Wie Klimaleugner KI zur Stimmungsmache nutzen

Die US-amerikanische Texas Public Policy Foundation hat in ihrem Newsletter mit einem von künstlicher Intelligenz erzeugten Bild Falschnachrichten verbreitet. Auf dem Bild ist ein toter Wal zu sehen, der an einem Strand liegt, hinter ihm ragen Windräder aus dem Wasser.

Windräder mit zusammenhängenden Rotorblättern

Bei genauerer Betrachtung fallen die ineinander verlaufenden und scheinbar zusammenhängenden Rotorblätter von zwei Windrädern auf – ein deutliches Zeichen, dass dieses Bild nicht echt sein kann. Wer allerdings nur schnell darüberscrollt, dem mag dieser deutliche Hinweis nicht auffallen, wie auch die Gizmodo-Autorin Molly Taft schreibt.

Sie hat das Bild im Newsletter gesehen und daraufhin selbst testweise KI-Bilder mit einem toten Wal und Windrädern erstellt. Die sollen eine Ähnlichkeit mit der Darstellung der Texas Public Policy Foundation haben.

Fake News gegen erneuerbare Energien

Diese rechtsgerichtete Organisation hat in dem Newsletter das KI-Bild übrigens nicht als solches gekennzeichnet, was das Erkennen des Fakes schwerer macht. Sie nutzen das Bild, um in ihrem Sinn Fake News zu verbreiten. Auf eine Anfrage des Gizmodo-Teams zu dem Bild gibt es zum derzeitigen Stand (17. März 2023, 15 Uhr) noch keine Reaktion.

Die Organisation, die von sich selbst schreibt, ein non-profit Forschungsinstitut zu sein, setzt sich gegen erneuerbare Energien ein und verbreitet falsche und populistische Inhalte. So nutzt sie dieses Bild, um Walsterben von US-amerikanischen Küsten mit der Entstehung von Offshore-Windparks in Verbindung zu bringen. Einen tatsächlichen Zusammenhang sehen Wissenschaftler:innen dabei allerdings nicht.

