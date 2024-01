In diesem Jump’n’Run spielt ihr Gameboy, während ihr das Game spielt

Wenn ihr nach einer neuen Herausforderung im Bereich der Videospiele sucht und euch die herkömmlichen Spiele zu eintönig erscheinen, könnte Screen Bound von Crescent Moon Games genau das Richtige für euch sein.

In diesem Spiel erlebt ihr das Gameplay gleich doppelt: Ihr steuert euren Charakter in einer 3D-Umgebung durch verschiedene Level, während ihr zeitgleich das gleiche Level auf einem virtuellen Gameboy betrachtet, den euer Charakter im Spiel in den Händen hält.

Das Zusammenspiel von 3D- und 2D-Perspektiven bietet ein zunächst verwirrend erscheinendes Spielerlebnis. Für einen ersten Eindruck hat der Entwickler Crescent Moon Games ein Video des Spiels auf X veröffentlicht:

Es ist momentan nur ein Prototyp

Screen Bound befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase und wird als Prototyp präsentiert. Einige Spieler haben angemerkt, dass der Kopf der Spielfigur stark wackelt, was zu Schwindelgefühlen führen könnte.

Ein anderer Nutzer wies darauf hin, dass der Gameboy-Bildschirm im Spiel momentan keinen echten Mehrwert bietet und eher störend wirkt. Die Entwickler haben darauf reagiert und betonen, dass das Spiel noch einiges an Feinabstimmung benötigt.

Eine Idee ist es, bestimmte Spielelemente, wie Münzen oder Power-ups, ausschließlich auf dem Gameboy-Bildschirm anzuzeigen. Das würde dem Bildschirm eine wichtigere Rolle im Spiel verleihen.

Nothing ist ein ähnlich kurioses Spiel

Nothing bringt ebenfalls ein ungewöhnliches Konzept in die Welt der Videospiele: Spieler dürfen buchstäblich nichts tun. Jede Aktivität führt sofort zum Game-Over-Bildschirm. Trotz, oder vielleicht gerade wegen dieses einzigartigen Spielprinzips, findet Nothing Anklang bei den Steam-Spielern.

Nothing wurde bereits veröffentlicht und ist für Spieler kostenlos erhältlich.

