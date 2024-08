Humanoide Roboter: Wie KI-gesteuerte Maschinen die Arbeit in Fabriken umkrempeln sollen

Mercedes-Benz testet Apollo-Roboter von Apptronik in einem Werk in Ungarn. (Foto: Apptronik)

Ist das ein Marketing-Gag oder eine kühne Vision? Tesla zeigt einen humanoiden Roboter, der Kisten trägt, Werkstücke sortiert und sogar Wäsche zusammenlegt. Autonom, allein gesteuert durch künstliche Intelligenz. Glaubt man Elon Musk, dessen Produktankündigungen allerdings bislang notorisch unzuverlässig waren, wird Tesla diese Maschinen bereits 2025 in Serie produzieren und für den Spottpreis von 25.000 Dollar auf den Markt bringen. Die mechanischen Arbeiter sollen nicht nur im Haushalt helfen, sondern vor allem in Fabriken zum Einsatz kommen – dort, wo menschliche Arbeitskräfte zunehmend zur Mangelware werden.

Anzeige Anzeige

Das klingt ganz nach dem Musk, der eine Rohrpost für PKW erfunden hat, der Kolonien auf dem Mars gründen will und der aus Twitter X gemacht hat. Andererseits ist Musk auf diesem Gebiet nicht allein. Figure AI arbeitet mit OpenAI zusammen am Figure 01, der in einem BMW-Werk in den USA seine Einsatzfähigkeit zeigen soll. Ab Mitte August soll zudem sein Nachfolger, Figure 02, vorgestellt werden. Der soll der „fortschrittlichste humanoide Roboter der Welt“ und sogar sprechen können. Mercedes wagt derweil einen Feldversuch mit dem Apollo-Roboter von Apptronik. Und der Digit von Agility Robotics trägt leere Behälter zu einem Förderband in einem Forschungs- und Entwicklungslager von Amazon – während der chinesische Hersteller Unitree mit seinem H1 einen zweibeinigen Roboter vorgeführt hat, der mit 3,3 Metern pro Sekunde so schnell joggen kann wie ein durchschnittlicher Mensch.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 5/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, wie KI die Robotik voranbringen kann. Hier könnt ihr die TR 5/2024 als Print- oder pdf-Ausgabe bestellen.

Robotik: Gewaltiger Entwicklungssprung in den letzten zehn Jahren

Noch vor zehn Jahren war das ganz anders: Bei einem internationalen Roboterwettbewerb der US-Forschungsagentur DARPA sollten Roboter einen Parcours bewältigen, der an die Zerstörungen nach einer Naturkatastrophe angelehnt war. Die Maschinen sollten zeigen, dass sie „komplexe Aufgaben in gefährlichen, degradierten, menschlich gestalteten Umgebungen“ durchführen konnten – aber die Bilder und Videos von diesem Wettbewerb lösten eher Mitleid aus. Die zu dieser Zeit fortschrittlichsten humanoiden Roboter scheiterten kläglich an Aufgaben, die für Menschen trivial sind – zum Beispiel am Öffnen klemmender Türen.

Anzeige Anzeige

Sieht man sich die Videos von Tesla, Figure AI und anderen Roboterentwicklern an, scheinen zwischen diesen Maschinen und denen von damals Welten zu liegen. Scheinen wohlgemerkt: Veröffentlicht sind bisher nur Imagevideos. Sie zeigen nicht die zahlreichen Versuche, in denen der Roboter gescheitert ist, sie zeigen nicht das Kabel, mit dem der Roboter vielleicht direkt an der Energieversorgung hängt – und schon gar nicht den Techniker, der die Maschine möglicherweise steuert. Aufmerksame Betrachter entdeckten in dem Video, in dem Teslas Optimus ein Wäschestück faltete, denn auch die Hand eines solchen Technikers, der dem Roboter anscheinend Gesten vormacht. Andere Hersteller blenden seitdem gerne explizite Hinweise in ihre Videos ein, die versichern, dass der Roboter autonom arbeitet und die Aufnahme in Original-Geschwindigkeit gezeigt wird.

Auch BMW äußert sich vorsichtig auf Anfrage. Am Standort von Figure in Kalifornien würden einige „Proof of Concept“-Arbeitspakete durchgeführt. „Wir untersuchen die Machbarkeit in einer begrenzten Anzahl von Aufgaben. Zwei Bereiche, die wir untersuchen, sind unsere Karosseriewerkstatt und die Logistik. Ein mobiler humanoider Roboter kann Objekte unterschiedlicher Komplexität handhaben, und bei einigen Objekten kann es erforderlich sein, dass zwei ‚Hände‘ anstelle eines Greifers verwendet werden. Der humanoide Roboter hat im Vergleich zu herkömmlichen Robotern das Potenzial, unsere aktuellen ergonomischen Probleme zu lösen, da er eine größere Bandbreite an beidhändiger Geschicklichkeit und Mobilität bietet, die die Effizienz und das Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter verbessern können.“ Weitergehende Auskünfte will man „aus Wettbewerbsgründen“ nicht geben.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Besondere Anforderungen bei der Konstruktion humanoider Roboter

Allerdings ist es schon außerordentlich anspruchsvoll, autonome Roboter zu bauen und zu betreiben. Solche Maschinen zu konstruieren, die etwa so groß sind wie erwachsene Menschen, auf zwei Beinen gehen und mit zwei Händen greifen können, ist doppelt schwierig. Warum also ausgerechnet Humanoide in Fabriken einsetzen? Sollte man nicht besser die Fabrik an die Fähigkeiten der Roboter anpassen?

„Wenn es sich um eine Anlage auf der grünen Wiese und eine brandneue Fabrik handelt, sollte man vielleicht untersuchen, welche Umgebung die bessere ist“, sagt Deepu Talla, bei Nvidia zuständig für die Roboter-Entwicklung. „Es ist möglicherweise besser für den Humanoiden, zwei Räder statt Beine zu haben, aber immer noch den Oberkörper und die Arme, und immer beim menschlichen Formfaktor zu bleiben. Aber es gibt auch Situationen, da können Sie nicht die gesamte Umgebung ändern.“ Auch Frank Kirchner vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sagt: „Viele Umgebungen sind einfach für Menschen gemacht.“ Zwar würden humanoide Roboter eine „komplexe Kinematik“ erfordern. „Aber in der Lagerhaltung, Logistik oder auch in Kaufhäusern, überall, wo man auf 1,80 Meter Zugriff braucht, da ergibt das Sinn.“

Anzeige Anzeige

Wie Roboter das Gehen lernten

Diese Größe auf zwei Beinen fortzubewegen, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Balanceakt – es geht darum, den Körper so vorwärts zu bringen, dass er nicht umfällt. Der erste menschengroße zweibeinige Roboter, der japanische Wabot 1, „ging“ nur im Zeitlupentempo, indem er seinen Schwerpunkt immer über die Fläche legte, die die Füße aufspannten. Er brauchte 45 Sekunden, um ein Bein nach vorne zu setzen.

Anfang der 1980er-Jahre präsentierte der japanische Robotiker Ichio Kato dann erstmals einen Roboter, der sich „quasi-dynamisch“ fortbewegte – dabei ist der Gang eine Art kontrolliertes Fallen. Heute, rund 40 Jahre später, können einzelne Robotermodelle zwar so schnell rennen wie Menschen, einen Salto schlagen oder einen Hindernisparcours bewältigen. Aber diese Roboter sind hoch spezialisiert. Die universell einsetzbaren Humanoide von Figure oder Apptroncis gehen im Durchschnitt nur 0,6 Meter pro Sekunde, also etwa halb so schnell wie ein Mensch. Dabei können sie maximale Lasten von etwa 20 Kilogramm heben und halten mit einer Batterieladung rund vier Stunden durch.

Selbst das sichere Greifen beliebiger Gegenstände beherrschen Roboter noch nicht wirklich. Viele humanoide Roboter verfügen zwar über menschenähnliche Hände, aber allein für die Steuerung solcher Hände sind eigene KI-Modelle nötig. Eine High-End-Hand wie die von Shadow Robotics mit 20 Freiheitsgraden und Drucksensoren in jedem Finger kostet allein schon rund 100 000 Euro. Von der Leistungsfähigkeit menschlicher Werker ist das immer noch weit entfernt.

Anzeige Anzeige

Die sind schon fertig: Roboter im Einsatz

8 Bilder ansehen Roboter in Action: Acht spannende Tech-Helfer im Einsatz Quelle: Diligent Robotics