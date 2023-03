Keine gefährliche Reise: So gelingt dir die „Journey to Cloud“

Die digitale Transformation ist langfristig unvermeidlich. So ziemlich alle Unternehmen stehen ab einer gewissen Größe vor derselben Herausforderung: Sie müssen ihre IT-Lösungen optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wie jede Herausforderung bringt auch diese Chancen mit sich – denn eine moderne, sichere und kosteneffiziente IT hat viele Vorteile.

Doch vor allem große Unternehmen trauen sich häufig nicht, ihre Reise in die Cloud anzutreten oder weiter als nötig zu denken – oft aus Angst vor Kosten und Aufwand. Nicht selten lassen sie sich dabei von alten, gefestigten Strukturen zurückhalten und stehen sich damit selbst im Weg. Aufgrund der heutigen Marktherausforderungen ist eine Cloud-basierte IT jedoch unumgänglich. Mit der richtigen Strategie können sowohl Kosten als auch Aufwand minimiert werden – in diesem Beitrag liest du, was du beim Umzug in die Cloud beachten musst.

Die Vorteile der Cloud

Zu Beginn einer sogenannten „Journey to Cloud“ wird häufig das Vorhaben als solches hinterfragt. Es ist deswegen absolut wichtig, sich immer wieder die Vorteile und Möglichkeiten der Cloud vor Augen zu führen. Eine gut durchgeführte Cloud-Migration schafft außerdem auch immer eine Kostenreduzierung. Auch wenn sich am Anfang die Kosten stapeln können, ist deine Reise in die Cloud eine, die dir langfristig Geld spart. Denn nur so werden die Grundlagen geschaffen, um Prozesse nachhaltig zu optimieren und zu digitalisieren. Diese verkürzten Abläufe sorgen dafür, dass sich dein Team besser und schneller wieder auf andere, wichtigere Tasks fokussieren kann – und somit sowohl Zeit als auch Geld spart.

Doch nicht nur ein höherer Automatisierungsgrad und die dadurch ermöglichten Kosteneinsparungen sind Vorteile einer guten Cloud-Struktur – sie bietet deinem Unternehmen auch ein neues Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Jetzt könnt ihr viel besser auf Veränderungen eingehen, reagieren und somit schneller wachsen und expandieren. Das gibt eurem Unternehmen auch die nötige Agilität, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können oder Innovationen voranzutreiben. Denn viele neue Geschäftsmodelle oder Prozessverbesserungen basieren auf dem Zusammenspiel mit anderen Technologien – wie beispielsweise KI oder der Blockchain –, welche von einer Cloud-nativen Entwicklungsumgebung profitieren.

All diese Vorteile können allerdings schnell dahinschwinden, wenn der Umzug in die Cloud nicht genau geplant und durchgeführt wird. Überstürzt du die Migration, ist dein Team überfordert. Im Endeffekt wird so keine Produktivität freigesetzt, sondern noch mehr Arbeitszeit für das Cloud-Management eingefordert.

Der Cloud-Plan

Die Reise in die Cloud ist auf keinen Fall eine schnelle Autofahrt durch die Nacht. Schon bevor du die Reise antrittst, brauchst du einen Überblick über die wichtigsten Anforderungen und deine bestehende IT-Infrastruktur. Was ist vorhanden und wie kannst du es optimieren? Dabei ist es wichtig, alle Prozesse zu hinterfragen. Nur so kannst du herausfinden, wo dir die Cloud bei der Optimierung helfen kann. Das ist entscheidend, wenn du Probleme umgehen möchtest, die mit der Cloud-Migration einhergehen können.

Die richtige Infrastruktur ist die wichtige Basis für eine erfolgreiche und moderne Cloud- und eine entsprechende Geschäftsstrategie. Damit von vornherein alles glattläuft, ist es sinnvoll, erfahrene Expert:innen zurate zu ziehen.

Reiseführer von Anfang bis Ende: noris network

Die Expert:innen von noris network unterstützen euch auf der gesamten „Journey to Cloud“ vom Beginn der Reise bis zur Fertigstellung der neuen Cloud-Infrastruktur und deren Instandhaltung sowie bei der fortwährenden Optimierung – je nach euren individuellen Bedürfnissen.

Denn eine Cloud-Migration stellt ein komplexes und umfangreiches Projekt dar, welches von Fall zu Fall unterschiedlich und immer auch mit Risiken verbunden ist. Dabei spielen nicht nur die technischen Seiten eine Rolle, sondern auch viele andere Themenfelder, die für die meisten IT-Teams nicht alltäglich sind – die Planung und Umsetzung einer so großen Migration braucht also häufig Expertise von außen.

Gängige Cloud-Pain-Points

Bei der Transformation der IT-Landschaft in die Cloud spielen neben technischen Aspekten vor allem auch der Datenschutz, Compliance-Themen und die allgemeine Sicherheit der Daten eine wichtige Rolle. Hoher Aufwand beim Cloud-Management wird außerdem durch die folgenden Punkte verursacht:

Sicherheits- und Automatisierungsanforderungen an die Infrastruktur

Legacy-Strukturen die nicht 1:1 ablösbar sind

Anforderungen an Performance und Latenzen, die nur mit onPrem-Systemen realisierbar sind, die aber auch mit Cloud-Komponenten interagieren müssen

Vendor-Lock-in

Personalmangel und fehlendes Know-how

mangelnde Verfügbarkeit

intransparente und unkalkulierbare Kosten

Anforderungen an Nachhaltigkeit zur Einhaltung von ESG-Kriterien

Mit noris Enterprise Cloud die Reise bestehen

Mit der Expertise und dem Portfolio von noris network und der Enterprise Cloud seid ihr bestens für eure persönliche „Journey to Cloud“ gerüstet. Täglicher Antrieb von noris network: der nachhaltige Wettbewerbsvorteil von Unternehmen auf Basis innovativer IT-Lösungen. Aus einer Hand liefern die Expert:innen individuelle und hochwertige IT-Services für alle sicherheits- und qualitätsorientierten Unternehmen.

Dabei arbeiten sie seit 1993 inhabergeführt, persönlich engagiert, teamorientiert, partnerschaftlich, zuverlässig und immer flexibel, um die richtigen Antworten auf die IT-Herausforderungen unserer Zeit zu geben. Einige Vorteile ihres Portfolios lauten dabei wie folgt:

hohe Flexbilität durch per API steuerbares IT-Setup

standort- und anbieterunabhängiges Ausrollen möglich, somit kein Vendor-Lock-in

Hochsicherheitsrechenzentren erfüllen die höchsten Anforderungen und Auflagen, die an IT-Dienstleister gestellt werden – per Zertifizierungen belegt

georedundante Setups mit zwei Millisekunden zwischen Nürnberg und München sorgen für höchste Verfügbarkeit

fehlertolerante virtuelle Maschinen, die mit synchronem Storage über zwei Rechenzentren gespiegelt sind

Geht auch ihr den richtigen und wichtigen Schritt in Richtung Cloud – am besten gemeinsam mit den Expert:innen von noris network!