Jordan ist Bauingenieur an der neuseeländischen Scott Base. Er begann mit TikTok, um Familie sowie Freunde und Freundinnen über sein Leben in der Antarktis auf dem Laufenden zu halten. Inzwischen haben seine Kanäle über eine Million Follower:innen. Allein das Video von Shackletons Hütte hat Millionen Aufrufe aus aller Welt erhalten.

Damit steht Jordan im Zentrum eines neuen Phänomens. Lange war die Antarktis eine Welt für sich. Die Entdecker:innen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts waren auf Schiffe angewiesen, um Post aus der Zivilisation zu bekommen. Sie waren die einzigen Menschen über Tausende von Kilometern und zum Teil jahrelang von ihrer Heimat abgeschnitten.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 5/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, wie KI die Robotik beflügeln kann. Hier könnt ihr die TR 5/2024 bestellen.

Trotz verbesserter Telekommunikation war die Antarktis immer noch abgeschieden

Das machte die Sache sowohl emotional als auch physisch schwierig. Forschende konnten keinen Notruf absetzen, wenn sie Hilfe brauchten (was ziemlich oft vorkam). Und wer auf Publicity zur Finanzierung seiner oder ihrer Expedition angewiesen war, konnte die Welt nicht wissen lassen, was vor sich ging.

Obwohl sich die Telekommunikation in der Antarktis seitdem stetig verbessert hat, war das Leben auf dem Eis immer noch durch eine gewisse Abgeschiedenheit geprägt. Im Guten wie im Schlechten bot es eine Pause von all der digitalen Hektik zu Hause. Doch damit wird es bald vorbei sein. Starlink, die Satellitenkonstellation von Elon Musks Unternehmen SpaceX, bringt Breitbandinternet nun auch in die Antarktis, was Social-Media-Aktivitäten wie die von Jordan weiter erleichtert.

1911: Erste Antenne auf der Antarktis

Die ersten Versuche mit elektronischer Kommunikation begannen 1911, als eine australische Expedition unter der Leitung von Douglas Mawson erstmals eine Antenne auf den siebten Kontinent brachte. Während der ersten Saison konnte Mawson damit zwar einige Nachrichten senden, erhielt aber nie eine Antwort. So konnte er nicht wissen, ob sein Versuch erfolgreich war.

Der Wind am Kap Denison, direkt südlich von Australien, wütete mit 70 Kilometern pro Stunde – jeden Tag, jede Nacht, monatelang. Im zweiten Winter gelang es der Mannschaft schließlich, einen Mast aufzurichten. Doch dann standen sie vor einem anderen Problem: Ihr Funker war arbeitsunfähig, da er während der sechsmonatigen Dunkelheit eine Psychose erlitten hatte.

Geschichten aus der Antarktis waren immer schon ein rares und begehrtes Gut. Zeitungen zahlten viel Geld für Neuigkeiten, sobald Entdecker:innen wie Mawson und Shackleton am Hafen ankamen. Regelmäßige Berichte über Heldentaten waren der perfekte Weg, die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zu ziehen – und ein Schlüssel zur Finanzierung der übergroßen privaten Expeditionen des frühen 20. Jahrhunderts.

1929: Den Südpol per Flugzeug erreichen

Niemand veranschaulicht die enge Beziehung zwischen Forschung und Publicity besser als Admiral Richard E. Byrd – ein charismatischer Selbstdarsteller, der mit seinen waghalsigen Taten immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Seine erste privat finanzierte Expedition im Jahr 1929 hatte zum Ziel, den Südpol per Flugzeug zu erreichen. Die Stützpunkte auf dem Ross-Schelfeis nannte er „Little America“; als Vertreter der amerikanischen Jugend brachte er einen Pfadfinder mit dorthin. Und auch ein Reporter der New York Times begleitete die Expedition. Er berichtete fast täglich, und so konnte die Öffentlichkeit jeden Schritt bis zum historischen Flug über den Südpol am 29. November 1929 verfolgen. Die Meldungen wurden im Morsecode direkt aus Little America an Küstenstationen in San Francisco und Long Island gefunkt.

Bei Byrds nächster Expedition im Jahr 1933 war die Technologie so weit fortgeschritten, dass er die erste Radiostation der Antarktis eröffnen konnte. Sie nutzte die große Reichweite von Kurzwellen, um offizielle Missionsberichte zu übertragen, Nachrichten für die Expeditionsmitglieder zu empfangen oder ein buntes wöchentliches Programm an die Öffentlichkeit zu senden. Organisiert hat dieses Programm Charles Murphy, der Journalist der Expedition. Er vermittelte den Zuhörenden in der Heimat das Gefühl, selbst an der Expedition teilzunehmen.

Ähnlich wie die damals beliebten Radiosendungen The Shadow und The Lone Ranger war Adventures with Admiral Byrd eine actiongeladene Serie, in der wagemutige Entdecker selbst von ihren Abenteuern erzählten. Die Wissenschaftler berichteten auch über das Wetter, hielten Vorträge, führten Lieder und Sketche auf. Im beliebtesten Teil der Sendung konnten die Amerikaner:innen live mit den Männern in der Antarktis chatten. Der Postmeister von Little America etwa sprach mit seiner Frau über ihren 21. Hochzeitstag; Al Carbone, der exzentrische Expeditionskoch, unterhielt sich mit dem Chefkoch des New Yorker Waldorf-Astoria-Hotels.

1930er Jahre: Radiosendungen über die Antarktis

„Die temperamentvollen Erzählungen von Abenteuern aus dem wirklichen Leben machen das Programm für die Radiohörer in aller Welt interessant, die sich an die fiktiven Studiodramatisierungen gewöhnt haben, die normalerweise in den Rundfunkkanälen zu hören sind“, hieß es 1934 in einer Rezension in Radio News. Die Sendung verband zudem die Grape-Nuts-Cerealien ihres Hauptsponsors General Foods unauslöschlich mit der Tapferkeit von Admiral Byrd und seinen Begleitern und brachte die Antarktis in einem größeren Umfang als je zuvor in das Leben von Millionen von Zuhörenden.

1957 galt Admiral Byrd als weltweit führender Antarktisforscher. Er leitete die amerikanische Operation Deep Freeze zum Aufbau einer ständigen amerikanischen Präsenz auf dem Kontinent. Die US Naval Construction Battalions errichteten die McMurdo-Station auf dem festen Boden von Ross Island, nahe der ersten von Kapitän Robert Scott 1901 errichteten Hütte.

1950er Jahre: Post und Funksprüche

Deep Freeze brachte eine massive militärische Präsenz in die Antarktis, einschließlich der komplexesten und fortschrittlichsten Kommunikationsanlage, die die Marine aufbieten konnte. Dennoch blieben die Möglichkeiten, mit Angehörigen in der Heimat zu sprechen, nach wie vor begrenzt. Die physische Post kam nur ein paar Mal im Jahr per Schiff; Funktelegramme waren teuer und auf 100 bis 200 Wörter pro Monat und Strecke begrenzt. Immerhin waren diese privat und konnten nicht – anders als der Funkverkehr auf Byrds Expedition – von allen mitgehört werden.

Angesichts dieser Einschränkungen wurde unter den McMurdo-Männern bald eine andere Möglichkeit populär: Sie nahmen Kontakt zu Funkamateuren und -amateurinnen in der Heimat auf, die ihre Funksprüche über das US-Telefonnetz kostenlos weiterleiteten. Einige dieser Leute erlangten dadurch eine gewisse Berühmtheit – zum Beispiel die Brüder Jules und John Madey, zwei Teenager aus New Jersey mit dem Rufzeichen K2KGJ. Sie hatten in ihrem Hinterhof eine 34 Meter hohe Antenne gebaut und waren zu fast jeder Tages- und Nachtzeit von der Antarktis aus erreichbar. Einige der verlobten Paare, denen die Brüder halfen, während des Einsatzes im Eis in Verbindung zu bleiben, luden Jules und John anschließend zu ihren Hochzeiten ein. Viele Deep-Freeze-Männer erinnerten sich noch Jahrzehnte später an die Madey-Brüder.

1960er Jahre: Größere Antennen, stärkere Sender

Anfang der 1960er-Jahre verbesserten weitere Deep-Freeze-Einsätze die Anbindung der amerikanischen Außenposten in der Antarktis. Größere Antennen und stärkere Sender erhöhten die Kommunikationskapazität für Forschung, Transport und Konstruktion. Auch die Australian National Antarctic Research Expedition baute ihre Kanäle aus. Wie andere Antarktisprogramme nutzte sie Fernschreiber (Telex), die per Funk mit dem Telefonsystem an Land kommunizierten. Telex war ein Vorläufer des Fax und löste in den 1960er-Jahren den Morsecode ab.

Die Übertragung wurde pro Wort abgerechnet und war immer noch teuer. Um Worte zu sparen, entwickelten die Australier:innen einen legendären Code namens WYSSA (mit australischem Akzent „whizzer“ ausgesprochen). Er bot eine breite Palette vorgegebener Phrasen: WYSSA selbst stand für „Alles Liebe, Schatz“; YAYIR für „Feiner Schnee ist durch kleine Spalten in die Hütten eingedrungen“; YAAHY für „Ich sehne mich danach, wieder von dir zu hören, Liebling“; YIGUM für „Ich habe mir einen Bart wachsen lassen, der furchtbar ist“.

Wenn Sie heute Stationen in der Antarktis besuchen, werden Sie dort riesige Kuppeln sehen. Darin befinden sich Antennenschüsseln, welche die Kommunikationssatelliten verfolgen. Eine Website des US-Antarktis-Programms listet wöchentlich die Zeitfenster auf, in denen eine Verbindung möglich ist.

1980er Jahre: Die ersten Satelliten als Verbindung zur Antarktis

Die ersten Satelliten, betrieben von Inmarsat, gingen Anfang der 1980er-Jahre online. Sie waren eine große Verbesserung gegenüber den Funkverbindungen, weil sie unbeeinflusst von atmosphärischen Störungen waren. Allerdings reichte ihre Abdeckung nur bis zum 75. Breitengrad – 9 Grad südlich des Polarkreises. Die McMurdo-Station und die Scott-Basis liegen auf 77 Grad und bleiben außen vor.

1990er Jahre: Satellitentelefone und E-Mails

In den 90er-Jahren gingen dann die Iridium-Satelliten in niedrigen polaren Umlaufbahnen in Betrieb. Sie boten erstmals eine kontinuierliche Verbindung für alle Teile der Antarktis mit dem Rest der Welt. Satellitentelefone und E-Mails etablierten sich schnell als beste Möglichkeit, mit Daheimgebliebenen zu kommunizieren, und verbreiteten sich schnell. Allerdings mussten sich Tausende Saisonarbeiter:innen in McMurdo nach wie vor eine Internetverbindung mit mickrigen 17 Megabit pro Sekunde teilen. Und es waren nur wenige Ethernetanschlüsse verfügbar. Telefongespräche waren zwar möglich, aber immer noch unangenehm teuer, und Videogespräche unfassbar schwierig.

Zeitsprung ins Jahr 2022: SpaceX testet erste Starlink-Verbindungen

Als Peter Neff, Glaziologe an der University of Minnesota, 2009 zum ersten Mal die Antarktis bereiste, musste er seine Fotos noch übermitteln, indem er einen physischen USB-Stick zurück nach McMurdo schickte. Aber 2022 machte die Satellitenrevolution im Eis ihren nächsten Schritt: In der Saison 2022/23 testete SpaceX seine ersten Starlink-Satellitenverbindungen. Über das Starlink-Satellitennetz werden nun selbst die entlegensten Gegenden erreichbar – und damit auch zahlreiche wichtige wissenschaftlichen Arbeiten zum Klimawandel.

Neff war federführend bei der Installation einer Starlink-Verbindung im COLDEX-Feldlager in der Sommersaison 2022/23. Er ist mittlerweile Direktor für Feldforschung am Center for Oldest Ice Exploration (COLDEX), finanziert von der National Science Foundation (NSF). Das Projekt soll Daten aus den ältesten Eiskernen der Antarktis sammeln, um Rätsel über das vergangene Klima der Erde zu lösen. Der Test war dank Neffs Verbindungen zur NSF kostenlos, aber für die Saison 2023/24 zahlt sein Camp nun 250 Dollar pro Monat für 50 Gigabyte beziehungsweise 1000 Dollar für ein Terabyte, plus eine Pauschale von 2500 Dollar für das Terminal.

Statt USB-Sticks in einen Umschlag zu stecken, kann das Team nun beispielsweise Fotos vom Wetter vor Ort an die Piloten und Pilotinnen der Transportmaschinen schicken oder Tabellen mit weit entfernten Logistikmanagern und -managerinnen austauschen. Starlink „erleichtert die Kommunikation und lässt sie in einer Form ablaufen, die wir alle gewöhnt sind“, sagt Neff. TikTok-Filmer Matty Jordan von der Scott Base stimmt zu: „Die Wissenschaftler können nun größere Datenmengen nach Neuseeland übertragen, was ihre Arbeit viel schneller und effizienter macht.“ Außerdem helfe es Forschenden, ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu vermitteln. „Über die sozialen Medien können die Menschen nun direkt sehen, was auf einer Forschungsstation passiert“, sagt Jordan. „Das Erste, wofür die Leute die Starlink-Verbindung genutzt haben, war die Öffentlichkeitsarbeit“, bestätigt COLDEX-Direktor Ed Brook, „und die Möglichkeit, mit Journalisten zu sprechen.“ Genau wie bei Byrd und seiner Radiosendung besteht der Nutzen von Kommunikationsverbindungen oft darin, den weltweiten Appetit auf Geschichten direkt aus dem Eis zu stillen.

Glasfaser-Anschluss für die Antarktis?

Als nächster Schritt zur Erschließung der Antarktis wäre ein Glasfaser-Unterseekabel denkbar, das die McMurdo-Station mit Neuseeland verbindet. Es würde allerdings mehr als 200 Millionen US-Dollar kosten. Laut NSF wäre es dennoch nicht nur für die USA und Neuseeland ein großer Segen, sondern auch für alle anderen Länder mit Antarktisprogrammen. Laut NSF-Bericht, der 2021 (vor der Starlink-Einführung) veröffentlicht wurde, verfügte die gesamte US-Forschungsgemeinde in der Antarktis nicht über mehr Bandbreite als viele private US-Haushalte – weit unter 100 Mbit/s pro Nutzer:in. Eine Glasfaserleitung mit 100 Gigabit bis 300 Terabit pro Sekunde würde die Antarktis auf dasselbe Niveau wie den Rest der Welt bringen.

2023: Fotos, Videos und Facetime

Dies würde die Antarktis auch für Touristinnen und Touristen attraktiver machen. 2023 kamen bereits 40 Prozent mehr Besucher:innen als vor der Pandemie. Für die Saison 2023/24 werden mehr als 100 000 Menschen erwartet, die die Antarktis hauptsächlich auf Expeditionskreuzfahrtschiffen bereisen. Lizzie Williams, Produktmanagerin bei der Reiseagentur Swoop Antarctica, hat aus erster Hand erfahren, welche Veränderungen Starlink mit sich gebracht hat: „Es ist jetzt möglich, komprimierte Fotos und Videos zu verschicken. Wir haben sogar schon Leute gesehen, die ihre Familien per Facetime kontaktiert haben, auch wenn das manchmal etwas problematisch ist.“

Immer mehr Menschen versuchen sogar, auf Antarktiskreuzfahrten zu arbeiten. Für Zoom-Anrufe aber seien die Verbindungen auf den meisten Schiffen noch zu teuer und zu unzuverlässig. Zudem setzen die Swoop-Mitarbeitenden auf eine möglichst technologiearme Umgebung für ihre Gäste. „Wir ermutigen sie, sich an Deck aufzuhalten und die Eisberge und die Tierwelt zu genießen, damit sie ihre kostbare Zeit in der Antarktis optimal nutzen können“, sagt Williams.

Einige derer, die auf dem Eis leben und arbeiten, sehen das ähnlich. Während die sozialen Medien ihre Tentakel um den Rest der Welt gewickelt haben, war die Antarktis davor bisher einigermaßen sicher. Und glücklicherweise scheint Starlink die besondere, intime Atmosphäre der Antarktis nicht wesentlich zu stören. Demie Huffman, Doktorandin der Land- und Atmosphärenwissenschaften an der University of Minnesota, befragte die Teilnehmenden der COLDEX-Saison 2022/23 zu ihren Erfahrungen mit dem neuen Dienst. „Im Allgemeinen waren die Teilnehmer angenehm überrascht, wie gering die Auswirkungen auf den Gruppenzusammenhalt waren“, sagt sie. „Sie haben zum Beispiel gemeinsame Filmabende veranstaltet, statt nur ein Buch zu lesen.“

Antarktis wird weiterhin ein magischer Ort bleiben

Dennoch ist es den regelmäßigen Bewohnenden der Antarktis ein Anliegen, dass das Hochgeschwindigkeitsinternet nicht zu viel verändert. „Während des Winters haben wir die Regel aufgestellt, dass keine Telefone am Esstisch erlaubt sind, damit die Leute persönliche Beziehungen zueinander aufbauen können“, erzählt Matty Jordan.

In jedem Fall wird die Antarktis weiterhin ein magischer Ort bleiben. Seit Scott und Shackleton ihre Bestseller veröffentlichten, sind die Geschichten der Antarktis eine ihrer größten Ressourcen. Die Menschen können einfach nicht genug bekommen von Pinguinen, Gletscherspalten, Abenteuerstorys und Naturschauspielen. Es gibt einen Grund dafür, dass Reporter:innen früher die zurückkehrenden Entdecker:innen umschwärmten – der gleiche Grund, warum Jordans Instagram- und TikTok-Videos millionenfach aufgerufen werden.

Auch wenn eine Antarktisreise künftig nicht mehr bedeutet, aus der Zeit zu fallen und in eine völlig andere Welt einzutauchen, kann das den Emotionen, die der Ort hervorruft, kaum etwas anhaben. Dort, wo einst Shackletons Männer lebten, weht immer noch derselbe heftige Wind, die Sonne steht immer noch sechs Monate lang ununterbrochen am Himmel, und die eisigen Landschaften üben immer noch eine unerklärliche Anziehungskraft auf die Herzen und Gemüter der Menschen aus. Nur können sie jetzt den Zauber mit jedem und jeder zu Hause teilen, und das ohne Verzögerung.

