Haustier, Spielkamerad, Liebhaber: Wie Roboter in Japan den Alltag prägen

Lovot ist darauf trainiert, um Zuneigung zu buhlen. Gezielt rollt der kleine Roboter auf ein kleines Mädchen zu, das am Rande eines Standes in einem Kaufhaus in Tokio steht. Mit großen Augen schaut sie das 43 Zentimeter kleine Wesen an. „Was hältst du davon?“, fragt die Mutter. „Kawaii“, wie süß, ruft das Mädchen und nimmt Lovot liebevoll in den Arm.

Die Reaktion ist Kalkül des Herstellers Groove X, der den Roboter bereits 2018 auf den Markt brachte. Schon der Name spiegelt das wider: eine Kombination aus Love und Robot, ebenso wie das kugelige Design. Mit Gesichts- und Spracherkennung, einer auf 37 Grad Celsius erwärmten Roboterhaut und wechselbarer flauschiger Kleidung soll der Roboter zum Sprechen und Kuscheln einladen. Dass es dem Chef des Roboterherstellers, Kaname Hayashi, um große Gefühle geht, macht der Slogan am Stand endgültig klar: „Powered by Love.“ Lovot ist einer der jüngsten Sprösslinge der langen japanischen Tradition, sich freundliche Roboter als Begleiter des Menschen auszudenken.

Dass es nicht nur in Japan ein großes Interesse an Beziehungen zu Maschinen gibt, konnte man zuletzt Anfang Januar beobachten. Bereits kurz nachdem OpenAI seinen GPT-Store online stellte, in dem Nutzer maßgeschneiderte Versionen von ChatGPT anbieten können, fanden sich dort zahlreiche Artificial Girl- und Boyfriend-Bots. So zahlreich, dass OpenAI mit dem Löschen und Sperren nicht hinterherkommt – denn eigentlich verstoßen diese Chatbots gegen die Nutzungsbedingungen des Unternehmens.

Die neue Companion-Spezies

So sieht sich denn auch Hayashi als Pionier bei der Förderung der Liebe zwischen Mensch und Maschine. „Lovot bietet einen neuen Wert, den frühere Roboter nicht bieten konnten“, sagt er. Seine Technologie ermögliche emotionale Erfüllung und Fürsorge. Und das ist nicht nur Eigenwerbung. Der Roboterexperte Hirofumi Katsuno von der Doshisha University bescheinigt Lovot, neben dem Roboterhund Aibo des Elektronik- und Unterhaltungsherstellers Sony einer der wenigen „relativ erfolgreichen“ Kommunikationsroboter zu sein. Mehr noch: Er sei ein Vorbote der Zukunft. „Zusammen mit meinen Forscherkollegen bezeichne ich diese Roboter als neue Companion-Spezies“, sagt er.

Die Entwicklung scheint eine Einschätzung des britischen Informatikers David Levy zu bestätigen. Der schrieb bereits 2009 in seinem Buch Love and Sex with Robots: „Menschen werden sich in Roboter verlieben, sie heiraten und Sex mit ihnen haben. Das ist langfristig unvermeidlich.“ Bisher schien das jedoch in den meisten Teilen der Welt eine ferne Technikvision. In Japan dagegen gibt es seit Langem eine sehr viel engere Beziehung zwischen Menschen und Maschinen.

Dass selbst nüchterne Alltagsroboter schon Emotionen wecken, haben die Entwickler des Technologiekonzerns Panasonic festgestellt. Sie vertreiben in Krankenhäusern beispielsweise den Transportroboter Hospi, eine Art rollender Schrank mit einem Bildschirm anstelle eines Kopfes. Takeshi Ando, Chef des Robotics Promotion Office von Panasonic, berichtet: „Je öfter die Mitarbeiter den Roboter benutzen, desto mehr schließen sie ihn ins Herz.“ Zu Weihnachten verkleiden sie Hospis beispielsweise als Weihnachtsmänner. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Hospi mehr als nur ein gewöhnlicher Roboter geworden ist.“ Deshalb hegt er große Pläne. „Wir glauben, dass Roboter nach und nach die Gesellschaft durchdringen und irgendwann in die Haushalte einziehen werden.“

Große Erwartungen an Roboter mit KI

Grund für diesen Optimismus ist eine rasante Entwicklung von KI und Robotik. Dabei soll generative KI helfen, die bislang eher recht begrenzte Intelligenz von Robotern zu verbessern. Erste Versuche, Roboter mit großen Sprachmodellen zu steuern, waren recht vielversprechend. Roboter von Google etwa verstanden allgemeine Anweisungen wie „Räum den Tisch ab“ und konnten komplexere Aktionen aus einzeln trainierten Grundfertigkeiten zusammensetzen. Allerdings ist die Forschung noch in einem frühen Stadium.

Unternehmen versprechen trotzdem schon bald humanoide Roboter, die neben Menschen in der Fabrik arbeiten sollen, wie der zweibeinige Optimus von Tesla oder der Figure 1 des US-Roboter-Start-ups Figure AI. Beide zeigen zwar bislang nur beeindruckende Videos ihrer Maschinen, aber Figure AI gelang es erst kürzlich, vom Onlinehändler Amazon, dem Chiphersteller Nvidia, Microsoft und dessen KI-Partner 675 Millionen Dollar einzuwerben. Und wenn schon der gegenwärtige Stand der KI Roboter so viel besser machen kann, was wäre dann erst mit AGI (Allgemeiner Künstlicher Intelligenz) möglich?

Ando glaubt, dass die Robotik – getrieben von enormen Investitionen in den USA und China – endlich auf den steileren Teil einer exponentiellen Wachstumskurve einschwenkt. „Die Geschäftsmöglichkeiten für Roboter, oder besser gesagt, ihre Fähigkeit, eine aktive Rolle im menschlichen Alltag zu spielen, werden schlagartig zunehmen“, sagt er. „Wir beginnen auch zu verstehen, dass es viele verschiedene Arten von Beziehungen zwischen Menschen und Robotern gibt“, sagt Ando; Roboter als Familienmitglieder, als Freunde – und wenn gewünscht auch als Liebhaber.

Streng genommen hat der Konzern bereits viele Roboter in Japans Wohnungen. Als Roboter gelten laut offizieller Definition Systeme, die ihre Umgebung wahrnehmen, Informationen verarbeiten und selbstständig Handlungen ausführen. Neben den Roboterstaubsaugern des Konzerns erfüllen auch Toiletten und Klimaanlagen diese Kriterien. Panasonics Top-Toiletten öffnen selbstständig den Deckel und heizen die Klobrille auf, wenn sich ein Benutzer nähert. Und am Ende des Geschäfts wird automatisch gespült. Auch Klimaanlagen erkennen die Anwesenheit von Personen und lenken die kalte oder warme Luft entsprechend.