Humane AI Pin als „Smartphone-Ersatz“? Nicht so schnell!

Was kommt nach dem Smartphone? Das hatte ich in einem Briefing im März dieses Jahres gefragt. Als Antwort skizzierte ich im Grunde neue Smartphone-Formfaktoren mit aufrollbaren Bildschirmen, smarte AR-Brillen und Smart-Ringe als mögliche Alternativen. Schließlich werkeln zahlreiche große Unternehmen wie Apple, Google, Samsung und weitere an solchen Lösungen, mit dem Ziel, eine neue Ertragsquelle nach oder ergänzend zum Smartphone zu schaffen.