Halloween 2023: Diese Games bescheren dir einen gruseligen Spieleabend

Halloween ist der einzige Feiertag auf der Welt, an dem gruselige Stimmung ausdrücklich erwünscht ist. Es gibt nichts Schöneres, als das ganze Haus mit Kerzen und Kürbissen zu schmücken, Freunde einzuladen, mit einer Tasse Kakao Horrorfilme zu schauen oder die schaurigsten Spiele zu spielen, die es je gegeben hat. Aber manchmal braucht es auch eine Pause vom Horror. Dieser Leitfaden ist also perfekt für alle, die in dieser gruseligen Zeit allein oder mit anderen spielen wollen.

Ein Muss für Horror- und Thriller-Spiele

Dead by Daylight (PC)

Dieses Mehrspieler-Videospiel verwandelt einen von euch in einen psychopathischen Killer, und der Rest muss um sein Leben rennen. Die Spieler können einige praktische Hilfsmittel nutzen, aber die richtige Strategie und Teamarbeit sind entscheidend. Noch schlimmer ist, dass das prozedural generierte Kartenlayout ziemlich verwirrend ist und nur diejenigen eine Chance haben zu überleben, die einen kühlen Kopf bewahren!

Resident Evil 8: Village (PC)

Verliere dich in einer Einzelspielergeschichte über einen Vater, der auf der Suche nach seiner möglicherweise entführten Tochter ist. Seine verzweifelten Nachforschungen führen ihn in ein abgelegenes Dorf, wo er – getrieben von purer Entschlossenheit – mit Ungeheuerlichkeiten konfrontiert wird, die nicht existieren sollten.

Project Zomboid (PC)

In dieser Variante des klassischen Zombie-Szenarios schlüpfst du in die Rolle eines Überlebenden. Je nach gewähltem Spielmodus musst du deine Ziele abschließen und so lange wie möglich überleben. Aber Vorsicht, die Zombies vermehren sich, und dein Held kann von den üblichen Faktoren wie Hunger, Langeweile oder Müdigkeit betroffen sein. Kannst du Ressourcen verwalten und einen Unterschlupf bauen, um der immer größer werdenden Horde von Untoten in der verwüsteten Stadt Muldraugh zu begegnen?

Düstere Abenteuer und Mystery-Spiele

The Last of Us Part I (PC)

Diese phänomenale Produktion von Naughty Dog erzählt die Geschichte einer postapokalyptischen Realität, die von den tödlichen Cordyceps-Pilzen überrannt wird. In seinem Zentrum triffst du auf zwei Helden, den furchtlosen Joel und die junge Ellie, die versuchen, die ferne Stadt Salt Lake City zu erreichen. Doch zunächst muss sich ihre sich entwickelnde Beziehung allgegenwärtigen Bedrohungen, bösartigen Menschen und immer größeren Herausforderungen stellen.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PC)

Manche Dinge sollten verborgen bleiben. Das dachten wohl auch die amerikanischen Soldaten und weckten ein unvorstellbares Übel, das nichts anderes wollte als ihr ewiges Leid. In diesem unglaublich filmischen Spiel fühlt sich alles realistischer an, und nur deine Entscheidungen können die Charaktere vor einem schrecklichen Tod bewahren.

Abwechslungsreiche Spielerlebnisse für eine Pause vom Horror

Cities: Skylines II (PC)

Lässiges Stadtmanagement macht Spaß, egal, zu welcher Jahreszeit. Werde zum Bürgermeister deiner privaten Metropole und entscheide über die Zukunft der Bürger! Von der Planung von Straßennetzen und dem Bau schöner Gebäude bis hin zur Bewältigung von Naturkatastrophen und der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs – die Möglichkeiten sind endlos. Oder feiere Halloween, indem du sie in eine vergessene Geisterstadt verwandelst!

Minecraft Java Edition (PC)

Die außergewöhnliche Minecraft-Erfahrung macht das Leben inspirierender. Die alleinige Erkundung dieses blockigen Reiches garantiert Seelenfrieden und sanfte Schauer. Schließlich bist du allein in einer so riesigen Welt! Nutze diese einzigartige Sensation, um die kreative Umgebung zu deiner eigenen zu machen. Und wenn Halloween dein Ding ist, kannst du mit anderen spielen, um ein Spukhaus oder einen riesigen Gruselwald zu bauen und dich auch nach dem besten aller Ereignisse daran erfreuen.

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition (PC)

Erobere die Gangsterwelt von Los Santos, entdecke die Geschichten dreier einzigartiger Helden, fahre legendäre Autos und habe Spaß in der spannenden GTA V: Premium Edition. In diesem Spiel ist jede Mission so unvorhersehbar wie ein Spukhaus-Abenteuer. Es eignet sich also hervorragend für Halloween oder jede andere Zeit des Jahres!

Fazit

Einige Titel bieten einzigartige Halloween-Events. Andere bieten einen fesselnden Mehrspieler-Modus, und eine individuelle Horror-Session geht sowieso immer. Diese Empfehlungen stellen nur eine winzige Kostprobe der Ideen dar, die alle Spieler unter den besten G2A-Spieleangeboten für dieses gruselige Fest finden können. Also stürze dich ruhig in diese oder andere Spieleabenteuer, um zu sehen, wie unvergesslich Halloween 2023 sein kann.