Leben wir in einer Computersimulation? Neues physikalisches Gesetz könnte These stützen

Das, was der Mensch erlebt, ist in Wirklichkeit eine künstliche Realität ähnlich einer Computersimulation, in der er selbst ein Konstrukt ist. Das ist eine der Lieblingstheorien des Multimilliardärs Elon Musk und außerdem Teil eines Wissenschaftszweiges, der als Informationsphysik bekannt ist.

Diese Theorie will Melvin Vopson nun bestätigen. Er hat bereits Forschungsergebnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Informationen Masse haben und dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern ähnlich wie die menschliche DNA.

Leben wir in der Simulation?

Im vergangenen Jahr will Vopson ein neues physikalisches Gesetz entdeckt haben, mit dem sich genetische Mutationen in Organismen einschließlich Viren vorhersagen und ihre möglichen Folgen abschätzen lassen.

Das basiert auf thermodynamischen Grundsätzen, die besagen, dass die Ordnung in isolierten Systemen nur gleich bleiben oder abnehmen kann – die sogenannte Entropie. Erstaunlicherweise fand Vopson heraus, dass diese Entropie in Informationssystemen durchaus auch zunehmen kann.

Dieser Erkenntnis misst Vopson große Bedeutung für die Genforschung und die Entwicklung der Evolutionstheorie bei. In einem neuen Papier auf AIP Advances stellt er seine Ergebnisse in den Kontext anderer Forschungsbereiche.

Information als physikalische Einheit

Besonders bemerkenswert in seiner Arbeit ist der Teil, der beschreibt, wie Informationssysteme als überflüssig erkannte Informationen einfach löschen können. Das darf man sich tatsächlich so vorstellen wie einen Computer, der sich selbst komprimiert und optimiert, was – zu Ende gedacht – die Idee unterstützt, wir könnten alle in einem so funktionierenden Informationssystem, letztlich einer Simulation, leben. Der Forscher hält es für möglich, dass wir in der Matrix leben.

Damit hebt Vopson Information auf ein physisches Level, gleichgestellt mit Energie und Masse. Jetzt will er seine Theorie in empirischen Versuchen überprüfen.

