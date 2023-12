Künstliche Intelligenz: Expertin kürt die 10 besten Filme zum Thema

Künstliche Intelligenz wird schon seit Jahrzehnten in Science-Fiction-Filmen thematisiert. (Bild: maxuser / shutterstock)

Die Filmwelt hat in den letzten Jahren eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem faszinierenden und oft kontroversen Thema der künstlichen Intelligenz erlebt. Von dystopischen Visionen bis hin zu futuristischen Szenarien bieten Filme einen einzigartigen Einblick in die potenziellen Auswirkungen und Herausforderungen, die mit dem Fortschritt der KI einhergehen. Häufig verschwimmen dabei die Grenzen zwischen Mensch und Maschine.

Mhairi Aitken, Ethik-Stipendiatin am Alan Turing Institut, hat deshalb eine Liste von Filmen zusammengestellt, die die Rolle der KI in der Gesellschaft und unsere Beziehungen zur Technologie auf unterschiedliche Weise erforschen. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Meisterwerken decken diese Filme ein breites Spektrum ab, das von der Entstehung selbstbewusster KI über die moralischen Dilemmata bis hin zu apokalyptischen Szenarien reicht.

Jeder dieser Filme regt zum Nachdenken über die potenziellen Auswirkungen und die ethischen Fragen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Entwicklung von künstlicher Intelligenz an. Taucht mit unserer Bildergalerie ein in die faszinierende Welt der KI-Filme, die die Zukunft der Technologie und ihre Rolle in unserer Gesellschaft auf unterschiedliche Weisen aufzeigen.

