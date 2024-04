Mit einer ansprechenden Homepage erhöhst du deine Sichtbarkeit, steigerst deine Markenbekanntheit und erweiterst deinen Kundenkreis über dein lokales Einzugsgebiet hinaus. Im Idealfall ist deine Website nicht nur eine digitale Visitenkarte, sondern ein attraktives Schaufenster für deine Leistungen und Produkte. Eine gut gemachte Homepage schafft Vertrauen und ist rund um die Uhr erreichbar. Über Kontaktformulare, Live-Chats oder FAQ bietest du einen besseren Service und bindest deine Kunden langfristig.

Profis ranlassen oder selbst tätig werden?

Homepage erstellen lassen oder selbst bauen: Du hast unterschiedliche Optionen, die von deinen Ansprüchen, deinem Budget und deinen technischen Fähigkeiten abhängen.

Webdesign-Agentur

Wenn du dir von einer Agentur eine Homepage erstellen lässt, hast du den Kopf frei für dein Kerngeschäft. Gute Dienstleister übernehmen alles, von der Konzeption bis zur Umsetzung. Du erhältst eine maßgeschneiderte Website mit individuellem Design und Unterstützung bei der laufenden Pflege. Agenturen wie heise regioconcept bieten ergänzend Leistungen wie Suchmaschinen­optimierung oder Social-Media-Marketing an. So werden deine Seiten bei Google besser gefunden und gleichzeitig beworben – dies sorgt für mehr Traffic.

Angebot für Homepage-Erstellung

Content-Management-Systeme

Wenn du technisches Know-how hast, kannst du mit einem CMS wie WordPress, Joomla oder Drupal deine Homepage selbst erstellen. Nach etwas Einarbeitung lassen sich Inhalte relativ leicht pflegen. Es gibt viele Erweiterungen, wenn deine Ansprüche steigen. Bei komplexeren Anforderungen sind aber Programmier­kenntnisse von Vorteil. Und vor allem brauchst du viel Zeit.

Homepage-Baukästen

Anbieter wie Wix oder Weebly versprechen die einfache Homepage-Erstellung auch ohne Technikwissen. Dafür musst du mit eingeschränkten Funktionen und Anpassungs­möglichkeiten leben. Baukästen eignen sich eher für kleinere, private Websites. Bei erweiterten Anforderungen stoßen sie schnell an Grenzen. Und auch in diesem Fall ist der Zeitfaktor nicht zu unterschätzen.

Homepage erstellen lassen: Was kostet eine professionelle Website?

Die Kosten für eine von Profis erstellte Homepage hängen vom Leistungsumfang ab:

Umfang: Onepager oder mehrere Unterseiten?

Design: Vorlagen oder individuelle Programmierung?

Funktionen: Standardlösungen oder Sonderwünsche?

Inhalte: Wer liefert Texte und Bilder?

Je nach Anspruch liegen die Kosten im drei- bis fünfstelligen Bereich. Die Homepage erstellen lassen ist nur ein Teil davon. Zur Gestaltung kommen laufende Kosten für Hosting, Lizenzen und Pflege. Agenturen berechnen entweder Stunden-/Tagessätze oder vereinbaren Festpreise. Tipp: Bei heise homepages sind sogar Aktualisierungen im Festpreis enthalten. So kannst du deine Kosten optimal kalkulieren.

Eine Homepage erstellen zu lassen zahlt sich aus

Auch wenn es verlockend erscheint, deine Homepage selbst oder von Bekannten erstellen zu lassen: Eine professionelle Agentur hat alles im Blick und kennt die rechtlichen Vorgaben von Impressum bis Datenschutz. Wenn du nachhaltig neue Kunden gewinnen und den Wert deiner Marke steigern willst, lohnt sich die Investition in eine professionelle Homepage. Du gibst die Arbeit in erfahrene Hände, es wird an alles gedacht und du hast Zeit für dein Business.