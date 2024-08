Influencer Relations: Diese fünf Tools erleichtern deinen Workflow

Machen wir uns nichts vor: Auf Social Media herrscht mittlerweile ein Überschuss an Produktplatzierungen. Um als Unternehmen herauszustechen, braucht es deshalb authentische Markengesichter und glaubwürdige Werbeplacements, die die eigene Community überzeugen.

Eine kontinuierliche Pflege der Influencer Beziehungen und eine transparente Kommunikation sind dabei unverzichtbar. Wir stellen fünf Tools vor, die den zugehörigen Workflow erleichtern sollen.

Influencer Marketing oder Influencer Relations

Wer als Werbemaßnahme mit Influencer:innen arbeiten möchte, um den Bekanntheitsgrad der eigenen Marke zu steigern, muss sich zunächst über die Unterschiede zwischen Influencer Relations und Influencer Marketing im Klaren sein.

Wer mit seiner Marke schnell Reichweite generieren möchte, der kann sich im ersten Schritt mit Influencer Marketing vertraut machen und dort mit vielen unterschiedlichen Creator:innen eine breite Masse ansprechen. Influencer Relations gehört zwar auch zum Influencer Marketing, legt den Schwerpunkt aber auf langfristige Kooperationen, zwischenmenschliche Beziehungen und fest etablierte Brand Faces.

Sollte eine Marke einen Pool an festen Creator:innen aufbauen wollen, die wiederkehrend in Kampagnen zu sehen sind und regelmäßig mit der Brand assoziiert werden, lohnt es sich, in Influencer Relations zu investieren. Dazu gehört eine sorgfältige Planung und ein Investment an Kosten und manuellen Ressourcen.

Die Nutzung von Influencer Tools kann die Arbeit zusätzlich effizienter machen. Aber was leisten die einzelnen Anbieter? Wir haben fünf Tools unter die Lupe genommen und die wichtigsten Funktionen zusammengefasst.

Iroin

Iroin deckt nicht nur Instagram ab, sondern auch TikTok und YouTube. Auf der Plattform finden sich sowohl große Content Creator:innen als auch Micro-Influencer:innen ab 2.000 Follower:innen. Das heißt, auch die Recherche nach potentiellen Brand Faces kann hiermit vereinfacht werden.

Nutzer:innen können Kontaktdaten von Managements und Creator:innen sowie Informationen zu Preisen, Kampagnen und Media-Kits speichern. Zusätzlich ermöglicht Iroin das Einfügen interner Notizen zu Creator:innen und den Versand personalisierter E-Mails. Das umfassende Kampagnenmanagement-Modul der Plattform unterstützt bei der Planung und Nachverfolgung einzelner Kampagnen.

Storyclash

Mit Storyclash können Nutzer:innen nicht nur nach Creator:innen recherchieren, sondern auch eigene Listen und Notizfelder erstellen. Daten der Creator:innen, wie Followeranzahl, Geburtsdatum und Kampagnenlaufzeit, können dort gespeichert werden. Die Plattform erlaubt die Definition von Tags und das Setzen eigener Felder. Storyclash bietet zudem eine umfangreiche Reporting-Funktion, die auch das Live-Tracking von Inhalten ermöglicht.

Nindo

Nindo ermöglicht es, Listen zu erstellen und mehrere Kooperationsverträge inklusive Notizfeldern hochzuladen. Nach Abschluss der Kampagnen können Creator:innen anhand eigener Kriterien bewertet werden. Die Plattform erlaubt es, den Status von Kampagnen und Kooperationen anzugeben. Nindo spezialisiert sich auf das Erkennen gekaufter Likes und Follower:innen, ist aber derzeit auf den DACH-Raum beschränkt.

Infludata

Infludata deckt eine Creator:innen-Suche ab 2.000 Follower:innen für Instagram, YouTube und TikTok ab. Die Plattform bietet umfangreiche Möglichkeiten, Notizfelder zu erstellen und individuelle Felder zu integrieren. Zudem können Nutzer:innen Listen erstellen und nach bestehenden Kooperationen suchen.

Kolsquare

Kolsquare ermöglicht es, Kampagnendetails und Preise zu speichern sowie den Status von Kampagnen und Kooperationen anzugeben. Die Plattform erlaubt die Definition und Anwendung von Tags durch eine eigene Filterfunktion und vereinfacht die Übersicht über die Creator:innen einschließlich ihrer Plattformen und Followerzahlen. Zudem können personalisierte E-Mails versendet werden und es kann gezielt nach Kollaborationspartner:innen gesucht werden.

Jessica Haltenhof

Jessica Haltenhoff ist Director of Influencer Marketing bei der creator-centric Digitalagentur Social Match und verantwortet gemeinsam mit ihrem Team die Umsetzung und Steuerung von Influencer Marketing Kampagnen. Vor ihrer Zeit bei Social Match war sie bei Buzzbird und Mediakraft im Einsatz.