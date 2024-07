Hat KI ein Bewusstsein? Meinungen von Experten und Laien gehen auseinander

Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT, die auf großen Sprachmodellen basieren, können sich in der Regel in natürlicher Sprache unterhalten, die kaum von der eines echten Menschen zu unterscheiden ist.

Experten untersuchen deshalb, ob solche KI ein Bewusstsein haben und Gefühle sowie Erinnerungen erleben können. Um dieser Frage nachzugehen, haben Forscher der University of Waterloo 300 Amerikaner befragt, ob sie glauben, dass ChatGPT die Fähigkeit zu Bewusstsein und anderen Geisteszuständen wie Pläne schmieden, Vernunft verstehen oder Gefühle verspüren hat.

Die Ergebnisse zeigten, dass Menschen desto eher glaubten, dass die KI ein Bewusstsein hat, je häufiger sie ChatGPT nutzten. Sogar die Mehrheit der Befragten war der Ansicht, dass ChatGPT ein Bewusstsein besitzt.

Meinung von Experten und Laien geht auseinander

„Während die meisten Experten leugnen, dass die aktuelle KI ein Bewusstsein hat, zeigen unsere Untersuchungen, dass das KI-Bewusstsein für den Großteil der Bevölkerung bereits Realität ist“, sagte Clara Colombatto, Professorin für Psychologie an der Kunstfakultät von Waterloo, gegenüber Tech Xplore.

Der Glaube an ein Bewusstsein in der KI kann sich darauf auswirken, wie Menschen mit der KI interagieren. Es kann die soziale Bindung stärken und zu einer Steigerung des Vertrauens in KI führen.

Auf der anderen Seite kann es zu emotionaler Abhängigkeit, verringerten menschlichen Interaktionen und einer übermäßigen Abhängigkeit von KI bei kritischen Entscheidungen führen.

Hat die KI ein Bewusstsein?

Die Frage, ob ChatGPT ein Bewusstsein hat oder nicht, kann nicht abschließend beantwortet werden. Die Forscher möchten künftig jedoch herausfinden, warum Menschen glauben, die KI habe ein Bewusstsein, und wie sich das auf die Interaktion mit KI-Chatbots auswirkt.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Neuroscience of Consciousness veröffentlicht.