Investor zur SVB-Schließung: „Man hätte diesen Tag vorhersehen müssen“

Von der Pressemitteilung, in der die Silicon Valley Bank ihren milliardenschweren Kapitalbedarf verkündete, zur News der Schließung am 10. März vergingen nicht einmal 48 Stunden. Wie konnte das so schnell passieren? t3n hat darüber mit führenden Investoren gesprochen.