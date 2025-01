Copilot Chat: Microsoft lockt Unternehmen mit AI Agents und gratis GPT-4o Chat ohne Abo

Der Copilot ist Microsofts Antwort auf ChatGPT, Gemini und Claude. Anfang 2024 führte der Tech-Konzern für die Allround-AI, die zunächst als Bing Chat an den Start gegangen war, sowohl maßgeschneiderte Copilot GPTs als auch das Abonnementmodell Copilot Pro à la ChatGPT Plus ein.

Zudem wurde der Copilot für alle Arten von Unternehmen zur Verfügung gestellt, die diesen in diversen Microsoft 365-Diensten nutzen können. Wer Microsoft 365 Copilot für knapp unter 30 Euro pro Monat und User abonniert, kann auf die umfangreichen Vorteile von Microsofts AI zugreifen und zum Beispiel mit eigens erstellten Agents die Geschäftsprozesse optimieren.

Da aber viele Unternehmen nicht bereit sind, Microsofts Abonnementangebot für Copilot 365 anzunehmen, liefert der Konzern jetzt mit dem neuen Microsoft 365 Copilot Chat eine Alternative. Dabei können Angestellte in Unternehmen auf den kostenlosen Chat mit GPT-4o Support zugreifen und AI Agents im Pay-as-you-go-Kontext nutzen.

Das bietet der Microsoft 365 Copilot Chat: „Sich wiederholende Aufgaben und Geschäftsprozesse automatisieren“

Mit dem neuen Angebot möchte Microsoft noch mehr Unternehmen zur Nutzung von AI bewegen. Dabei wird die Abonnementnotwendigkeit für das Modell Microsoft 365 Copilot zunächst ausgelagert. Während beim neuen Copilot Chat-Modell die Nutzung des AI-Chats kostenfrei ist, wird der Einsatz der AI-Agenten auf Basis der Nutzung abgerechnet. Jared Spataro, Microsofts CMO für AI im Arbeitskontext, erklärte gegenüber dem Tech Publisher The Verge bereits, wo sich die Neuheit im Wettbewerb mit anderen Tools verorten lässt:

„It’s free and secure AI chat that’s GPT-powered. You can upload files so it’s very comparable to the competition, in fact we think even at this level it bests the competition.“

Dieser kostenfreie und durch ein Copilot-Kontrollsystem mit Datenschutz versehene Chat ermöglicht Usern unter anderem, im Web der Marktforschung oder Recherche nachzugehen, die Meetings vor- und nachzubereiten und die Erstellung von Dokumenten zu erleichtern. Microsoft erklärt zudem:

„[…] Mit der Datei-Upload-Funktion können Sie Dokumente zum Chat hinzufügen und Copilot beispielsweise bitten, wichtige Punkte in einem Word-Dokument zusammenzufassen, Daten in einer Excel-Tabelle zu analysieren und Verbesserungen für eine PowerPoint-Präsentation vorzuschlagen […]. Zudem können Sie schnell KI-generierte Bilder für Kampagnen, Produkteinführungen und Social-Media-Beiträge erstellen.“

Die Agents wiederum lassen sich im Copilot Studio Agent Builder kreieren. Sie sollen vor allem repetitive Aufgaben erledigen und Automatisierungsprozesse vorantreiben. Das funktioniert in Kund:innenservice- oder Kreationskontexten. Dabei wird die Nutzung dieser hilfreichen KI-Unterstützung in Messages berechnet. Das heißt, Unternehmen können pro Message (Pay-as-you-go) einen US-Cent zahlen, im Copilot Studio Meter Message-Kontingente kaufen oder 200 US-Dollar für 2.500 Messages pro Monat zahlen. Der Konzern gibt eine Beispielrechnung für die Nutzung an.

„A hypothetical agent in Microsoft 365 Copilot Chat uses data stored in Microsoft Graph to answer employee questions about HR policies. Yesterday, the agent consumed 200 generative answers and 200 tenant Graph grounding for messages. Therefore, it would cost 6,400 messages or $64 for that day.

A hypothetical autonomous agent responds to and routes inbound sales orders from customers. Yesterday, it consumed 100 generative answers, 100 tenant Graph grounding for messages, and 800 autonomous actions. Therefore, it would cost 23,200 messages or $232 for that day.“

Normale Antworten entsprechen einer Message, generative Antworten zwei Messages und etwa autonome Aktionen der Agents 25 Messages. Wie genau diese Antworten zustande kommen können und wie die Preise variieren, schlüsselt Microsoft in einem dedizierten Blog-Post und in einem YouTube-Video samt Agents-Demo auf.

Copilot Chat soll nur als Einstieg dienen

Zwar möchte Microsoft mit dem Copilot-Chat vielen Usern in Unternehmen die KI-Arbeit erleichtern und über den sporadischen Einsatz der Agents ein wenig Umsatz generieren. Vor allem aber soll dieses Modell, eine Art Kompromiss, Unternehmen und deren Angestellte an den Einsatz hochleistungsfähiger KI-Tools gewöhnen. Das könnte dazu führen, dass mehr Unternehmen über kurz oder lang ein Abonnement für Microsoft 365 Copilot abschließen. Dieses bietet vor allem den Vorteil, auf den Personal Assistant in Diensten wie Excel, Outlook, PowerPoint, Teams etc. zugreifen zu können. Und nur dieses Abonnementmodell ermöglicht den Einsatz von Agents, die auf Unternehmensarbeitsdaten aus dem Microsoft Graph und Graph Connector in Bezug auf das eigene Unternehmen basieren.

Bei Interesse können User die kostenfreie und kostenpflichtige Version der 365 Copilot-App testen. Spataro, der auf noch mehr User hofft, ergänzt bei The Verge:

„We had Bing Chat Enterprise that we renamed, and despite the fact that the naming journey has been hard to track and it’s hard to find the product, we have a remarkable number of users on it. What we find is that when you start to use it, you become accustomed to and appreciative of the value that it can provide at work.“

Noch mehr Details und visuelle Demos zu den Einsatzmöglichkeiten findest du im Video zum neuen Modell, das viele Unternehmen interessieren könnte.

Yusuf Mehdi, Executive Vice President und Consumer Chief Marketing Officer Microsofts, erklärte schon 2024, warum der Einsatz von Copilot für Microsoft-User im Arbeitsalltag sinnvoll sein kann:

„Copilot for Microsoft 365 is even more powerful for organizations because it works across your entire universe of data at work — including emails, meetings, chats, documents and more, plus the web. With natural language prompts like ‘Tell my team how we updated the product strategy,‘ Copilot can generate a status update based on the morning’s meetings, emails and chat threads. Copilot is also integrated into the apps millions of people use every day, including Microsoft Teams (which is not available with Copilot Pro). Copilot jump-starts your creativity in Word, analyzes data in Excel, designs presentations in PowerPoint, triages your Outlook inbox, summarizes meetings in Teams – whether you attended or not – and so much more […].“

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.