How to Data – so helfen Daten dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen

Entscheidungen können eine knifflige Angelegenheit sein. Sind sie privat, schlafen viele eine Nacht darüber oder treffen die Entscheidung nach dem Bauchgefühl. Steht man auf dem Scheideweg zwischen zwei verschiedenen Karriereschritten, kann man sich häufig sogar noch auf den Rat der Eltern oder von Bekannten und Freund:innen verlassen. Finden diese wichtigen Entscheidungen aber im Kontext des Unternehmens statt, dann wird alles komplizierter. Häufig betreffen nämlich die Beschlüsse nicht nur einen selbst, sondern noch eine gesamte Belegschaft und das gesamte Unternehmen. Wie also soll man da die richtige Wahl treffen?

Alles nicht wie früher

Es gibt viele Dinge, die nicht so sind wie früher – besonders in Unternehmen. Mittlerweile können Arbeitnehmende häufig mit ihrem Laptop von überall aus arbeiten, egal ob zu Hause oder in irgendeinem verschlafenen Café im Niemandsland. Auch die Meetings haben sich verändert. Während früher noch Delegationen mit First-Class-Flügen für einen wichtigen Businesstermin um die halbe Welt geschickt wurden, sitzen heute alle vor ihrem Laptop bei Zoom. Es ist viel zu zeitfressend, für ein Kundengespräch eine dreitägige Reise einzuplanen. Das bedeutet jedoch eines: mehr Entscheidungen.

Die Arbeitswelt dreht sich viel schneller – und verlangt dir auch viel mehr ab. Einer der größten Fehler, den du jetzt machen kannst, ist, dir zu viel Zeit zu lassen. Deswegen musst du schon vorher abschätzen, wie wichtig eine Entscheidung ist und wie viel Zeit sie einnehmen soll. Ansonsten können Entscheidungen entweder zu spät kommen oder sind vielleicht auch gar nicht mehr aktuell.

Die sich stark ändernde Arbeitswelt bringt aber noch eine Gefahr für deine Entscheidungsfindungen mit. Die Urteile von früher müssen nicht unbedingt für heute gelten oder zeitgemäß sein. Auch vergangene Entscheidungen müssen also ständig hinterfragt und überarbeitet werden. So kann dein Unternehmen agiler handeln.

Daten sind heute in vielen Business-Bereichen unerlässlich – um Entscheidungen zu treffen oder neue Geschäftsmodelle für einzelne Produkte oder Bereiche zu entwickeln. Daten sind einfach das neue Öl. Das Problem: Viele Unternehmen besitzen nicht die nötigen Raffinerien, um einen Nutzen aus den Daten zu ziehen. Noch zu wenige Entscheider:innen und Führungskräfte wissen, welche Daten man wofür verwenden und wie man sie sammeln kann. Es ist also Zeit für Datenkompetenz. So schaffst du es, für und mit deinem Unternehmen schnelle und strategische Entscheidungen zu treffen, die auch wirklich das bewirken, was sie sollen. Doch wo kannst du anfangen?

Zuallererst brauchst du eine Datenstrategie. Eine Datenstrategie ist deine Roadmap für deine Datennutzung in der langfristigen Zukunft. Der Plan legt für dein Unternehmen fest, wie mit Erfassung, Speicherung, gemeinsamer Nutzung und Verwendung der Daten im Unternehmen umgegangen werden soll. Dadurch wird festgelegt, was mit den Daten im Rahmen der unternehmerischen Ziele getan werden soll. So kann zum Beispiel eine direkte Monetarisierung der Daten festgelegt werden. Das bedeutet, dass dein Unternehmen Daten hat, die an Dritte verkauft werden können. So kann deine Firma mit einer Datenstrategie noch ihr Geschäftsfeld erweitern. Bei der indirekten Monetarisierung schaffen die Daten eine bessere Transparenz in der Organisation – nach innen und außen. So können Entscheidungsprozesse unterstützt und der operative Betrieb perfektioniert werden.

Immer noch wissen viele Unternehmen nicht, was Datenwertschöpfung für sie bedeutet und wie man das Thema strukturiert angeht. Möchtest du auch lernen, datenbasierte Entscheidungen zu treffen? Im t3n Deep Dive „Data makes the Difference“ mit Dr. Jens Linden, Data Strategy Lead von Inform Datalab, lernst du, wie du dein Datenprojekt angehen kannst. Nach dem Deep Dive hast du nicht nur Übersicht im Buzzword-Dschungel der Daten, sondern bekommst auch einen guten Überblick über das Thema. So kannst du danach mit Verständnis von Methodik und Vorgehensweise dein eigenes Datenprojekt realisieren.

Am 13. Juni 2023 zeigt dir Dr. Jens Linden von Inform Datalab, was die Nutzung von Daten und Analytics alles kann. Inform Datalab ist ein Innovationszentrum, das sich mit der gesamten Datenwertschöpfungskette eines Unternehmens beschäftigt. Aus Daten Wissen und zielgerichtete Entscheidungen abzuleiten ist eine seiner Kernkompetenzen. Das Unternehmen hat sich mit seinem Beratungs- und Lösungsangebot auf das Thema Datenstrategie und Datenwertschöpfung fokussiert. Du hast beim Deep Dive mit Dr. Jens Linden also einen echten Experten an deiner Seite.

Melde dich jetzt beim t3n Deep Dive „Daten statt Bauchgefühl: Mit Daten sichere Entscheidungen treffen" an

