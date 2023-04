KI im Recruiting: Wie du ChatGPT für deine Stellenanzeigen nutzen kannst

ChatGPT ist in aller Munde. Und zwar aus gutem Grund: Die KI, basierend auf einem Natural-Language-Processing-Modell (NLP), schreibt hervorragende Texte, kann Programmiercode erstellen und gibt in einem niedrigschwelligen Chatformat Antworten auf (fast) jede Frage.

Dementsprechend naheliegend ist es auch, Anwendungsfälle für die KI im professionellen Kontext zu diskutieren – wie etwa im Recruiting. Da ChatGPT insbesondere bei diversen Text- und Recherche-Aufgaben zu glänzen weiß, lohnt es sich dabei, zunächst auf besonders textlastige Recruiting-Tätigkeiten zu blicken.

ChatGPT und Stellenanzeigen: Anwendungsfälle

Insbesondere die Erstellung und Veröffentlichung von Stellenanzeigen ist ein solcher Anwendungsfall. Denken wir etwa an folgende Situation: Eine Hiring-Manager:in in deinem Unternehmen hat eine spezialisierte Position zu besetzen. Natürlich hast du keine Fachexpertise in diesem Feld. Dennoch liegt es an dir, eine treffsichere Stellenanzeige zu erstellen.

Erstellung einer Stellenanzeige

Genau hier kommt ChatGPT ins Spiel. Die AI-Anwendung ist verblüffend gut darin, diverse Informationen aus dem World Wide Web miteinander zu kombinieren. Das solltest du für dich nutzen. Bitte die Software also, eine Stellenanzeige für die konkrete Position zu erstellen – gerne auch inklusive einer weiteren Präzisierung, etwa worauf der Schwerpunkt der Stelle liegt.

ChatGPT verbindet nun das Know-how zum Aufbau einer Stellenanzeige mit spezialisierten Informationen zum Tätigkeitsfeld der konkreten Position. Damit solltest du ein gutes Grundgerüst erhalten, das du mit deine:r Fachkolleg:in teilen kannst. Denn Anpassungen auf die konkreten Anforderungen in eurem Unternehmen werden natürlich dennoch notwendig sein.

Erstellung von Teasern für soziale Medien

Ist die Stellenanzeige zu eurer Zufriedenheit angepasst, geht es nun an die zielgerichtete Distribution. Auch hier kann ChatGPT äußerst nützlich sein, etwa mit Blick auf die Erstellung von treffsicheren Social-Media-Teasern für diverse Plattformen.

Erneut kann ChatGPT mit einer einfachen Nachricht dazu angehalten werden, Teaser für eure wichtigsten sozialen Medien zu erstellen. Ergänze dazu in deiner Anfrage, dass die KI-Anwendung verschiedene Längen und Tonarten für verschiedene Plattformen wählen sollte, um bestmögliche Ergebnisse zu erhalten.

Wie du das Maximum aus ChatGPT rausholen kannst

Neben konkreten Anwendungsfällen gibt es aber noch einige allgemeine Tipps, die du in der Verwendung von ChatGPT beachten solltest. So ist es etwa immer hilfreich, vor deiner eigentlichen Anfrage die Worte „Denke wie ein:e Recruiter:in“ zu inkludieren. So weiß die Anwendung, in welchem Kontext die Antworten später verwendet werden.

Darüber hinaus solltest du so viele Informationen wie möglich in deinen Prompt, also deiner Anfrage an ChatGPT, inkludieren. Dazu zählt etwa der Hinweis, dass die Stellenanzeige in lockerer Sprache formuliert sein sollte. Oder aber, dass ihr in Stellenanzeigen auf Du-Formulierungen setzt.

Hier findest du einige Prompt-Ideen für die Verwendung von ChatGPT im Passive Sourcing.

Tipps und Tricks zur Verwendung von ChatGPT für deine Stellenanzeigen, weitere erprobte Beispiel-Prompts zum Ausprobieren und Expert:innen-Einschätzungen zu den Ergebnissen findest du übrigens in diesem Whitepaper:

