Metas neue KI macht aus Text 3D-Modelle: Wo sie zum Einsatz kommen könnte

Meta 3D Gen heißt die neue KI, die Meta in einem ausführlichen Paper angekündigt hat. Das Unternehmen hinter Facebook und Whatsapp will mit der KI eine „schnelle Pipeline für 3D-Asset-Generation mit neuester Technik“ bieten. Was die KI auf dem Kasten hat, zeigt das Unternehmen in einem kurzen Clip.

Was die 3D-Modell-KI von Meta kann

Meta 3D Gen ist in der Lage, in weniger als einer Minute aus einem Textprompt ein fertiges 3D-Modell zu erstellen. Die Verantwortlichen bei Meta betonen, dass ein erster Entwurf etwa 30 Sekunden benötigt. Danach könne man entscheiden, ob ein neuer Entwurf erstellt oder das aktuelle Modell weiter verfeinert werden soll. Letzterer Schritt soll dann noch einmal etwa 20 Sekunden in Anspruch nehmen.

Dabei kann die KI nicht nur die reinen Modelle erstellen, sondern auch deren Material und Texturen sowie Farben nach Vorgabe des Prompts anpassen. Dabei ist es egal, ob die Modelle zunächst in der KI erstellt wurden. In Meta 3D Gen können auch extern erstellte Modelle geladen werden, um diese dann zu texturierten und einzufärben.

Bislang ist die neue KI von Meta noch in der Forschungsphase. Ob und wann die KI für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, kann nicht gesagt werden. Allerdings lassen sich schon jetzt Einsatzgebiete für die 3D-Modell-KI absehen. Gerade Gaming- und Filmsektor könnten stark von der KI profitieren. 3D-Künstler:innen könnten innerhalb weniger Sekunden Modelle erstellen, die sich in Spielen verwenden lassen oder mit denen digitale Änderungen an Filmen vorgenommen werden können.

