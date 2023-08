News Artikel merken

IT-Gehälter: Meta und Google zahlen am meisten, Microsoft am wenigsten

In der IT-Branche lauert das große Geld und Unternehmen wie Microsoft, Apple und Co. zahlen alle gut? Nicht, wenn man einer anonymen Umfrage Glauben schenken will. So viel verdienen Entwickler:innen bei den größten Tech-Konzernen.

Von Stefica Budimir Bekan