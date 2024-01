So implementierst du KI-Tools in deinen täglichen Workflow

Die Weiterentwicklung von KI ist wohl das größte Trendthema der letzten Monate. Die Ausmaße dieser disruptiven Technologien sind zwar noch schwer greifbar, doch es zeigt sich: In einer Welt, in der OpenAI und Co. nahezu täglich neue Tools einführen, kann es eine Herausforderung sein, den Überblick zu behalten und zu entscheiden, welches Tool man für sich selbst gewinnbringend einsetzen kann. Im t3n-Onlinekurs „Generative KI: Effizient im Business-Alltag nutzen“ lernst du genau das – zusammen mit dem Dozenten David Schlepps. Er ist leidenschaftlicher AI-Educator und Head of AI Academy bei Statworx. Doch in welchen Bereichen können KI-Tools eigentlich echte Gamechanger sein?

Zusätzliche Power in vielen Bereichen

Die Automatisierung von Aufgaben, umfangreiche Ressourcen-Optimierung und mehr: KI-Tools machen einen echten Unterschied in der Prozessautomatisierung. Seien es enorme Datenmengen aus dem Marketing oder doch aus der IT-Infrastruktur: Mit den passenden KI-Tools kannst du sie analysieren sowie Muster erkennen und so auf zukünftige Projekte oder Workflows anwenden. Aber auch bei der alltäglichen Terminorga oder im nächsten kreativen Brainstorming kann dir das passende Tool richtig gut zur Hand gehen – dafür braucht es nur das richtige Know-how.

Nutze das volle Potenzial generativer KI im Daily Business

Du hast Bock, KI-Tools in dein Daily Business zu implementieren, doch siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht? Als ersten Step solltest du deine eigenen Ziele und Prioritäten klar definieren. Genau das wirst du in unserem Onlinekurs kompakt erlernen. Entdecke, wie du das volle Potenzial generativer KI in deinem Arbeitsalltag ausschöpfen und für dich nutzbar machen kannst. Sei bereit, deine berufliche Zukunft aktiv zu gestalten: Lerne, wie du generative KI-Tools wie ChatGPT in deine täglichen Workflows integrierst, um effizienter und kreativer zu arbeiten. Wir begleiten dich dabei.

Für wen eignet sich der Kurs genau?

Für alle, die mit KI arbeiten wollen, aber noch Unterstützung bei der Zieldefinition und der Entwicklung von Workflows mit KI benötigen. Der Kurs zeigt dir Schritt für Schritt, wie du auf diesem Weg effektiver und schneller durch deinen Arbeitstag kommst. Vorwissen brauchst du dafür nicht.

Nach dem Onlinekurs kompakt kannst du:

die Funktionsweise von KI-Tools verstehen.

konkrete Ziele für die Nutzung von KI-Tools für dich definieren.

effektive Wege finden, KI in deinen Arbeitsalltag zu integrieren.

Anforderungen an und passende KI-Tools für dich identifizieren.

Möglichkeiten und Einschränkungen von KI-Tools realistisch einschätzen.

Sichere dir jetzt deinen Platz im Onlinekurs und starte mit t3n in das Thema KI-Tools.