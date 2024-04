Heiratsantrag per Videospiel: Dieser Entwickler hat sechs Monate lang einen Liebesbeweis programmiert

Aaron Leigh Nielsen ist ein Game-Designer aus Australien, der schon an erfolgreichen Titeln wie Sea of Thieves mitgewirkt hat. Das meiste Herzblut dürfte er aber in ein privates Projekt gesteckt haben. Mit einem Spiel namens Love Letter hat er um die Hand seiner Freundin angehalten.

Anzeige Anzeige

So funktioniert Love Letter

Das Spiel hat Nielsen für den Handheld Playdate entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Art Gameboy, die aber noch mit einer Kurbel ausgestattet ist, um zusätzliche Gameplay-Elemente zu ermöglichen. In Nielsens Spiel müssen etwa Liebesbriefe über ein Fließbandsystem zum richtigen Briefkasten gekurbelt werden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Läuft die Zeit ab, soll der Name der Spielerin eingetragen werden. Statt einen Highscore anzuzeigen, stellt Love Letter aber die Frage „Willst du mich heiraten?“. Nielsens Freundin beantwortete die mit „Ja“ und demonstrierte ihren Verlobungsring auf X.

So viel Arbeit steckt im Gaming-Antrag

Nielsen verriet, dass er etwa sechs Monate an Love Letter gearbeitet hat. Zunächst hatte er die Idee, einen Plattformer zu gestalten. Seine Freundin hätte dann mit einer Spielfigur durch das Level hüpfen müssen, um die Briefe zu holen und abzuliefern.

Anzeige Anzeige

Allerdings verwarf er die Idee wieder und fokussierte sich auf ein Arcade-Game, bei dem der Highscore im Mittelpunkt stehen sollte. Daraus ist nun das fertige Spiel geworden, bei dem er durch die Playdate-Community tatkräftig unterstützt wurde.

Anzeige Anzeige

Übrigens: Nielsen hat ebenfalls daran gedacht, eine scherzhafte Option einzubauen, falls seine Freundin „Nein“ auswählt. In diesem Fall zeigt das Spiel „Bist du dir sicher?“ an und wiederholt die Frage immer wieder, bis „Ja“ ausgewählt wird.

8 Bilder ansehen Kurze Videospiele: Diese Games habt ihr schnell abgehakt Quelle:

Mehr zu diesem Thema