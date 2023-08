Diese Maus funktioniert an deinem Finger, nicht auf einem Pad

Seit Anfang 2022 tüftelt ein Designteam aus der deutschen Hauptstadt an der Clip Mouse, die funktional in gewissem Maße an Apples Magic Mouse erinnert. Jetzt haben sie eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um die Mittel für die Produktion der ersten Charge einzuspielen.

Clip Mouse für bescheidene 59 Euro zu haben

Klappt das planmäßig, soll die Lieferung ab Oktober 2023 erfolgen. Zum Preis von 59 Euro ist die neuartige Computermaus fast schon ein Schnäppchen.

Wer die Clip Mouse zum ersten Mal sieht, kommt sicher nicht auf die Idee, es hier mit einem Mausersatz zu tun zu haben. Die Wearable Clip Mouse hat die Form eines liegenden „U“ und wird über Zeige- und Mittelfinger des Benutzenden geschoben.

Nutzer:innen verwenden ihre Finger dann exakt so, wie sie das bei einer gewöhnlichen Maus auch tun würden: Per Handbewegung wird der Cursor bewegt, per Fingerbewegung wird gescrollt, geklickt und so weiter.

So funktioniert die Clip Mouse

Dabei erfasst ein integrierter Beschleunigungsmesser die horizontalen Bewegungen der Maus und leitet sie über Bluetooth an den Computer weiter. Da keine optischen Komponenten verbaut sind, benötigt die neue Maus keine Reflexionsflächen wie ein Mauspad oder eine andere Oberfläche.

Links- und Rechtsklick-Bewegungen werden an der unteren Strebe des U erkannt, sobald mit den Unterseiten der Finger gegen einen eingebauten Touchscreen gedrückt wird. Das kann beim Tippen auf der Tastatur stören, weshalb die Clip Mouse über einen seitlich angebrachten Knopf verfügt. Über den kann die Maus deaktiviert werden.

Dieselbe Taste bringt den Cursor in die Mitte des Bildschirms zurück. Die Clip Mouse wird über USB geladen und soll mit einer Ladung rund 50 Stunden Betrieb ermöglichen.

