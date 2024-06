Karriere-Boost gefällig? Googles Top-Manager verrät, wie ihr eurem Erfolg auf die Sprünge helft

Erfolg ist für jeden etwas anderes. Für die einen bedeutet Erfolg, berufliche Ziele zu erreichen, zum Beispiel in Form einer Beförderung oder durch finanziellen Gewinn. Für die anderen ist die persönliche Weiterentwicklung der wichtigste Erfolgsfaktor. Doch was braucht es eigentlich, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen? Googles Director of Engineering Daniel Rizea teilt seine fünf Erfolgs-Tipps mit euch.

1. Vermeidet eine verfrühte Beförderung

Rizea rät davon ab, eine zu frühe Beförderung vorzunehmen, da dies möglicherweise mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Beispielsweise erleben einige Menschen, die schnell befördert wurden, einen Burn-out oder kündigen, da sie den neuen Anforderungen nicht gerecht werden.

Wir empfehlen: Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, und erklimmt erst dann die nächste Karrierestufe, wenn ihr euch wirklich bereit dafür fühlt. Hier empfiehlt sich folgender Selbsttest: Was löst der Gedanke an eine morgige Beförderung bei euch aus? Freude und Stolz? Oder doch eher das Gefühl der Überraschung und des Selbstzweifels – Stichwort „Impostor-Syndrom“? Wenn ihr an Letzteres denken müsst, solltet ihr euch mit der Beförderung definitiv noch Zeit lassen.

2. Verweilt nicht unter dem Radar

Passiv sein und nur das Nötigste erledigen: Diese Strategie wird aktuell unter dem Hashtag #quietquitting praktiziert und beschreibt einen passiven Arbeitsstil, der wenig Initiative zeigt. Exakt das sollte vermieden werden. Rizea betont, dass diese Arbeitsweise dazu führt, entscheidende Karrieremöglichkeiten zu verpassen. Arbeitnehmer, die sich engagieren, haben bessere Aufstiegschancen als diejenigen, die nur das Nötigste tun.

3. Bleibt dran

Leichter gesagt als getan, aber der wohl wichtigste Tipp von Rizea: Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Das betrifft auch das Erlernen neuer Fähigkeiten, sei es privat, zum Beispiel das Praktizieren eines Instrumentes oder beruflich.

Fest steht: Im Durchschnitt dauert es rund zwanzig Stunden, bis eine neue Fähigkeit erlernt wird. Wer anfangs nach Abkürzungen oder Tricks sucht, die diese Zeit verkürzen, wird letztendlich keine solide Basis dieser Fähigkeit erlangen. Das kann dazu führen, dass weitere Entwicklungen ausbleiben.

4. Stoppt extremes Job-Hopping

Unter dem Begriff „Job Hopping“ versteht man das schnelle und häufige Wechseln des Jobs. Es gibt durchaus Gründe, die dafür sprechen, den Job zu wechseln, beispielsweise wenn die Arbeitsbedingungen nicht angemessen sind oder keine Aufstiegschancen bestehen. Allerdings solltet ihr darauf achten, nicht zu oft den Job zu wechseln. Rizea gibt zu bedenken, dass sich ein häufiger Jobwechsel zwar kurzfristig finanziell lohnen kann, sich langfristig aber eher negativ auf die berufliche Entwicklung auswirkt.

Wie wir im vorherigen Punkt bereits ausgeführt haben: Entwicklung braucht Zeit. Wenn ihr regelmäßig den Job wechselt, verhindert ihr genau das und ihr stagniert eher in eurer beruflichen Entwicklung.

5. Seid zuverlässig

Der wohl wichtigste Punkt von Rizea: Zuverlässigkeit. Ein bekanntes Sprichwort besagt: Vertrauen ist schwer zu erlangen und leicht zu verlieren. Es basiert auf Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Selbstlosigkeit. Diese Eigenschaften sollten regelmäßig gepflegt werden, damit man als vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Das aufgebaute Vertrauen kann dafür sorgen, dass das eigene Ansehen im Team steigt und dadurch auch die nächste Stufe der Karriereleiter einfacher zu erklimmen ist.

Durch die 5 Tipps zum beruflichen Erfolg

Zusammengefasst empfehlen wir Folgendes: Wartet mit der Beförderung bis ihr euch wirklich bereit dafür fühlt. Engagiert euch aktiv und investiert Zeit in das Erlernen neuer Fähigkeiten. Vermeidet Job-Hopping und versucht stattdessen, das volle Potenzial eurer aktuellen Stelle zu entfalten. Last but not least: Baut euch Vertrauen auf und zeigt, wie zuverlässig ihr seid. So kann dem Schritt auf die nächste Stufe der Karriereleiter nichts mehr im Weg stehen.

