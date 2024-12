KI-Firma Anduril: So sieht das US-Verteidigungsunternehmen die Zukunft des Krieges

An einem Nachmittag Ende November konnte ich ein Waffentestgelände in einem Vorgebirge östlich von San Clemente, Kalifornien, besuchen. Es wird von Anduril betrieben, einem Hersteller von KI-gesteuerten Drohnen und Raketen. Die Firma hat vor Kurzem eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Ich war vor Ort, um mir ein neues System anzusehen, das das Unternehmen inzwischen weiter ausbaut und das es externen Parteien ermöglicht, seine Software zu nutzen und Daten auszutauschen, um die Entscheidungsfindung auf dem Schlachtfeld zu beschleunigen. Wenn es im Laufe eines neuen Dreijahresvertrags mit dem Pentagon wie geplant funktioniert, könnte es KI tiefer als je zuvor in moderne Kriegsschauplätze einbetten.