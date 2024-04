Ubisoft-Game verschwindet: Darum ist „Always On“ ein echtes Problem

The Crew von Ubisoft.

Gerade machen Meldungen von Gamern die Runde: das Spiel The Crew verschwindet aus den User-Accounts. Ein Spiel, für das viele Vollpreis bezahlt haben, scheint nicht mehr spielbar zu sein. Der Grund: die Server werden abgestellt. So kann nicht mal mehr der Singleplayer-Modus gespielt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass gerade Ubisoft mit einem solchen Vorgehen Schlagzeilen macht. Das Problem dahinter heißt „Always On“.

Anzeige Anzeige

Der Grund für „Always On“

Stell dir vor, es ist ein Spiel mit packender Geschichte und niemand kann mehr hin. Genau das kann passieren, wenn mehr Hersteller eine Internetverbindung für ihre Singleplayer-Spiele voraussetzen. Aber wieso machen sie das überhaupt?

Hersteller geben gerne Gründe wie vereinfachte Updates an. Wenn das Spiel konstant mit dem Internet verbunden ist, könnten Bugfixes oder neue Inhalte leichter ausgespielt werden. Der Hauptgrund dürfte aber „Always-on DRM“ sein.

Anzeige Anzeige

Das ist ein digitales Rechtemanagement, das konstant überprüft, ob User eine authentifizierte Software nutzen. Beim Spielen ruft der Server, mit dem man verbunden ist, die digitalen Zertifikate ab, die das Produkt beglaubigen. So sollen Raubkopien vorgebeugt werden. Es geht also darum, die Spieler und Spielerinnen besser kontrollieren zu können.

Dieses Vorgehen ist jedoch aus diversen Gründen problematisch. Es beginnt damit, dass noch immer viele Menschen keine oder eine schlechte Internetverbindung haben. Wenn also immer mehr Singleplayer-Games eine konstante Internetverdingung voraussetzen, schließt das diese Menschen aus.

Anzeige Anzeige

Server weg – Spiel weg

Einst wurden diese Singleplayer-Spiele in die Konsole oder den PC gesteckt und losgespielt. Ein fehlerhaftes Spiel blieb fehlerhaft. Später wurden sie auf Festplatten installiert und von den Herstellern mit Updates versehen, so konnten Bugs ausgebügelt und neue Inhalte angeboten werden. Nun aber nähern wir uns einem Punkt, an dem diese Games nicht mehr nur unfertig auf den Markt kommen – sie können sogar komplett unspielbar werden.

Anzeige Anzeige

Etwa dann, wenn die Verbindung zum Server unterbrochen wird, zum Beispiel weil der Andrang auf das Spiel zu groß ist. Gerade beim Erscheinen eines Titels kann das der Fall sein. Überlastete Server bedeuten dann, dass das Spiel für Minuten oder Stunden nicht mehr zu gebrauchen ist. Ihr seid mitten in einer spannenden Mission? Wenn die Verbindung abbricht, ist die Mission zu Ende.

Aber es geht auch noch drastischer. CrossfireX zeigt im Kleinen, wie. Wie gesagt, hängt die Möglichkeit, zu spielen, von der Verbindung zum Server ab. Aber das sind nicht irgendwelche Server – sondern vom Hersteller gestellte. Die zu betreiben und zu warten, kostet Geld. Wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung aber nicht mehr stimmt, dann wird kaum ein kommerzielles Unternehmen ein Interesse daran haben, die Server weiter zu betreiben. Und das ist bei Singleplayer-Games deutlich eher der Falls als bei sogenannten Games as a Service.

Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht:

8 Bilder ansehen Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht Quelle: Shutterstock/robtek

Letztere sind darauf ausgelegt, über einen langen Zeitraum einen konstanten Fluss an Einnahmen zu generieren, auch wenn das freilich nicht immer funktioniert. Singleplayer-Games aber machen den größten Teil der Einnahmen in den ersten Monaten nach der Veröffentlichung. Sicherlich können auch die etwa durch DLCs über einen längeren Zeitraum profitabel bleiben. Aber Jahre nach Erscheinen sind diese Titel keine großen Einnahmequellen mehr für die Hersteller.

Anzeige Anzeige

Braucht es dann aber einen aktiven Server, um das Game überhaupt spielen zu können, zeigt sich das Problem: Singleplayer-Spiele, die „always on“ sind, werden unspielbar. Damit gehen dann nicht nur eure Investition von mitunter 60 bis 70 Euro flöten, auch gehen Spiele komplett verloren, wenn sie ans Internet gebunden sind. Das sowieso schon flüchtige Medium Videospiel wird noch schwieriger erhaltbar.

Was helfen kann

Sollte dieser Trend anhalten und große Hersteller allen ihren Spielen eine Internetpflicht mitgeben, werden Spiele also mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Markt kommen. Und dieses Datum hängt ganz vom Erfolg des Spiels und des Herstellers ab. Geht eine Firma pleite, würde das in vielen Fällen wohl bedeuten, dass auch ihre Spiele unbrauchbar werden.

Gegenbewegungen gibt es aber schon einige. Initiativen versuchen, Videospiele zu archivieren und so der Nachwelt zu erhalten. Entwickler arbeiten an Methoden, Games länger spielbar zu halten. Phil Spencer, der Xbox-Chef von Microsoft, sprach sich erst 2021 für ein stärkeres Interesse der Industrie aus, die eigenen Werke besser zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Und, natürlich, sind es sonst wieder die Spielerinnen und Spieler selbst, die sich darum bemühen, Spiele am Leben zu erhalten. Die kümmern sich bei vielen Multiplayer-Games bereits darum, das Spielen auf privaten Servern weiterhin zu ermöglichen. Das sind hübsche Geschichten von engagierten Fans. Als Modus Operandi für die Zukunft der Games-Industrie sollten sie jedoch nicht herhalten. Die liegt zu großen Teilen in der Verantwortung der großen Studios und Publisher.

8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind:

9 Bilder ansehen 8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind Quelle: youtube / 10mingameplay

Mehr zu diesem Thema Server