KI, Klimakrise, Lebenserwartung: Was die nächsten 100 Jahre bringen werden

In diesen Zeiten fällt es schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken: Kriege, die sich zuspitzende Klimakrise und die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Aber wir haben nur diese eine Zukunft – uns bleibt im Grunde also nur übrig, weiterzumachen und das anzupacken, was in unserer Macht steht.

Lust auf Zukunft

Die MIT Technology Review erscheint seit mittlerweile 125 Jahren am MIT bei Boston. Seit 21 Jahren gibt es die deutsche Ausgabe. Das publizistische Ziel: Wissenschaft und Technologie möglichst vielen Menschen verständlich zu machen – als Basis, um bessere Entscheidungen für unsere Zukunft zu treffen. Dazu wollen wir in diesen schwierigen Zeiten beitragen.

In dieser Ausgabe kurz vor Jahresende wollen wir deshalb wieder Lust auf die Zukunft machen: Was wird wichtig in den kommenden Jahren und Jahrzehnten und warum?

Unser Handel gegen den Klimakollaps

Das größte Thema unserer Zeit: die Klimakrise. 2024 wird die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten erstmals die 1,5-Grad-Grenze reißen und höher sein als im Schnitt zwischen 1850 und 1900 – derweil steigen die Emissionen immer weiter. Das sind wahrlich keine guten Aussichten. Wie gehen wir damit um?

Zukunft der Rohstoffversorgung

Wie sieht die Rohstoffversorgung der Zukunft aus? Stehen genug Materialien zur Verfügung, um Wirtschaft und Gesellschaft zu transformieren? Am Beispiel des Metalls Neodym zeigt sich, wie wichtig das Konzept Kreislaufwirtschaft in diesem Jahrhundert werden wird.

Peak KI

Und bei der Querschnittstechnologie Künstliche Intelligenz geht es um die Frage: Was bringen die nächsten Jahre? Führen mehr Trainingsdaten und immer größere Modelle zu besserer KI oder ist dieser Weg eine Sackgasse? Welche politischen Auseinandersetzungen werden über die weitere Entwicklung der vielleicht wichtigsten Technologie des 21. Jahrhunderts geführt?

Langes Leben: Ist bei 122 Jahren Schluss?

Trotz der globalen Herausforderungen gibt es einen Forschungsbereich, der speziell auf das menschliche Individuum abzielt: Es fließen Milliarden in die Langlebigkeitsforschung – sprich: länger leben und dabei länger gesund bleiben. Werden wir in diesem Jahrhundert 100 oder 120 Jahre alt?

Weitere Highlights der Ausgabe:

Die neue Ausgabe MIT Technology Review 1/2025 ist seit dem 20. Dezember im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich und im Heise-Shop als Print- oder PDF-Version bestellbar.